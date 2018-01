Controverse în China din cauza locurilor de parcare destinate exclusiv pentru femei Locurile de parcare amenajate in spatiile pentru servicii din apropierea autostrazilor din zonele Jiande si Tonglu, situate in provincia Zhejiang din estul Chinei, sunt de 1,5 ori mai late decat cele obisnuite, culoarea si simbolul de pe semnele instalate in dreptul lor indicand faptul ca acestea sunt ''doar pentru femei''.



Weibo, cel mai important site de microblogging din China, a fost inundat de mesaje pe tema locurilor de parcare pentru persoanele de sex feminin, multi utilizatori sustinand ca acestea perpetueaza stereotipul conform caruia soferitele ar fi mai putin experimentate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP, preluata de…

- Primul turneu de Mare Șlem al anului nu va beneficia de prezența deținatoarei titlului. Devenita mama in toamna lui 2017, Serena Williams (36 de ani) a anunțat saptamana trecuta ca nu se simte suficient de pregatita pentru a participa cu succes la intrecerea de la Antipozi (15-28 ianuarie). Absența…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a câștigat titlul la simolu, învingând-o pe Katerina Siniakova (Cehia/N. 6), detinatoarea en-titre. HALEP și BEGU LIVE în finala la Shenzhen, China. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO. Halep o va înfrunta…

- Ministerul de Comert al Chinei a anuntat, vineri, ca va limita exporturile de petrol, otel si alte metale catre Coreea de Nord, in conformitate cu noile sanctiuni impuse de ONU in urma testarii rachetelor si programului nuclear al Phenianului, informeaza site-ul agentiei de stiri

- Potrivit ultimelor statistici, Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut in trimestrul trei al acestui an, raportat la aceeași perioada a anului trecut, cu circa 8,8% pe serie bruta. Tot statisticile spun ca in primele noua luni din acest an economia Romaniei a inregistrat o crestere de 7%. Iar laudele…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, vineri, in finala turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce a invins-o pe compatrioata sa Irina Begu cu 6-1, 6-4.

- SIMONA HALEP - IRINA BEGU LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT, LIVE STREAMING SHENZHEN. Romania va avea o reprezentanta in finala turneului din China, dupa ce Simona Halep și Irina Begu au avut un parcurs excelent la Shenzen. Pana acum, Simona a trecut de Gibbs, Duan și Sabalenka, iar Irina le-a invins…

- Cum s-a schimbat viața Simonei Halep de cand este numarul 1 mondial. „Acum, de cand sunt numarul unu mondial, sunt multi oameni in jurul meu. Am trecut pe la mai multe restaurante si patronii au platit notele. Totul s-a schimbat, sa fiu sincera. Darren a fost la cina cu mine de mai multe ori. A stat…

- Simona Halep si Irina Begu vor fi adversare in semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari. Joi, Halep (26 de ani) – numarul 1 mondial – a trecut cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina Sabalenka. Begu (27 de ani, 43 WTA), a patra favorita, a invins-o joi cu 7-5,…

- Pe fondul masurilor antipoluare luate de Beijing, China ar putea devansa Japonia in acest an ca cel mai mare importator de gaze naturale din lume, utilizate ca substitut al carbunelui, potrivit CNBC. China, deja cel mai mare importator de petrol si carbune la nivel mondial, este al…

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen, China. Tenismena din Romania a eliminat-o din competitie pe chinezoaica Ying-Ying Duan. Halep s-a impus in trei seturi cu scorul de 3-6 6-1 6-2.

- Cetațenii a 53 de state care beneficiaza de programul de tranzit fara vize au acum posibilitatea de a ramine in Beijing și in orașul invecinat Tianjin, precum și in provincia Hebei de doua ori mai mult, in loc de 72 de ore pina la 6 zile. Inovația va intra in vigoare, joi, potrivit cotidianului People’s…

- Fotocredit: Porsche Porsche a deschis cel de-al 100-lea showroom din China, noul "Porsche Studio" fiind inaugurat la finele anului 2017 intr-un mall din metropola Guangzhou. Constructorul german de mașini sport vine astfel in intampinarea cererrii din ce in ce mai mari venita din partea clienților…

- Simona Halep s-a calificat in turul doi de la Shenzhen și pare sa aiba parte și de noroc la turneul din China. Doua dintre cele 8 favorite au fost eliminate inca din runda inaugurala și astfel traseul Simonei s-a ușurat. Wanh Qiang, favorita numarul 5, și grecoaica Maria Sakkari, a 7-a favorita, sunt…

- China, Afganistan si Pakistan s-au angajat marti, la Beijing, sa colaboreze in lupta antiterorista si pentru asigurarea securitatii regionale, transmite dpa. Intr-un comunicat comun emis la Beijing, cele trei state se pronunta ca procesul de pace in Afganistan sa continue si sa fie 'condus de afgani',…

- Statele Unite trebuie sa abandoneze "mentalitatea specifica Razboiului Rece" si sa accepte ascensiunea Chinei, avertizeaza Administratia de la Beijing, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a catalogat statul chinez drept rival strategic. "Indemnam Statele Unite sa inceteze actiunile…

- Ford și-a anunțat furnizorii ca nu va mai produce Mondeo la uzina din Valencia, insa a negat speculațiile potrivit carora clienții europeni vor fi nevoiți sa cumpere modelul importat din China.

- China incearca sa dezamorseze 'bomba' care sta sa explodeze in Peninsula Coreea. Ministerul de Externe al Chinei a lansat, joi, un nou apel la calm privind criza nord-coeeana, sustinand ca razboiul nu este raspunsul pentru rezolvarea problemei, in contextul in care Serghei Lavrov a anuntat ca Phenianul…

- O explozie puternica intr-un mare oraș-port din estul Chinei a provocat duminica prabușirea unor cladiri și a facut cel puțin doi morți și doi raniți grav, potrivit autoritaților, informeaza AFP. Explozia a avut loc în jurul orei locale 9.00 (1.00 GMT) pe un "teren viran"…

- O puternica explozie care s-a produs duminica într-un mare oraș-port din estul Chinei a facut numeroase victime, a informat televiziunea de stat, citând autoritațile locale, fara sa anunțe deocamdata vre-un bilanț uman, relateaza AFP. Incidentul a avut loc în…

- O puternica explozie care s-a produs duminica intr-un mare oraș-port din estul Chinei a facut numeroase victime, a informat televiziunea de stat, citand autoritațile locale, fara sa anunțe deocamdata vreun bilanț uman, relateaza AFP. Incidentul a avut loc în cursul dimineții…

- O puternica explozie care s-a produs duminica intr-un mare oraș din estul Chinei a facut numeroase victime, a informat televiziunea de stat, citand autoritațile locale, fara sa anunțe deocamdata vreun bilanț uman, relateaza AFP Incidentul a avut loc în cursul dimineții în…

- Președintele francez Emmanuel Macron va efectua prima sa vizita oficiala in China 'la inceputul anului viitor', a anunțat vineri, la Beijing, ministrul sau al afacerilor externe Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP. Le Drian, aflat pâna duminica în vizita oficiala în capitala…

- Jucatoarea romana Simona Halep, numarul unu mondial, va incepe sezonul 2018 din circuitul WTA la Shenzhen (China), unde va lua parte la un turneu dotat cu premii in valoare de 750.000 de dolari, care va avea loc in perioada 30 decembrie - 6 ianuarie, au anunțat organizatorii, pe site-ul oficial.…

- Vedetele care le-a fost interzis sa intre in anumite tari Katy Perry trebuia sa cante in aceasta seara in cadrul show-ului Victoria’s Secret, ce are loc, in premiera in Shanghai. Numai ca, surpriza, artista nu a primit viza de China. Chiar daca e atat de celebra, solista nu are dreptul sa intre in tara.…

- Simona Halep, inconjurata de trandafiri. Sportiva a facut furori la o petrecere din Constanța. Dupa ce a terminat anul 2017 pe primul loc in ierarhia WTA, Simona Halep și-a luat o binemeritata vacanța. Aflata acasa, la Constanța, sportiva a participat la o petrecere, alaturi de fratele ei și de soția…

- Vedetele care le-a fost interzis sa intre in anumite tari Katy Perry trebuia sa cante in aceasta seara in cadrul show-ului Victoria’s Secret, ce are loc, in premiera in Shanghai. Numai ca, surpriza, artista nu a primit viza de China. Chiar daca e atat de celebra, solista nu are dreptul sa intre in tara.…

- Guvernul si PSD nu mai stiu cum sa se laude cu cresterea economica peste asteptari. "Tigrul Europei", "suntem de invidiat", "veste proasta pentru cei care ne doreau sfarsitul tragic in chinuri" - auzim de cateva zile dinspre Putere, care ii numeste "cor de bocitoare" pe cei care atrag atentia ca suntem…

- Militarii chinezi si rusi vor organiza, luna viitoare, exercitii antiracheta la Beijing, a declarat vineri Ministerul Apararii al Chinei, pe fondul ingrijorarii ambelor tari cu privire la desfasurarea unui sistem antiracheta american in Coreea de Sud, relateaza Reuters.

- In urma unei analize, s-a constatat ca acesta este similar cu cea mai veche fosila cunoscuta a speciei noastre. Majoritatea experților cred ca specia noastra a aparut in Africa in urma cu aproximativ 200.000 de ani, pe baza dovezilor fosile de pe continent. Insa un craniu gasit in provincia…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca nu "invinovateste" China ca "a profitat" de SUA, adaugand ca ar fi facut acelasi lucru, relateaza dpa."Nu invinovatesc China. Invinovatesc incompetenta administratiilor (americane - n.r.) trecute ca au permis Chinei sa profite de SUA in privinta…

- Președintele american Donald Trump și-a incheiat vizita oficiala in China, țara pe care a criticat-o adesea in timpul campaniei electorale. La final, liderul de la Casa Alba a afirmat pe Twitter ca „nu invinovațește” China pentru ca „a profitat de SUA”, susținand ca ar fi facut același lucru. In plus,…

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii a fost in centrul atenției la Beijing, China. Dupa ce a aterizat impreuna cu soțul sau ieri dimineața, in capitala Chinei, astazi Melania Trump a avut un pragram de vizita complex. Imbracata elegant, dar fara pantofi cu toc in picioare, Prima Doamna a avut…

- 'Suntem descendentii dragonului' - presedintele chinez Xi Jinping i-a oferit la Beijing o mica lectie de istorie improvizata omologului sau american Donald Trump, in inima palatului imperial din China, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Trump se afla in China pana vineri in cadrul unei vizite…

- Președintele american Donald Trump a sosit miercuri în China pentru o vizita de stat de trei zile, etapa cea mai delicata a turneului sau asiatic, în cursul caruia încearca sa construiasca un front unic împotriva ambițiilor nucleare ale regimului nord-coreean, relateaza agențiile…

- Lipsa de respect fața de imnul național al Chinei este pedepsita cu trei ani de inchisoare. Totodata, „Marșul voluntarilor”, imnul Chinei, nu poate fi difuzat la reuniuni private, la petreceri, casatorii sau funeralii, relataza Euronews. O lege adoptata in luna septembrie prevedea ca cei care nu respecta…

- "O armata de clasa mondiala pana in 2050": este visul presedintelui chinez Xi Jinping. Este motiv de ingrijorare pentru vecinii Chinei? In Asia, daca Beijing trezeste ingrijorare printre statele din regiune, acest lucru nu este perceput, totusi, ca o amenintare imediata, raspuns analistii.

- O echipa de arheologi chinezi a dezgropat cele mai mici margele ornamentale, datind din Paleolitic, in regiunea autonoma Ningxia Hui, din nord-vestul Chinei. Margelele, dintr-un material asemanator cojii de ou și cu un diametru de 1,26 milimetri, au fost descoperite intr-un sit arheologic din Pleistocenul…

- Al XIX-lea Congres al Partidului Comunist Chinez (PCC) s-a incheiat la Beijing cu realegerea lui Xi Jinping la carma pentru inca cinci ani si cu prezentarea noii componente a Comitetului Permanent al Biroului Politic, cunoscut ca fiind „cercul interior“ al puterii din China.

- Xi Jinping a primit, fara nicio surpriza, un nou mandat de cinci ani in functia de sef al Partidului Comunist Chinez (PCC), a anuntat agentia oficiala a Chinei citata de AFP. Comitetul central, un fel de parlament al PCC, l-a ales secretar general, alaturi de sase alti membri permanenti ai biroului…

- Partidul Comunist Chinez a votat, în unanimitate, sa înscrie numele și ideologia lui Xi Jinping în Constituție, ridicându-l astfel pe actualul șef de stat la nivelul lui Mao Zedong, anunța, marți, BBC News. Votul unanim de a include „gândirea lui Xi…

- Partidul Comunist Chinez a votat sa inscrie numele și ideologia lui Xi Jinping in constituția sa, ridicandu-l astfel la nivelul fondatorului Mao Zedong, scrie BBC News. Votul unanim de a include „gandirea lui Xi Jinping” a avut loc, marți dimineța, la finalul Congresului Partidului Comunist, cea mai…

- Hacherii aflați în solda serviciilor secrete din Rusia și China ar putea sa se deghizeze în spațiul digital în „hacheri nord-coreeni”, fapt menit sa acutizeze confruntarea dintre SUA și Coreea de Nord și sa duca la începutul celui de-al Treilea razboi mondial,…

- Comunistii din China se alatura Occidentului. Cel putin asta rezulta dupa ultima miscare a celor de la Beijing. S-a creat u super arma pentru operatiuni antiteroriste. Chinezii spun ca au pus la punct un nou laser care este capabil sa loveasca ținte aflate la cel mult 200 de metri. Arma urmeaza…

- Xi Jinping, presedintele Chinei, a afirmat, miercuri, ca tara sa a intrat intr-o ”noua era” in care trebuie sa ocupe un rol central pe arena internationala, adaugand ca socialismul chinez reprezinta un model de succes pentru tarile aflate in curs de dezvoltare, informeaza BBC News. Declaratiile…

- Congresul Partidului Comunist din China, un eveniment uriaș care are loc odata la cinci ani, a inceput, miercuri dimineața la Beijing cu un discurs ținut de actualul președinte, Xi Jinping, scrie CNN. La deschiderea lucrarilor congresulu, președintele chinez Xi Jinping a prezentat miercuri o viziune…

- Un colos de peste opt tone se va prabuși pe Pamânt în câteva luni. Agenția spațiala a Chinei a pierdut controlul primei sale stații spațiale, lansata în 2011, iar experții estimeaza ca aceasta se va prabuși pe Pamânt în câteva luni. Stația Tiangong-1…