Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Gheorghe a fost incinerat, asa cum si a dorit, dar nu va avea parte de slujba religioasa si de pomenire. Cu toate acestea, un preot care sustine ca reprezinta Biserica Ortodoxa Rusa din afara Rusiei a oficiat o ceremonie religioasa la crematoriu inainte de incinerare. Preotul Andrei Singurov…

- Biserica ortodoxa romana nu recunoaște incinerarea și nu dispune preoți pentru a sluji o slujba fireasca de inmormantare. Familia jurnalistului Andrei Gheorghe a adus din Rusia un preot care a oficiat slujba ortodoxa. Preotul Singurov Adrian, de la Biserica Rusa a facut cateva declarații pentru Antena…

- Controverse sambata, la slujba de la Crematoriul Vitan, acolo unde a fost incinerat Andrei Gheorghe, dupa ce Biserica Ortodoxa, prin parintele Visarion Alexa, a anuntat ca nu recunoaste slujba tinuta de Adrian Singurov. Mai mult, BOR spune ca cel care a oficiat slujba nu e preot.

- Celebrul jurnalist Andrei Gheorghe a fost condus astazi pe ultimul drum si a fost incinerat la Crematoriul uman Vitan, in cadrul unei ceremonii restranse. Intreg evenimentul nu a fost insa lipsit de controverse. Dupa ce Biserica Ortodoxa a anuntat ca nu va oficia nicio slujba de inmormantare sau…

- E ziua in care ne luam adio de la jurnalistul Andrei Gheorghe. Trupul sau va fi incinerat sambata, asa cum si-a dorit chiar el. Un eveniment care a starnit multe controverse in opinia publica, controverse carora li s-a adaugat si un lucru cat se poate de bizar: pe certificatul de deces nu este trecuta…

- A fost o zi neagra pentru rudele și apropiații lui Andrei Gheorghe. Cunoscutul jurnalist a fost incinerat in aceasta dimineața Crematoriul Vitan-Barzești din București. Dupa ce cunoscuții au parasit incaperea, a fost lansata o declarație care ar putea starni nemulțumiri in randul reprezentanților Bisericii…

- Biserica Ortodoxa, despre incinerarea lui Andrei Gheorghe: „Asezam trupul in mormant. Crezul nostru se incheie asa: Astept invierea mortilor. Trupul nu e o inchisoare a sufletului, un loc rau. Trupul si sufletul sunt create de Dumnezeu. Trupul nu este ceva rau, care trebuie distrus", a declarat preotul…

- Andrei Gheorghe a fost, astazi, incinerat, iar familia i-a respectat acestuia ultima dorinta. Chiar daca se stia ca in momentul in care va urma sa fie incinerat nu se va face nicio slujba religioasa, in cele din urma un preot a ajuns la Crematoriul Vitan Barzesti din Bucuresti.

- Primele declarații ale preotului care va oficia slujba de incinerare a lui Andrei Gheorghe. Acesta a ținut sa precizeze ca slujba va fi oficiata de preoții de la Biserica Ortodoxa Rusa, jurnalistul fiind nascut in Rusia. Dupa trei zile in care a fost ținut in frigiderul IML ”Mina Minovici”, trupul lui…

- Joi si vineri, trupul lui Andrei Gheorghe a fost depus la Galeria Mobiud din Capitala, urmand ca sambata sa fie incinerat la crematoriul Vitan Barzesti.Biserica Ortodoxa a anuntat ca respecta decizia fiecarui om, dar nu va participa si nu va oficia nicio slujba de inmormantare sau de pomenire.…

- Trupul lui Andrei Gheorghe a fost ridicat de la IML și dus la crematoriu. Incinerarea va avea loc maine și ar fi costat 900 de lei. Trupul neinsuflețit al lui Andrei Gheorghe se afla in amfiteatrul crematoriului Vitan Barzești, insa numai apropiații jurnalistului pot veni sa iși ia ramas-bun de la acesta.…

- Trupul lui Andrei Gheorghe este depus la Galeria Mobiud din Capitala, urmand ca sambata la ora 10.00 sa fie incinerat la crematoriul Vitan Barzesti. Biserica Ortodoxa a anuntat ca respecta decizia fiecarui om, dar nu va participa si nu va oficia nicio slujba de inmormantare sau de pomenire. Intr-o interventie…

- Trupul neinsuflețit al omului de radio și de televiziune va fi incinerat sambata, la ora 10.00, la crematoriul Vitan Barzești, fara slujba de inmormantare ori de pomenire, intrucat Biserica Ortodoxa nu este de acord cu aceasta practica, dar o respecta.

- Biserica Ortodoxa a anuntat ca respecta decizia fiecarui om, dar nu va participa si nu va oficia nicio slujba de inmormantare sau de pomenire.Intr-o interventie in cadrul unei emisiuni de televiziune un cunoscut preot ortodox a precizat faptul ca ”Biserica Ortodoxa Romana respecta intotdeauna…

- Trupul lui Andrei Gheorghe va fi incinerat sambata la ora 10.00 la crematoriul Vitan Barzesti. Intr-o interventie in cadrul unei emisiuni de televiziune un cunoscut preot ortodox a precizat faptul ca "Biserica Ortodoxa Romana respecta intotdeauna «decizia fiecarui om», insa, in conformitate cu propriile…

- Incinerarea cunoscutului realizator de emisiuni radio si TV, Andrei Gheorghe, readuce subiectul in centrul atentiei opiniei publice. Datele arata ca 0,42% dintre decedatii din Romania sunt incinerati.

- Andrei Gheorghe a fost, fara indoiala, un om cu inteligenta cu mult peste medie! Si tocmai acest lucru i-a adus mai multe antipatii decat simpatii. Jurnalistul citea zilnic, avea logica, spontaneitate, insa modul in care se exprima i-a adus o gramada de scandaluri. Andrei Gheorghe nu se dezminte nici…

- "Acum Biserica Ortodoxa respecta decizia fiecarui om. Biserica Ortodoxa are un mesaj, dar nu impune nimanui acest lucru. Biserica nu poate sa refuze dorinta acestui om, dar nu va participa. Invatatura bisericii ortodoxe refuza incinerarea. Niciun preot nu poate participa la un ceremonial de incinerare,…

- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe va fi depus joi si vineri la Galeria Mobius. Fosta sotie, Petruta Gheorghe, i-a indeplinit ultima dorința a urnalistului: aceea de a fi incinerat. Incinerarea trupului neinsuflețit a lui Andrei Gheorghe va avea loc sambata dimineata.

- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe va fi depus, joi si vineri, la Galeria Mobius din Capitala, urmand ca incinerarea acestuia sa aiba loc sambata, la Institutul de Medicina Legala "Mina...

- Petruța Gheorghe, fosta soție a realizatorului TV și radio Andrei Gheorghe, a vorbit despre funeraliile ce vor urma. Andrei Gheorghe a murit, iar familia dorește sa-i respecte ultimele sale dorințe. Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a declarat ca acesta va fi incinerat, deoarece era una dintre marile…

- Andrei Gheorghe a murit luni, fiind gasit in baie, in casa pe care o deținea in Voluntari. Un om care avea grija de imobil i-a descoperit trupul neinsuflețit la ora 22:15, dar jurnalistul murise cu opt ore inainte, suferint un stop cardio-respirator. Prietenii și foștii colegi au transmis omagii pentru…

- Scarbit de faptul ca Andrei Gheorghe nu a fost apreciat la adevarata sa valoare in timpul vietii, Dan Negru transmite un mesaj dur in special colegilor din media pe care ii face ipocriti. Dan Negru a transmis un mesaj dur dupa moartea lui Andrei Gheorghe, criticand faptul ca azi curg omagiile, insa…

- Gigi Becali a avut un schimb de replici cu Andrei Gheorghe in septembrie, 2007, iar jurnalistul l-a facut sa taca pe actualul finanțator al echipei FCSB. Becali nu-și mai aduce aminte de acea discuție scurta, dar a ținut sa trasminta un mesaj, ca urmare a trecerii in neființa a omului de radio și televiziune.…

- De ce și-a botezat Liviu Varciu fetița in Postul Paștelui. Artistul a explicat in cadrul emisiunii de la Antena 1, de ce a luat aceasta decizie și de ce nu a existat o petrecere, dupa ce micuța a fost creștinata. “Am botezat, ii salut pe toti finii mei. Am trei fini, doi baietel si o fetita. Nu i-am…

- Andrei Gheorghe a fost gasit mort in baia locuintei sale, in urma unui stop cardio-respirator. Ingrijitorul prezentatorului TV l-a gasit fara suflare, fiind imbracat intr-o pereche de boxeri si un tricou.Andrei Gheorghe era decedat de aproximativ 12 ore, potrivit primelor cercetari. Copiii lui au fost…

- Andrei Gheorghe s-a stins din viața, luni (19 martie). Jurnalistul in varsta de 56 de ani a murit in urma unui stop cardio-respirator. Mai multe vedete și-au exprimat șocul și tristețea, la aflarea veștii care a intristat o țara intreaga, Mircea Badea a avut o replica ce i-a lasat masca pe telespectatorii…

- Una din ultimele iesiri publice ale lui Andrei Gheorghe a fost o rabufnire dura la adresa medicului de la Iasi, care anuntase ca nu-i va trata pe protestatarii din Piata Victoriei! "Individul merita vizitat, scriitor, umanist luminat, polemist ridicol, o tata electrocutata", este mesajul postat pe contul…

- Andrei Gheorghe a murit. Direct, de multe ori folosind limbaj licențios, Andrei Gheorghe spunea ce avea de spus. Andrei Gheorghe a fost acuzat ca, la intr-o emisiune de la Radio Romania Actualitați, a jignit ascultatorii. Aceasta avea sa fie ultima mare controversa legata de omul de radio care nu se…

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a comentat intr-o postare pe Facebook rezultatele extrem de slabe de la simularea examenului de Evaluare Nationala. Pop da vina pentru aceste rezultate pe... "presedintii de dreapta".Directiva de partid: Ce trebuie sa spuna PSD-istii care apar la TV…

- n preot beat a ajuns celebru pe Internet! Asta pentru ca imaginile cu el intins langa un sicriu, intr-o remorca trasa de tractor. Barbatul de origine sarba ar fi adormit, dupa ce a consumat o cantitate considerabila de alcool. To Pentru ca oamenii aveau nevoie de un parinte pentru a oficia slujba,…

- n preot beat a ajuns celebru pe Internet! Asta pentru ca imaginile cu el intins langa un sicriu, intr-o remorca trasa de tractor. Barbatul de origine sarba ar fi adormit, dupa ce a consumat o cantitate considerabila de alcool. To Pentru ca oamenii aveau nevoie de un parinte pentru a oficia slujba,…

- Pare o scena dintr-un film de comedie, dar este o intamplare reala! Un preot beat a ajuns faimos pe Facebook. El s-a imbatat atat de tare, incat și-a pierdut cunoștința. El a fost urcat in remorca și pus langa sicriu. Chiar daca era un drum de țara, plin de gropi, parintele a reușit sa doarma […] The…

- Ziua de 25 februarie 2018 va ramane intiparita ca o zi binecuvantata pentru jandarmul gorjean Iustinian Cotojman, care a fost hirotonit la Catedrala Mitropolitana „Sfantul Dumitru“ din Craiova. Slujba arhiereasca de hirotonie a fost savarșita de catre IPS dr. Irineu ...

- Vanzarea de proiecte Start-Up Nation a creat controverse Vânzarea de proiecte Start-Up Nation, programul prin care statul încurajeaza înfiintarea de întreprinderi mici si mijlocii, nu este ilegala, dar e imorala, spune presedintele Consiliului National pentru Întreprinderi…

- Mai multe masini ale unor soferi din judetul Gorj au fost binecuvantate, vineri, de un preot paroh din Motru. Acesta a anuntat slujba de sfestanie pe Facebook, transmite corespondentul Mediafax.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social.

- Slujba de inmormantare a avut loc la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare" din strada Polona, nr. 50, prohodul fiind oficiat, la cererea expresa a lui Neagu Djuvara, de catre episcopul greco-catolic de Bucuresti. Au fost prezenti, la invitatia familiei, un reprezentant al Bisericii Ortodoxe…

- Slujba de inmormantare a lui Neagu Djuvara, duminica la ora 12:00 Trupul neînsufletit al istoricului Neagu Djuvara este depus la Catedrala Greco- Catolica "Sfântul Vasile cel Mare" din Capitala, de pe strada Polona. Cei care doresc sa îi aduca un ultim omagiu o…

- Trupul neinsuflețit al istoricului și scriitorului Neagu Djuvara va fi depus la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare” din București din str. Polona nr. 50. Cei care l-au cunoscut și respectat pe Neagu Djuvara pot sa-l omagieze și sa se roage pentru odihna sufletului sau dupa urmatorul program:…

- Neagu Djuvara va fi inmormantat duminica, la cimitirul Bellu. Trupul neinsuflețit al istoricului va fi depus la Catedrala greco-catolica “Sfantul Vasile cel Mare” din Bucuresti unde va avea loc și slujba de inmormantare. Neagu Djuvara va fi inmormantat duminica la cimitirul Bellu din Capitala. Trumpul…

- Trupul neinsufletit al istoricului si scriitorului Neagu Djuvara va fi depus la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare" din Bucuresti din strada Polona nr. 50, iar cei care l-au cunoscut pot sa-l omagieze vineri, intre orele 17.00 si 21.00, si sambata, intre orele 9.30 si 21.00. Slujba…

- Ieri dimineata, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a savarsit Sfanta Liturghie la manastirea Dervent, judetul Constanta.Dupa slujba inaltul ierarh a oficiat parastasul la 40 de zile de la mutarea catre Domnul a Arhimandritului Paisie Fantaziu, inmormantat in cimitirul acestui asezamant monahal.Parintele…

- Papa Francisc a oficiat pentru prima data, joi, o ceremonie religioasa la bordul avionului papal care îl transporta între doua orase din Chile, în urma careia o însotitoare de bord si un stewart s-au casatorit, informeaza AFP.

- Aproximativ 3.000 de persoane au participat sambata, la Catedrala patriarhala, la slujba Aghesmei Mari, care a fost oficiata de patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), Daniel. Ceremonia,...

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), Daniel, a oficiat sambata slujba Agheasmei Mari, dupa Liturghie, la Catedrala patriarhala. Sursa: http://evz.ro/patriarhul-daniel-slujba-agheasmei.html

- Conducerea BOR a proclamat 2018 “An omagial al unitații de credința și de neam” și “An comemorativ al fauritorilor Marii Uniri din 1918 in Patriarhia Romana”. In prima zi a noului an, la Catedrala Patriarhala din București, in cadrul slujbei Te Deum, 2018 a fost proclamat “An omagial al unitații de…

- La slujba a fost prezent Inalt Preasfinția Sa Arhiepiscopul Timotei al Aradului, alaturi de care a stat parintele Calin, parohul bisericii. Au fost prezenți mulți enoriași, printre care s-au numarat primarul comunei, Ioan Vodicean, cu familia sa, dubașii care au colindat intreaga comunitate…

- Credinta valoreaza mai mult decat tot aurul din lume, pentru ca ea este legatura vie a omului cu Dumnezeu, a afirmat patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in predica rostita la Sfanta Liturghie oficiata luni la Catedrala Patriarhala, la sarbatoarea Craciunului."Vedem ca cei trei magi…