Controlorii Guvernului verifică autostrada Sibiu-Pitești. Concluziile sunt neplăcute rimele concluzii trase de inspectorii Corpului de Control al premierului sunt ingrijoratoare, ne-a declarat un oficial al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) sub protecția anonimatului. Mai precis, este vorba de faptul ca procedura de achiziție publica a fost inceputa fara a exista aprobați de catre Guvern indicatorii tehnico-economici ai proiectului. Legislația romaneasca interzice orice demararea a unui proiect public daca acesta nu are indicatorii aprobați și daca nu exista sursa de finanțare. In luna septembrie a acestui an, in urma unei interpelari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

