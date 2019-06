Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului a luat act, miercuri, de incetarea mandatului lui Traian Basescu, dupa ce fostul președinte și-a dat demisia ca sa preia funcția de europarlamentar.Traian Basescu a fost ales in 2016 senator PMP de București și in mod normal ar trebui sa preia funcția vacanta din Senat urmatorul…

- „Azi am depus un Denunț la Parchetul General impotriva fostului președinte Traian Basescu. Avand in vedere datele aparute in mass media din care reiese faptul ca a deținut calitatea de colaborator al Securitații, nu avea dreptul de a candida și de a fi ales in functia de Presedinte al Romaniei - functie…

- ''Azi am depus un Denunț la Parchetul General impotriva fostului președinte Traian Basescu. Avand in vedere datele aparute in mass media din care reiese faptul ca a deținut calitatea de colaborator al Securitații, nu avea dreptul de a candida si de a fi ales in functia de Presedinte al Romaniei –…

- ”"Mare" barbat ești, Traian Basescu, "mare" de tot! Ai ajuns sa te ascunzi dupa fustele femeilor. Ai pus-o pe fosta ta...consiliera, Elena Udrea, sa te apere tocmai din Costa Rica. Nu știam de ce ți-a revenit zambetul batrane! Crezi ca te mai iubește? Nu, asta e doar mila! Incerci sa scoți…

- Radu Cristescu, fost vicepresedinte PMP, a postat un mesaj pe Facebook in care il acuza pe Traian Basescu ca a incasat „marile spagi“ din Romania, find protejat de „sistem“. „Daca Elena vorbeste esti PA, te duci 30 de ani la puscarie“, sustine Cristescu, care nu aduce nicio dovada in sprijinul acuzatiilor.…

- ”Tot cu sila am vazut ca la lansarea candidaților la europarlamentare a partidului, la a carui construcție am muncit și eu, te-ai milogit la cei prezenti in sala sa te ajute sa mai caștigi inca 20.000 de euro pe luna la Bruxelles. Pentru asta imi doresc ca oamenii sa voteze in cunoștința de…

- ”M-am uitat cu scarba și lehamite la ultima postare a fostului președinte al Romaniei, devenit senator, constructorul de facto al Statului paralel, care mai nou declara cat de ordinari sunt cei care au votat modificarile Codului Penal! Ai uitat, ba, cand ma rugai sa merg la TV și sa susțin…

- Traian Basescu i-a raspuns miercuri ministrului Muncii, Marius Budai, la Interviurile Libertatea LIVE, pe marginea conflictului iscat intre cei doi pe marginea pensiilor. Fostul președinte susține ca, de fapt, creșterea pensiilor inseamna o reducere a veniturilor. In replica, ministrul l-a acuzat ca…