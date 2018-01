Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura dura pentru procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Judecatorii au luat o decizie foarte importanta in cazul primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș. Cei de la Tribunalul Cluj care judeca pe fond dosarul edilului au decis ca inregistrarile predate de denunțatorul Șpan Cristian…

- Lovitura dura pentru procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Judecatorii au luat o decizie foarte importanta in cazul primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș. Cei de la Tribunalul Cluj care judeca pe fond dosarul edilului au decis ca inregistrarile predate de denunțatorul Șpan Cristian…

- Tribunalul Cluj, instanța de fond, cea care judeca dosarul primarului Catalin Cherecheș, a decis in urma termenului de saptamana trecuta, cand s-a depus expertiza tehnica prin care s-a constatat de catre unul dintre cei mai prestigioși experți la nivel mondial in domeniu, prof. dr. ing. Catalin Grigoraș,…

- Dupa 2 ani de nedreptate, Curtea de Apel Cluj a decis: Controlul judiciar impus primarului Catalin Cherecheș anulat definitiv Tribunalul Cluj a decis in urma termenului de saptamana trecuta, cand s-a depus expertiza tehnica prin care s-a constatat de catre unul dintre cei mai prestigioși experți…

- Timp de 3 zile, municipiul Baia Mare a fost gazda pentru Adunarea Generala a Consiliului Județean al Elevilor Maramureș, eveniment la care au participat reprezentanți ai Consiliilor Județene a Elevilor din mai multe zone ale țarii. Catalin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare a participat la unul…

- Urme de editari prin stergere, de recompresii digitale distructive si ireversibile au fost evidentiate de un expert tehnic judiciar si expert criminalist autorizat in domeniile voce si vorbire in 36 de inregistrari prezentate de DNA in dosarul de coruptie al edilului din Baia Mare, Catalin Chereches

- Urme de editari prin stergere, de recompresii digitale distructive si ireversibile au fost evidentiate de un expert tehnic judiciar si expert criminalist autorizat in domeniile voce si vorbire in 36 de inregistrari prezentate de DNA in dosarul de coruptie al edilului din Baia Mare, Catalin Chereches

- Presedintele Tribunalului Specializat Cluj, Razvan Costea, a declarat, miercuri, ca a fost numit si un administrator judiciar care va face propuneri în functie de situatia pe care o constata la SC Clujana SA. ”Tribunalul Specializat Cluj a admis cererea de insolventa a SC Clujana…

- Catalin Cherecheș : Programul “Baia Mare, Capitala Tineretului din Romania 2018 –2019”, un exemplu pe care cu greu o sa-l mai poata egala cineva!” VEZI DE CE… Programul Capitala Tineretului din Romania, este este cel mai ambițios program național destinat tinerilor. Programul este coordonat de Guvernanța…

- Joi, 11 ianuarie 2018 , in cadrul Salii Sporturilor „Lascar Pana” din Baia Mare a avut loc conferința de presa cu tema “Prezent și viitor in sportul baimarean”, intalnire la care au participat reprezentanți ai clubului Minaur, sportivi și mass-media. La eveniment a fost prezent și primarul…

- DECIZIE….Trimis in judecata pentru trafic de droguri, vasluianul Constantin Neculae (cunoscut si drept Jean Valjean – n.r.) are sanse sa scape de controlul judiciar si sa se bucure de libertate deplina, urmare a unei decizii a magistratilor Tribunalului Vaslui. Decizia instantei nu este definitiva si…

- Șeful secției ginecologie de la Institutul Mamei și Copilului (IMC) și sora principala a secției au fost eliberați din funcție in urma anchetei desfașurate in cazul femeii care a avortat in veceul spitalului.

- Agentul Eugen Stan, suspectat ca a agresat doi copii, va fi prezentat marti la Judecatoria Sectorului 6, pentru emiterea mandatului de arestare preventiva. In urma anchetei interne declansata la Brigada de Politie Rutiera, seful Politiei romane a dispus eliberarea din functie a sefului politistului…

- Se stie ca in sistemul bugetar exista o ierarhie clar definita. O masa amorfa de angajati tinuta la colt, zeci de functionari cu vechime, blazati si fara perspectiva, plus cativa dinozauri cu apucaturi primitive, cocotati in pozitii directoriale. In functie de gradul de obedienta si prestatiile individuale,…

- “Având în vedere faptele abominabile prezentate de presa și de deputatul Emanuel Ungureanu, opiniei publice, îi solicit primarului Emil Boc raspunsuri publice la urmatoarele întrebari: Domnule Emil Boc, de ce ați girat susținerea financiara a …

- Un angajat al unei pensiuni din Baia Mare, gasit mort. Un angajat al unei pensiuni din municipiul Baia Mare, județul Maramureș, a fost gasit mort sambata, 30 decembrie, intr-o camera a unitații de cazare. „Barbatul in varsta de 61 de ani, Lajos R., a fost reangajat de putin timp si gasit decedat intr-una…

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul.

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul. El trebuie…

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul. El trebuie…

- Cresterea alarmant de mare a catorva dintre impozitele si taxele locale de catre primarul Catalin Chereches, acum, la final de can, cand baimarenii sunt mai preocupati de pregatirea mesei de Craciun si impodobitul bradului, a fost sortita esecului. Subtila manevra cu pixul in mana si hartia pe masa…

- Psihologul Oana Danciu, din Constanta, ramane sub control judiciar. Decizia a fost luata ieri, de Tribunalul Constanta, si poate fi atacata la Curtea de Apel Constanta. Oana Danciu a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, ea fiind acuzata de trafic de influenta.…

- Adolescentul suspectat ca agresat un cadru didactic de la un liceul din Constanta va fi cercetat sub control judiciar. Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta a dispus masura controlului judiciar pentru o perioada de 30 de zile pe numele suspectului. Conform IPJ Constanta, faptele pentru care minorul…

- Cu mare entuziasm si bucurie in suflet, primarul Catalin Chereches ne anunta acum cateva zile ca meritele sale fata de spiritualitatea orasului, dragostea sa netarmurita pentru oamenii de cultura si tot ceea ce inseamna arta si frumos au fost incununate cu un premiu deosebit: „Prieten al Artelor”. Distinctia…

- Pe unii iarna ii ia prin surprindere, dar nu este si cazul Administratiei Publice Locale baimarene. Duminica, 3 decembrie, Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare a convocat Comandamentul de iarna cu toate utilajele care sunt la dispozitia primariei Baia Mare pentru actiunile de deszapezire…

- Metropolitan Opera New York l-a suspendat duminica pe dirijorul James Levine in contextul in care acesta este vizat de mai multe acuzații de abuz intim pentru fapte care ar fi avut loc intre anii 1960 și 1980, relateaza luni DPA. "Levine nu va fi implicat in nicio activitate a Met, inclusiv…

- Primarul Municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș : Romania suntem noi, Romania suntem toți ! „Nu suntem toți la fel, dar suntem cu toții romani!” Astfel incepe mesajul primarului municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, un mesaj plin de emoție adresat baimarenilor, adresat romanilor de pretudindeni:…

- Nu suntem toți la fel, dar suntem cu toții romani. De la cei care ne-am nascut pe pamantul sfant la Romaniei și am ales sa ramanem aici sa luptam pentru noi și generația de maine, pana la cei care și-au cautat un rost in alta parte, pentru a le putea pune paine pe masa copiilor, […] The post Romania…

- MOȘUL VINE LA TOȚI COPIII. Ca in fiecare an de cand este primar al municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș vine in intampinarea celor mai micuți baimareni. Cu susținerea Consiliului Local, 11.000 de copii din gradinițele și clasele primare din Baia Mare vor primi cadouri de sarbatori. Daca pana anul…

- Conducerea SRI a decis, marți dimineața, „pentru a elimina suspiciunile", ca Secretarul general al serviciului secret, generalul Dumitru Dumbrava, sa nu mai coordoneze corespondența SRI cu Comisia parlamentara de control a activitații serviciului. Decizia vine dupa ce președintele Comisiei parlamentare…

- Judecatorul sau procurorul poate fi suspendat din funcție și in cazul in care a fost trimis in judecata pentru o infracțiune, daca se apreciaza, in raport de circumstanțele cauzei, ca se aduce atingere prestigiului profesiei, au decis, luni, parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justiției.…

- Uniunea Artiștilor Plastici din Romania și-a desemnat pe 23 noiembrie 2017 cei mai buni artiști pentru anul 2016, in cadrul Galei Premiilor UAP din Romania, care a avut loc la Grand Hotel Sofianu din Ramnicu Valcea. In deschiderea galei, Petru Lucaci, președinte UAP din Romania a transmis un mesaj video,…

- Am decis, alaturi de colegii mei liberali, sa punem capat acestor abuzuri, sa oprim in al 12-lea ceas distrugerea ireversibila a viitorului Municipiului Iasi, luptand, totodata, si cu un puternic aparat de propaganda, angajat de primarul Iasului, pentru a distorsiona esenta demersului nostru legitim…

- Un militar clujean detașat disciplinar la Constanța a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Constanța, dupa ce in urma cu doi ani a incercat sa ii dea foc unei farmaciste. Barbatul, care ar fi intrat in farmacie cu intenția de a face rost de bani, a primit un an și jumatate de inchisoare cu suspendare.…

- Curtea de Apel Cluj Napoca a anulat interdicția primarului Catalin Cherecheș de a parasi teritoriul țarii. Solicitarea inaintata de Alexandru Rașnița ,avocatul primarului baimarean,a vizat modificarea obligației prevazute de art. 215 alin.(2) lit. a) C. proc. pen., și anume obligația de a nu parasi…

- Adrian Nastase a participat vineri , 10 noiembrie 2017, la deschiderea oficiala a Coloniei Pictorilor din Baia Mare. Acesta a poposit pe meleagurile baimarene la invitația primarului, Catalin Cherecheș. Colonia Pictorilor a adus la lumina 120 de existența a școlii de pictura baimareana, a fost primul…

- In urma cu cateva luni, se nașteau idei care s-au transformat incet, incet intr-un proiect ambițios, acela ca Baia Mare sa devina Capitala Tineretului din Romania pentru anul 2018. Azi , suntem mandri și onorați ca, intr-adevar, visul unor tineri, ambiția și determinarea primarului Catalin Cherecheș,…

- Retinut deunazi de catre oficialii DNA Brasov, pentru santaj, Ninel Cercel a fost prezentat magistratilor de la Tribunalul Brasov, procurorii propunand in cazul sau arestarea pentru 30 de zile. Instanta insa nu a fost de acord cu aceasta varianta si a decis cercetarea secretarului de stat din Ministerul…

- Intalnire de lucru a ministrului Liviu Marian Pop cu directori de unitați de invațamant preuniversitar din județul Maramureș Ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop, a avut vineri, 10 noiembrie, la Baia Mare, o intalnire de lucru cu o parte dintre directorii unitaților de invațamant preuniversitar…

- "Vom avea in aceasta luna o rectificare bugetara pozitiva, vom plati banii prevazuți de sentințele judecatorești, inclusiv dobanzile aferente, nu sunt probleme cu plata salariilor, iar proiectul de buget pentru anul viitor va fi cel mai mare din ultimii 10 ani", a declarat ministrul Educației, potrivit…

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, le a cerut astazi judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sa i fie ridicata masura controlului judiciar, sustinand ca aceasta este o povara pentru el. Vreau sa fiu luat in seama la egalitate cu ceilalti inculpati din dosar. S a spus ca, avand…

- Judecatorii ICCJ au stabilit revocarea masurii controlului judiciar. Instanta suprema a respins contestatia DNA si a mentinut o decizie a Curtii de Apel Constanta din 31 octombrie, prin care a fost ridicat controlul judiciar pentru ierarh. ”Vreau sa fiu luat in seama la egalitate cu ceilalti…

- IPS Teodosie a scapat de controlul judiciar din dosarul de corupție in care este judecat dupa ce magistrații ICCJ au respins, marți, contestația procurorilor DNA impotriva deciziei similare de la Curtea de Apel Constanța. Decizia de marți este definitiva iar prelatul nu mai are nicio interdicție. In…

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, le-a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sa-i fie ridicata masura controlului judiciar, sustinand ca aceasta este o povara pentru el. Și, rugaciunile inaltului prelat au fost ascultate, iar magistrații au respins contestația…

- Catalin Cherecheș, primarul din Baia Mare, a fost arestat in timpul campaniei electorale pentru alegerile locale din 2016. Probele procurorilor DNA aduse in instanța pentru a dovedi ca inculpatul este...

- Tribunalul Constanta a dispus revocarea masurii a controlului judiciar luata fata de Aurel Papari, presedintele Universitatii "Andrei Sagunaldquo; din Constanta.Decizia este definitiva.Zilele trecute, Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta a anuntat "trimiterea in judecata a inculpatilor: PAPARI…

- Gabriela Lilios, cadru universitar al Facultatii de Farmacie a Universitatii "Ovidiusldquo; Constanta, a scapat de controlul judiciar. Decizia este definitiva si a fost luata de judecatorii Curtii de Apel Constanta. Gabriela Lilios este acuzata de influentarea declaratiilor si de instigare la favorizarea…

- Nunta celor mai populari miri ai anului 2017 a adunat mii de participanți care au fost alaturi de primarul din Ulmeni, Lucian Morar și frumoasa cantareața de muzica populara, Ioana Pricop. La nunta au fost prezenți prieteni, oameni de afaceri, politicieni, reprezentanți ai administrațiilor locale …