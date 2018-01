Controversatul islamolog Tariq Ramadan, acuzat de viol si abuzuri sexuale impotriva minorilor, a fost arestat preventiv la Paris

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul acuzat ca a injunghiat o femeie in Sectorului 2 din Capitala, care ulterior a murit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucuresti. Decizia nu este definitiva. Politia Capitalei a fost sesizata vineri, prin apel la 112, in jurul orei 12,20, cu privire…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cerut vineri Uniunii Europene sa instituie noi sanctiuni impotriva Venezuelei, informeaza AFP si Reuters. In cadru european, "am adoptat sanctiuni individuale impotriva conducatorilor venezueleni, care au un impact limitat. As dori sa mergem mai…

- Un numar de 50 de maimute, majoritatea babuini, au fugit vineri din custile lor, fiind acum in libertate prin gradina zoologica din Paris, fapt ce a determinat autoritatile sa inchida parcul pentru a evita eventuale incidente cu vizitatorii, au informat responsabilii stabilimentului citati de EFE.…

- Retinut la cateva ore dupa ce si-a injunghiat mortal iubita, intr-un coafor din Titu, plutonierul acuzat de omor calificat a fost dus in cursul zilei de miercuri in fata instantei. Iar reprezentantii Tribunalului Militar Bucuresti au dispus arestarea acestuia pentru 30 de zile. In varsta de 35 de ani,…

- Franta a inghetat marti activele a 25 de entitati si ale unor sefi de companii siriene, dar si franceze, libaneze sau chineze, suspectate ca 'alimenteaza programul sirian pentru conceperea si realizarea de arme chimice', potrivit a doua decrete publicate de Monitorul Oficial din Franta, transmite…

- Pascal Garnier, francezul stabilit la Putna, s-a indragostit iremediabil de Romania și a devenit ghid, pentru a le putea arata strainilor frumusețile țarii noastre. Cu ajutorul sau, mii de turiști au descoperit locuri pitorești. De mai bine de 10 ani, Pascal simte romanește. Ne-a invațat limba, iubește o…

- Un barbat in varsta de 33 de ani a fost arestat preventiv si inculpat sambata la Paris pentru o tentativa de atentat, informeaza AFP din surse apropiate anchetei judiciare. Suspectul, fara antecedente din punctul de vedere al serviciilor de informatii, jurase credinta Statului Islamic…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a prezentat viziunea despre reforma Justiției din Franța, intr-un discurs ținut luni la Curtea de Casație din Paris, la care au participat liderii judecatorilor și ai procurorilor francezi. Potrivit presei franceze, Macron i-a dezamagit pe procurorii care cereau…

- In fata magistratilor tanarul vinovat de tragedie a spus ca nu ar pierdut controlul volanului si ca i-a lovit pe cei doi prieteni dupa ce varul victimei ar fi incercat sa arunce cu piatra in masina pe care o conducea, informeaza Romania TV. Baiatul acuzat neaga insa totul. Citeste si Un tanar…

- Tanara studenta a prestigioasei universitati pariziene Sorbona planuia sa comita atacul in orasul Rennes cu un pistol-mitraliera Kalasnikov, pe care a incercat sa si-l procure cu ajutorul contactelor pe reteaua Telegram, folosita intens de jihadisti, scrie Agerpres. Franta a comemorat duminica…

- Poliția a fost sesizata, la data de 28 decembrie a.c., despre faptul ca persoane necunoscute ar fi sustras dintr-o locuința de pe raza localitații Rodna, o arma letala și aproximativ 70 de cartușe.

- Academicianul Victor Voicu și profesorul doctor Maria Dorobanțu, al caror prestigiu a depașit de mult granițele Romaniei, au fost acceptați ca membri corespondenți in Academia Franceza de Medicina, una dintre cele mai prestigioase din lume. Victor Voicu a spus ca este onorat de aceasta recunoaștere…

- Franta a fost port-drapelul sustinerii terorismului in Siria, ”inca din primele zile” ale conflictului, a acuzat presedintele sirian Bashar al-Assad, referindu-se la sustinerea adusa de Paris rebelilor care lupta contra regimului din 2011 si pe care Damascul ii califica ”teroristi”. Declaratiile lui…

- Florin S., de 37 de ani, din Craiova, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, ieri, fiind principalul suspect al talhariei comise, in seara zilei de 15 noiembrie 2017, in jurul orei 19.30, pe o alee din spatele unor ...

- Prințul Paul și Prințesa Lia și-au luat ramas bun de la Regele Mihai. Prințul Paul Lambrino și Prințesa Lia și-au luat ramas bun de la Regele Mihai, alaturi de fiul lor – Carol Ferdinand – au trecut pe la catafalcul de la Palatul Regal, unde se afla depus sicriul cu trupul Regelui Mihai. Au stat la…

- Judecatorul Cristian Danileț il acuza pe Tudorel Toader de „fake news” in legatura cu argumentele sale privind trecerea procurorilor in subordinea ministrului justiției. Reacția judecatorului vine dupa ce Tudorel Toader a adus argumente in favoarea plasarii procurorilor aub autoritatea ministrului…

- Imagini impresionante la Paris, unde zeci de mii de oameni au umplut celebrul bulevard Champs Elysee pentru a-i aduce un omagiu legendei muzicii franceze, Johnny Hallyday. Artistul francez a incetat din viata miercuri, la 74 de ani, iar disparitia sa a intristat intreaga Franta. Starul rock va fi inmormantat…

- Adolescentul de 16 ani, elev la scoala generala din Poroschia, a fost arestat preventiv, joi dupa-amiaza, pentru 30 de zile. Ceilalti doi colegi ai sai sunt cercetasi in continuare in libertate pentru infractiuni de lipsire de libertate si tulburarea ordinii si linistii pubice. Toti cei trei…

- Relațiile de cooperare moldo-franceze in dezvoltarea domeniului transplantului in țara noastra vor prospera. Și asta datorita unui acord de colaborare trilateral dintre Agentia de Biomedicina din Paris, Franta, Agentia de Transplant a Republicii Moldova si Ambasada Frantei la Chisinau, semnat la 30…

- Președintele Autoritații Naționale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, a contactat mai multe țari arabe și non-arabe pentru a evita ca SUA sa recunoasca Ierusalimul drept capitala a Israelului și a avertizat ca o astfel de decizie ar compromite procesul de pace pe care administrația americana incearca…

- Șeful statului francez Emmanuel Macron va dejuna simbata cu fostul președinte american Barack Obama, aflat in vizita in Franța, au informat joi surse de la Palatul Elysee, citate de AFP. Macron și Obama vor avea "un dejun privat", a menționat aceeași sursa. Obama se va afla simbata la Paris unde urmeaza…

- Șeful statului francez Emmanuel Macron va dejuna sambata cu fostul președinte american Barack Obama, aflat in vizita in Franța, au informat joi surse de la Palatul Elysee, citate de AFP. Macron și Obama vor avea "un dejun privat", a menționat aceeași sursa. …

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Covasna au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul Gerebenes Oliver, in varsta de 16 ani, sub aspectul comiterii infractiunii de omor, au informat miercuri, printr-un comunicat, reprezentantii Biroului de presa al institutiei. …

- La data de 27.11.2017, în urma investigațiilor și a activitatilor de cercetare penala efectuate, polițiști din cadrul Politiei Municipiului Turda, Biroul de Investigatii Criminale, au dispus efectuarea în continuare a urmaririi penale, fața de un barbat de 33 de ani, din comuna Mihai…

- Arestat la Nisa si anchetat de justitia franceza pentru evaziune fiscala, oligarhul si senatorul rus Suleiman Kerimov risca sa provoace o noua criza diplomatica intre Moscova si Paris. Statul rus a reactionat deja, semn ca va trata indeaproape acest caz.

- Un tanar din localitatea argeseana Slobozia, suspectat ca si-a santajat fosta iubita cu imagini compromitatoare, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile. Potrivit unui comunicat al I...

- Un om de afaceri rus care este si parlamentar a fost arestat preventiv in Franta, sub acuzatia de frauda fiscala si spalare de bani, afirma surse citate de presa franceza si rusa, scrie mediafax.ro.

- În urma cu mai bine de o luna urma sa particip, la Parlamentul European, în calitate de speaker, la o conferința de susținere a candidaturii României la relocarea (la București) a Agenției Europene a Medicamentului,…

- Arabia Saudita a anuntat, sâmbata, retragerea pentru consultari a ambasadorului din Germania, în semn de protest fata de afirmatiile ministrului german de Externe în exercitiu, Sigmar Gabriel, care a denuntat ingerintele saudite în Liban, informeaza publicatia Die Welt. …

- Treizeci si cinci de presupusi ai unei grupari mafiote din fosta URSS - „Vori v Zakone” - au fost retinuti la Paris si in regiunea pariziana de catre Biroul central de lupta impotriva crimei organizate (OCLCO), care a destructurat reteaua, potrivit unei surse apropiate

- Mehdi Nemmouche, presupusul autor al atacului armat de la Muzeul evreiesc din Bruxelles, a fost inculpat miercuri, la Paris, in ancheta cu privire la patru jurnalisti francezi tinuti ostatici in Siria, in 2013-2014, suspectat ca a fost unul dintre temnicerii acestora, relateaza AFP. Transferat din…

- Siria s-a alaturat in mod oficial Acordului de la Paris de lupta impotriva incalzirii globale, a anuntat ONU, iar Statele Unite au ramas singura tara care nu vor sa faca parte din acest pact, relateaza Reuters. Siria, devastata de un razboi civil, si Nicaragua erau singurele tari care ramasesera in…

- O suta de tari au fost invitate sa participe la Summitul pentru clima de la Paris, ce va avea loc pe 12 decembrie, insa, "pentru moment", presedintele american, Donald Trump, nu a primit aceasta invitatie, a anuntat marti Presedintia franceza, citata de AFP. Acest summit, pe care Franta il organizeaza…

- Politisti de combatere a criminalitații organizate din Olt, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. - B.T. Olt, au depistat un barbat banuit de trafic de persoane. Cel in cauza a fost reținut și ulterior arestat preventiv, potrivit unui comunicat al Politiei Romane. Polițiștii din cadrul Serviciului…

- Politia rusa a arestat duminica peste 260 de persoane care s-au adunat in centrul Moscovei la o manifestatie neautorizata impotriva presedintelui Vladimir Putin, transmite AFP. Foto: Pixabay.com Aceasta manifestatie a fost organizata la apelul opozantului radical Viaceslav Maltev, fost candidat la alegerile…

- Un barbat de 32 de ani a fost retinut dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul agentilor de politie din Topraisar. Barbatul este banuit de savarsirea unor infractiuni de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si instigare la marturie mincinoasa. Astfel, la data de 28 octombrie a.c., barbatul…