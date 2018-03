Controlul cheltuielilor instituţiilor statului din teritoriile cedate (1941) In acest sens, Legea asupra contabilitatii publice (din 31 iulie 1929) era cat se poate de clara si, in acelasi timp, drastica. La art. 125 se preciza care erau documentele justificative ale platilor ce puteau greva bugetul statului, ca in art.224-226 sa fie stabilite raspunderi si sanctiuni dintre cele mai descurajatoare. Traficarea sau utilizarea fondurilor ori a materialelor publice in folosul functionarului sau al unei terte persoane constituia fapta de delapida (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Consiliului Superior al Magistraturii a inaintat o acțiune de disciplinara fata de inspectorul judiciar Elena Radescu, pentru savarsirea abateri prevazute de art. 99 lit. a) si lit. m) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata.

- Prefectura județului Covasna l-a somat pe primatul din Sfântu Gheorghe sa arboreze si drapelul României lânga steagurile rosu-alb-verde, cu care a pavoazat strazile din municipiu în cinstea Zilei maghiarilor de pretutindeni, sarbatorita pe 15 martie.Conducerea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca Guvernul vrea sa adopte modelul german in domeniul achizitiilor publice. 'Astazi avem o noua viziune, o noua directie care trebuie introdusa in dezbaterea publica cu privire la pilonii de dezvoltare pe termen…

- Legea pentru reprimarea unor infractiuni contra linistii publice a fost publicata la data de 19 decembrie 1924. Pedepsele erau aspre pentru care incalcau normele de convietuire. Comunistii erau considerati un pericol pentru ordinea sociala si se incerca prin aceasta lege infranarea oricaror tendinte…

- Guvernatorul statului Florida, Rick Scott, a semnat vineri legea care care implica impunerea unei perioade de trei zile de asteptare pentru achizitionarea unei arme de foc si inarmarea unor membri ai personalului din sistemul public de invatamant, relateaza agentia Reuters.

- Amenzi pentru zgomotele mai mari de 35 de decibeli din locuinte Senatul a adoptat, in sedinta de astazi, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice si amenzi pentru depasirea acestor limite. Propunerea legislativa de modificare…

- Totalitatea cheltuielilor suportate de angajator cu forta de munca salariata a avut in trimestrul IV 2017 (in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare) o rata de crestere de 14,29% fata de acelasi trimestru al anului anterior, arata datele transmise marti de Institutul National de Statistica.…

- Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea unor proiecte propuse de catre autoritatile administratiei publice locale din Republica Moldova si Ucraina. Reprezentanții organizațiilor unioniste considera ca acesta este primul pas oficial catre idealul…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de azi, la propunerea MDRAP, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Conform noului act normativ, in perioada 2018-2019 unitatile administrativ-teritoriale…

- Excedentul din ianuarie 2018 a scazut cu peste un miliard de lei fata de luna ianuarie 2017. "Conform datelor operative, executia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2018 s-a incheiat cu un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, fata de 3,02 miliarde lei, respectiv…

- Aproape 40 de senatori si deputati ai USR au lansat o propunere legislativa conform careia toate autoritatile sau institutiile publice vor fi obligate sa faca publice detaliile contractelor pe care le incheie. Astfel, initiatorii cred ca prin completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind…

- IPJ Alba a organizat o actiune cu efective marite, in Cugir. Au fost constatate 9 infracțiuni si au fost aplicate 94 de amenzi, in valoare de peste 21.000 de lei. La data de 22 februarie 2018, Inspectoratul de Politie Judetean Alba, prin Serviciul de Ordine Publica, impreuna cu Politia Orasului Cugir,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca actuala lege a achizitiilor publice ingreuneaza "ingrozitor" absorbtia de fonduri europene si a precizat ca tara noastra are un isotric bun in absorbtia fondurilor si "nu este o tara care sa se fi remarcat negativ din fericire in utilizarea…

- Proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si siguranței publice, care intarește autoritatea polițiștilor dar impune și anumite obligații oamenilor legii a fost aprobat de Guvern și va fi inaintat Parlamentului Romaniei. Principalele modificari aduse…

- VOUCHERE DE VACANTA 2018, TICHTE DE VACANTA 2018. Tot personalul din sectorul public, dar si din companiile in care statul este actionar unic sau majoritar, va beneficia de vouchere de vacanta acordate in conformitate cu OUG 46 din 30 iunie 2017, in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, precizeaza…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galati-rutier efectueaza cercetari in privinta unui cetatean ucrainean care a incredintat fiului sau un autovehicul cu remorca pentru a-l conduce, desi avea cunostinta despre faptul ca permisul detinut de catre tanar nu ii dadea acest…

- Bilanțul activitații Prefecturii Ilfov, pe anul 2017, a fost prezentat, saptamana trecuta, de catre prefectul Marius Cristian Ghincea, printre invitați aflandu se colaboratori apropiați ai instituției – conducerile mai multor direcții ale deconcentratelor ilfovene, primarii localitaților Bragadiru,…

- Asociatia Procurorilor din Romania considera ca in ultima perioada s-a incercat decredibilizarea sistemului judiciar, in special a Ministerului Public, ceea ce constituie un atac la functionarea statului. Asociatia spune ca procurorii din Ministerul Public isi exercita atributiile cu buna-credinta,…

- Dezastru total la resursele minerale ale statului! Un control al Corpului de Control al Primului Ministru la Agenția pentru Resurse Minerale s-a finalizat cu sesizarea Parchetului Curții de Apel, precum și a altor instituții de control ale statului dupa neregulile majore gasite de inspectorii guvernamentali…

- PNL și PMP au atacat la CCR legea pentru inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic Rakoczi Ferenc din Targu Mureș. Partidele susțin ca legea incalca principiul separației puterilor in stat și cel al autonomiei locale. PNL și PMP au atacat la CCR legea pentru inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic…

- Deputatul Partidului Miscarea Populara Mures, Marius Pascan, a anuntat vineri ca formatiunea va initia un proiect legislativ prin care se doreste impunerea de obligatii institutiilor statului pentru a se implica in recuperarea patrimoniului national, atat din tara, cat si din afara acesteia.…

- Traian Basescu a comentat pe Facebook reacția pe care Liviu Dragnea a avut-o in cazul condamnarii lui Darius Valcov. Fostul președinte il avertizeaza pe liderul PSD ca intr-un stat democratic, o persoana cu o condamnare pentru corupție nu poate ramane in funcția de consilier de stat, chiar daca soluția…

- Curtea Constitutionala a Romaniei considera ca modificarile aduse Legii administratiei publice locale incalca dispozitiile constitutionale privind principiul autonomiei locale, autoritatilor comunale si orasenesti, prefectului, precum si legii si principiul securitatii juridice. Potrivit…

- In vara anului 2008, circa 2.500 de case din 45 de localitati din judetul Suceava au suferit distrugeri in urma inundatiilor puternice ce au avut loc. Guvernul Romaniei a alocat sumele necesare pentru refacerea imobilelor afectate de calamitatile naturale, materialele de constructie au fost furnizate…

- Potrivit propunerii legislative pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, adoptate in aceeasi forma cu a initiatorilor si de plenul Senatului, amenzile urmeaza sa fie de 300 - 800 de…

- Daniel Tudorache a exemplificat timpul necesar pentru construirea unui patinoar. Pentru o primarie de sector, realizarea unei astfel de construcții ar dura aproximativ doi ani, in timp ce Ion Țiriac a reușit sa construiasca un patinoar in Otopeni, in doar 70 de zile. "Ca sa asfaltezi o strada…

- Legea nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic care impune obligatia achizitionarii de mijloace de transport actionate prin tehnologii verzi intra in vigoare vineri, 26 ianuarie 2018. Prevederile acestei legi se aplica insa incepand de anul viitor, 2019. Autoritațile publice locale, regiile…

- "'Fa ca legea sa inlocuiasca arbitrarul, fa ca legea sa fie tare'. Așa il indemna Mihai Kogalniceanu pe domnitorul Al. I. Cuza. Este un indemn care și-a pastrat vie semnificația. Astazi, cand destinul nostru european se fundamenteaza pe domnia statului de drept și pe egalitatea in fața legii, progresul…

- I. In ziua de 23 ianuarie 2018, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a fost sesizat, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- Curtea Constitutionala admite sesizarea lui Iohannis privind Statutul functionarilor publici CCR a admis, marti, sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis, referitoare la legea privind Statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a anunțat la conferința de presa susținuta, miercuri, la sediul partidului din Alba Iulia ca a cerut liderilor UDMR sa retraga Legea depusa la sfarșitul anului trecut, in care este vorba despre autonomie pe criterii etnice. El a spus ca ”Anul Centenar este unul in…

- Ieri, 15 ianuarie 2018, Inspectoratul de Politie Judetean Alba, prin Serviciul de Ordine Publica, impreuna cu Politia Municipiului Blaj si Sectiile de Politie Rurala Blaj si Jidvei, au organizat o actiune cu efective marite, pe raza municipiului Blaj precum si in localitatile rurale arondate, avand…

- Fostul sef al statului Traian Basescu scrie, pe Facebook, despre criza din PSD, subliniind ca nicaieri in Constitutie, in relatia dintre premier si un membru al Guvernului, nu este implicat CEx, nici ”baronii sau dady” si ca doar PCR era deasupra institutiilor statului

- In perioada 12-15 ianuarie 2018, politistii din Alba au intervenit la 110 evenimente, din care 101 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112. Au fost constatate 40 de infractiuni si au fost aplicate 623 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 153.975 lei, din care 40 pentru…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a promulgat Legea muzeelor. Anunțul a fost facut de catre consilierul prezidential in domeniul educației, culturii și cercetarii, Corneliu Popovici, pe o retea de socializare. Acest important act dezvolta cadrul legal in domeniul muzeal și vine sa soluționeze…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, joi, Curtea Constitutionala (CCR) in privinta Legii de modificare a Legii administratiei publice locale, ce instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier local. Potrivit News.ro, seful statului…

- Guvernul a adoptat, in sedinta din 28 decembrie, o ordonanta de urgenta prin care a eliminat din lege interdictia cumularii pensiilor speciale cu pensiile din sistemul public, interdictie introdusa in lege tot de guvern, cu doar doua saptamani inainte, relateaza Digi 24. OUG 116/2017, publicata in monitorul…

- Recent, in Monitorul Oficial a aparut Legea preventiei care, in viziunea legiuitorului, este un act normativ pentru prevenirea savarsirii de contraventii. Fata de proiectul initial supus dezbaterii publice, forma finala adoptata nu mai enumera contraventiile aflate in sfera legii. Acestea urmeaza sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati. "Presedintele Klaus Iohannis atrage insa atentia asupra unor vulnerabilitati ale…

- In noiembrie 1947, regele Mihai și regina-mama Elena au mers la Londra pentru a participa la casatoria principesei Elisabeta, actuala Regina a Angliei. Acolo, regele Mihai a cunoscut-o pe principesa Ana de Bourbon-Parma, viitoarea sa soție. Reveniți in țara in luna decembrie, regele Mihai…

- Autoritatile publice vor fi obligate sa angajeze experti in domeniul apararii impotriva incendiilor si sa organizeze servicii de urgenta voluntare. Totodata, unele categorii de lucrari vor fi exceptate de la autorizare anti-incendiu. Acestea sunt cateva dintre modificarile propuse de Ministerul de Interne…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii privind pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, informeaza Administratia Prezidentiala. Camera Deputaţilor a adoptat pe 13 decembrie legea privind plata defalcată a…