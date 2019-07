Contul de Instagram al Simonei Halep a fost spart

Stiri pe aceeasi tema

- Contul de Instagram al Simonei Halep ar fi fost spart, marti, de hackeri, care, in numele jucatoarei, ar fi cerut suma de 500 de dolari."Hei, ma poate ajuta cineva, va rog! Sunt blocata in Elvetia si contul meu bancar nu functioneaza aici. Pentru 500 de dolari inapoiez 1.500 de dolari pana…

- Hackerii au dorit sa profite de celebritatea Simonei Halep si au solicitat bani in numele sportivei. "Hei, ma poate ajuta cineva? Sunt blocata in Elvetia, iar contul meu bancar nu merge aici. Am nevoie de 500 de dolari, sunt dispusa sa platesc 1.500 de dolari pana in week-end. Am un cont pe…

- Simona Halep, 27 de ani, locul 4 WTA, se afla in vacanța dupa ce a triumfat la Wimbledon, dar pare sa aiba probleme in mediul online. Se pare ca Simona Halep a fost victima hackerilor. Pe contul de Instagram al campioanei au aparut doua mesaje ciudate, care ulterior au fost șterse. In ele, «Simona Halep»…

- Daniel Dobre, antrenorul de 51 de ani al Simonei Halep, este artizanul succesului inregistrat de Simona Halep, 27 de ani, la actuala ediție de la Wimbledon. Toți oamenii din tenis il vorbesc la superlativ pe cel poreclit ”Brica”, vazut de mulți singurul, in afara lui Ion Țiriac, de sfaturile caruia…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) se pregatește pentru meciul din optimile de finala ale turneului de la Wimbledon. Sportiva noastra va juca luni, nu mai devreme de ora 16:30, impotriva tinerei Cori Gauff (15 ani, locul 313 WTA). La antrenamentul Simonei Halep a asistat și fostul ei antrenor, australianul…

- ​Su-Wei Hsieh, locul 29 WTA, a învins-o, luni, cu scorul de 6-3, 4-6, 6-4, pe jucatoarea italiana Camila Giorgi, locul 41 WTA, în primul tur al turneului de categorie Premier de la Eastbourne, informeaza News.ro. Jucatoarea din Taiwan s-a impus dupa un meci care a durat doua ore si 13 minute,…

- Primul antrenament sustinut de Simona Halep a fost efectuat in tricoul lui Ianis Hagi, iar intr-o postare facuta pe Instagram, fostul lider mondial a tinut sa transmita elevilor lui Gica Hagi un mesaj de sustinere inainte de finala Cupei Romaniei. "Succes in finala Cupei Romaniei", a scris Simona.…

- Simona Halep a fost protagonista unui clip video emotionant postat pe contul oficial de Twitter al turneului Roland Garros. Francezii si-au adus aminte de prestatia fostului lider mondial de la editia de anul trecut, cand a castigat primul trofeu de Mare Slem din cariera, potrivit fanatik.ro.Duminica,…