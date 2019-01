Stiri pe aceeasi tema

- In prima zi din 2019 au intrat in vigoare noile masuri fiscale din Ordonanta de Urgenta a Guvernului, emisa la final de an, printre aceste masuri fiind si „taxa pe lacomie” pentru banci. Ordonanta a fost publicata in Monitorul Oficial, conform Mediafax. Printre cele mai importante prevederi sunt: taxa…

- Federatia ''Solidaritatea Sanitara'' informeaza ca a initiat un protest la adresa Guvernului, denumit sugestiv Plugusorul Nedreptatitilor, acesta fiind doar preludiul valului de actiuni de protest ce va urma in prima parte a anului 2019. Totul din cauza efectelor negative pe care Ordonanta de Urgenta…

- Actiunile tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au fost puternic afectate miercuri, 19 decembrie, de catre publicarea proiectului de Ordonanta de Urgenta a Guvernului ce contine o serie de masuri fiscal-bugetare. Cristian Agalopol, director...

- Investitorii americani îl fac praf pe Teodorovici. Camera de Comerț Americana în România (AmCham Romania) solicita Guvernului retragerea imediata a proiectului de Ordonanța de Urgența privind noile masuri fiscale anuntațe de catre ministrul de

- Consiliul de Coordonare al Federatiei Solidaritatea Sanitara, intrunit vineri, a decis mobilizarea pentru proteste in situatia in care Guvernul va adopta o Ordonanta de Urgenta prin care veniturile salariale ar fi inghetate la nivelul lunii decembrie 2018, respectiv daca salariatii nu vor beneficia…

- Pe ordinea de zi a ședinței Guvernului de joi, de la Alba Iulia, se afla un proiect de Ordonanța de Urgența prin care Trezoreria va deschide conturi tuturor copiilor din Romania. Astfel, in acele ​conturi parinții vor putea depune bani. Programul guvernamental se numește gROwth - contul individual de…

- Mii de romani primesc o lovitura extrem de dura. Guvernul Dancila a hotarat ca respectivele persoane sa nu mai incaseze acești bani in anul 2019. Executivul a adoptat o Ordonanța de Urgența in acest sens.Astfel, potrivit OUG-ului adoptat de Guvernul Viorica Dancila, mii de oameni nu mai primesc sumele…

- Guvernul a adoptat un act normativ, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2018, publicata deja in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2018, prin care romanii vor trebui sa plateasca o garantie, de la 31 martie 2019, pentru fiecare ambalaj reutilizabil al produselor pe care le cumpara.…