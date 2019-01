CONTROVERSE în jurul dragajului de 30 de milioane de euro la Constanța Compania Naționala Administrația Porturilor Maritime Constanța (CNAPMC) SA a anunțat la inceputul lunii aprilie 2018 ca scoate la licitație lucrarea care sa "modernizeze infrastructura portuara prin asigurarea creșterii adancimilor șenalelor și bazinelor și a siguranței navigației in Portul Constanța". Estimarea inițiala a costurilor lucrarilor a fost de aproximativ 162 de milioane de lei. La licitație s-au inscris 18 firme, dar au depus documentația doar trei: China Communications Construction Company Limited, Envisan NV și asocierea dintre Imprezia di Contruzioni Ing. E. Mantovani SPA și Consal… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serinus opereaza, prin intermediul subsidiarei Serinus Energy Romania (fosta Winstar Satu Mare), concesiunea de hidrocarburi Satu Mare, unde a identificat rezerve recuperabile de aproximativ 510 milioane metri cubi de gaze naturale, echivalentul a circa 4% din consumul anual al Romaniei. Vitol a avut…

- Primaria Muncipiului Bucuresti a publicat la inceputul lunii decembrie anuntul pentru achizitia a 100 de tramvaie, valoarea estimata a contractului fiind de 845,68 milioane de lei, fara TVA. Una dintre conditiile pentru participare la licitatie este ca “media cifrei de afaceri anuale a ofertantului…

- O licitație dedicata lui Marilyn Monroe a generat incasari de 1,6 milioane de dolari, iar printre obiectele vandute s-a numarat și o versiune pentru turneu a rochiei albe purtate de legendara actrița americana in filmul "Șapte ani de casnicie/ Seven Year Itch" (1955), de Billy Wilder, scrie Mediafax.Versiunea…

- 24 noiembrie 2017. In prezența vicepremierului Paul Stanescu, la Botoșani se semna contractul de finanțare pentru drumul de 106 kilometri al județului, denumit de comunitatea europeana, strategic.

- Rompetrol Rafinare, a avut un rezultat operational de 158 milioane dolari si materii prime prelucrate de peste 4,7 milioane tone in primele noua luni din 2018.Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, a inregistrat in primele noua luni ale anului o crestere cu peste 44 a cifrei brute…

- The Pink Legacy (Moștenirea roz), un diamant roz de aproape 19 carate, a fost vandut pentru 50 de milioane de dolari la o licitație organizata la filiala din Geneva, Elveția, a casei Christie's și a stabilit un nou record de preț per carat pentru o astfel de gema, respectiv 2,6 milioane de dolari,…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 6,62 miliarde euro in primele opt luni ale acestui an, cu 38,5% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, ritm accelerat fata de cel raportat luna trecuta. În primele nouă luni ale anului trecut, deficitul contului curent…

- Conform unuit raport Global Burden of Cancer (publicat 28 mai 2015), la nivel global, au fost 14,9 milioane de cazuri și 8,2 milioane de decese in 2013. In Romania au fost 67.000 de noi cazuri, 41.400 de decese in același an. Raportul a scos la iveala și ca unul din trei barbați și una din […] Articolul…