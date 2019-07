Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 7,1 grade pe scara Richter s-a produs in sudul Californiei vineri seara, la ora locala 21.19 (03.19 GMT), a anuntat institutul american de geofizica USGS, transmit AFP, Reuters si dpa. Cutremurul a avut loc in apropierea orasului Ridgecrest, la nord-est de Los Angeles, la o…

- Statul american California a fost zguduit joi de un puternic seism cu magnitudinea de 6,4 grade, resimtit intr-un vast perimetru, au informat United States Geological Survey (USGS) si martori, potrivit AFP si Reuters. Epicentrul cutremurului a fost localizat in apropiere de orasul Ridgecrest, in regiunea…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca situatia este "sub control" in sudul Californiei, zguduita de un seism cu magnitudinea 6,4, transmite AFP. "Am fost informat pe deplin despre seismul din sudul Californiei. Totul pare a fi sub control", a scris pe Twitter liderul de la Casa Alba.…

- Un puternic cutremur a avut loc in urma cu puține momente in California, in apropiere de orașul Ridgecrest, aflat la 320 de kilometri distanța de Los Angeles. Cutremurul a avut loc la o adancime de numai 8,7 kilometri și a avut o magnitudine de 6,4 grade pe scara Richter, a notat New York Times. Inițial,…

