- Jurnalistul Paul Cozighian, cel care a realizat interviul pentru Le Figaro cu fostul presedinte Ion Iliescu a transmis MEDIAFAX, in format audio, primele minute din interviu, dupa ce Iliescu a catalogat drept fake news citatul din material.

- Ion Iliescu, fostul presedinte al Romaniei si al PSD, a declarat intr-un interviu pentru cotidianul francez Le Figaro ca partidul traverseaza cea mai grava criza politica din istorie, din cauza problemelor penale ale lui Liviu Dragnea. Ion Iliescu a intervenit pe blog, acuzand publicatia franceza de…

- Lovitura pentru Liviu Dragnea, de la Marian Neacsu, fost secretar general al PSD, dat afara din partid, recent, pentru criticile la adresa liderului PSD. Neacsu transmite ca partidul se afla in razboi cu toate institutiile statului, din cauza problemelor penale ale lui Dragnea si ca acesta ar trebui…

- Vom depune motiune de cenzura, negociem cu partidele din opozitie, dar si cu opozita din PSD si avem asteptarea ca guvernul Dancila sa plece, dupa care avem toata deschiderea pentru negocieri cu toate cartile pe masa. Romania trebuie sa iasa din blocajul in care PSD o scufunda de peste un an si jumatate…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a salutat, miercuri, modul in care s-a prezentat prim-ministrul Viorica Dancila in cadrul dezbaterii privind statul de drept in Romania din plenul Parlamentului European (PE) de la Strasbourg. “Vreau sa o felicit pe premierul Dancila pentru prestația și poziția pe care…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, s-a intalnit miercuri cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, au informat surse parlamentare citate de Agerpres. Potrivit acestor surse, tema intalnirii ar fi fost vizita de marti la Bruxelles a liderului ALDE.

- „Voi da curs solicitarii sa ciresc acea epistola. Nu am citit-o pe toata, dat cat am apucat sa citesc am ințeles care este cea mai mare suparare din acea scrisoare - sa ne aliniem cu Iohannis, cu SRI, cu SPP și cu partidele de opoziție. Eu, ca președinte, nu pot sa duc și noi voi duce acest partid sa…