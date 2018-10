Stiri pe aceeasi tema

- In care, evident, parinții sa depuna banii Guvernul va deschide automat, la Trezorerie, conturi de economii pentru toți tinerii romani cu varsta sub 18 ani, urmand ca, daca parinții depun minimum 1.200 de lei intr-un an, statul sa acorde o prima de 600 de lei, conform planului pregatit la nivel guvernamenta.…

- Veniturile din dobanda, de 3% pe an, si din prima vor fi scutite de impozit.Banii vor putea fi retrasi cand copilul implineste varsta de 18 ani sau inainte de termen in cazul unor probleme grave de sanatate ori al decesului minorului. Pentru copiii instiututionalizati, statul va fi cel…

- "Schimbarea peste noapte a reprezentanților societații civile din Consiliul Economic și Social de catre prim-ministrul Viorica Dancila este un demers abuziv care dovedește inca o data lipsa de transparența și de respect a Guvernului fața de lege și de principiile de funcționare corecta a statului…

- Proiectul a fost adoptat pe 18 septembrie de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Legea are ca obiect de reglementare transpunerea integrala a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European si a Consiliului European din 20 ianuarie 2016 privind distributia de asigurari. Aceasta…

- Consiliul Județean Buzau va ceda statului 4.000 de mp din terenul fostei maternitați. Proiectul va fi aprobat in ședința de joi a CJ, la solicitarea Guvernului, in vederea darii lui in administrarea Tribunalului Buzau pentru construirea unui sediu pentru Judecatorie. Guvernul a aprobat in ședința din…