Stiri pe aceeasi tema

- Centrele de transfuzie sanguina din Arad, Bucuresti, Bacau, Constanta si Ploiesti vor putea lansa in timp real un apel la donare prin intermediul unei aplicatii pentru telefoanele inteligente.

- Cinci judete din sudul tarii sunt, joi, sub avertizare cod galben de vant puternic, care la rafala atinge viteze de pana la 100 de kilometri pe ora. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod galben pentru zona de litoral a judetelor Constanta si Tulcea, valabila pana…

- Prețurile locuințelor și-au incetinit și mai mult ritmul de creștere in cel de-al treilea trimestru din acest an la doar 0,7%, in vreme ce in București creșterea este de doar 0,4%, din cauza scaderii masive a achiziției de locuințe, potrivit unei analize Imobiliare.ro . Recent, Libertatea a aratat ca…

- Orasul francez Dunkirk se bucura, de o luna, de un proiect care il transforma in cel mai mare oras european care ofera transport public gratuit atat rezidentilor, cat si turistilor. La o luna de la implementarea proiectului, masura face minuni, scrie The Guardian. Cu o luna in urma,…

- ANSVSA a transmis o informare referitoare la evolutia virusului pestei porcine africane. Potrivit ANSVSA, la aceasta data, Pesta Porcina Africana PPA evolueaza in 246 de localitati din 13 judete, cu un numar de 998 de focare dintre care 15 in exploatatii comerciale si 90 de cazuri la mistreti.In total…

- La aceasta data, Pesta Porcina Africana PPA evolueaza in 233 de localitati din 13 judete, cu un numar de 952 de focare dintre care 15 in exploatatii comerciale si 72 de cazuri la mistreti. In total au fost eliminati 323.754 de porci afectati de boala.Au fost stinse pana la aceasta data 5 focare in judetul…

- Expertii economici sustin ca Produsul Intern Brut atinge noi cote, in special, datorita creșterii cererii de consum pe piața. ”Cauza principala este cresterea cererii pe piata, creșterea consumului. Cetațenii au mai multe mijloace financiare la dispoziție.

- Reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța au decis închiderea temporara a doua restaurante. Controlul comisarilor Protecției Consumatorilor a scos la iveala o serie de nereguli la restaurantul și terasa „D'aqua Dolce”, din Constanța,…