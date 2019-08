Stiri pe aceeasi tema

- La cateva zile dupa ce Claudia Patrașcanu a postat un mesaj pe contul de socializare, in care iși anunța desparțirea de soț, Gabi Badalau a avut prima reacție publica. Gabi Badalau a postat pe contul sau de Instagram un mesaj prin intermediul caruia a lasat sa se ințeleaga, ca soția lui incearca sa…

- ”In primul rand, WhatsApp-ul nu are cont și parola. Ca sa te poți conecta, trebuie sa folosești telefonul pe care Luiza l-a folosit tot timpul și are contul acolo. Daca vrei sa instalezi WhatsApp pe alt telefon, automat vei primi un cod de confirmare pe numarul de telefon GSM, adica numarul respectiv…

- O colega a Luizei Melencu, tanara disparuta in luna aprilie, a semnalat familiei ca pe contul de WhatsApp al fetei a existat o activitate suspecta in noaptea de miercuri spre joi, 14 spre 15 august. Mai exact, la ora 0:56, Luiza a parasit grupul de WhatsApp in care discuta cu colegii ei, semn ca telefonul…

- O colega de clasa si prietena buna a Luizei Melencu a semnalat familiei ca in noaptea de miercuri spre joi in grupul de WhatsAapp al clasei a aparut activitate pe contul prietenei disparute in 14 aprilie.

- Cristi Minculescu a postat pe contul de socializare un mesaj emoționant, dupa concertul susținut de trupa Metallica miercuri seara, pe Arena Naționala din Capitala. „Copleșitor! Nu exista pentru mine, Valter și Boro, recunoaștere mai autentica a muncii, implicarii și devotamentului nostru pentru Iris…

- Sore a postat un mesaj pe contul de socializare, dupa crimele din Caracal, care au șocat o țara intreaga. Vedeta a avut un mesaj public pentru parinții ei. „Pe la 15 ani, mama imi impunea sa fiu acasa la 20.30, inclusiv vara, cand inca era soarele pe cer la ora aceea. Desi nu imi convenea, ma conformam…

- De Sfinții Petru și Pavel, pe 29 iunie, Jojo a postat pe contul de socializare, un mesaj dedicat iubitului ei, Paul Ipate, care astazi iși sarbatorește ziua numelui. „Azi e ziua ta de nume iubirea mea, marea mea iubire... Sa fii sanatos și toata viața numai zambet. La mulți ani, cerul meu senin! Paul…

- Ilinca Vandici a postat pe contul de socializare, o imagine in care apare impreuna cu Zian, baiețelul ei. Prezentatoarea tv a scris un mesaj emoționant, alaturi de fotografie. „Aș vrea sa te pot ține așa toata viața, sa te feresc de toate defectele lumii, sa te ajut sa privești mereu totul cu ochi de…