- O inregistrare video in care fiica in varsta de 7 ani a cantaretei Pink este surprinsa antrenandu-se cu o arma de foc, publicata de motociclistul profesionist Carey Hart, tatal micutei, pe contul sau de Instagram, a starnit controverse, potrivit bbc.com.

- Carey Hart a postat un mesaj emoționant pe pagina sa Instagram, cu ocazia aniversarii a 13 ani de la casatoria cu Pink. Motociclistul in varsta de 43 de ani și autoarea hit-ului ‘Beautiful Trauma’ – care au impreuna doi copii, pe Willow, in varsta de șapte ani, și pe Jameson, in varsta de doi ani […]

- „Nu este nimic mai grozav decat sa-ti gasesti iubirea si sa fie reciproca. Casa mea este Hong Kong, un oras frumos, plin de viata si pasiune. Acasa este acolo unde este iubirea. Acasa inseamna siguranta si stiu ca multi dintre voi nu va simtiti in siguranta in acest mediu, dar un nou val apare",…

- Etta Ng Chok Lam, fiica starului filmelor cu arte marțiale Jackie Chan, a confirmat ca s-a casatorit cu iubita sa, Andi Autumn, o vedeta a internetului, potrivit bbc.com, scrie Mediafax.Etta Ng Chok Lam, in varsta de 19 ani, a publicat pe contul ei de pe platforma de socializare online Instagram…

- Adelina Pestrițu a cunoscut fericirea suprema in momentul in care a venit pe lume fiica ei, Zenaida. S-a retras din lumina reflectoarelor și s-a dedicat vieții de mamica, devenind și unul dintre cei mai urmariți influenceri din Romania. Astazi, nu mai este in centrul atenției Adelina, ci fiica ei, care…