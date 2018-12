Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Bulgariei a adoptat vineri o majorare semnificativa a finantarii publice a cultelor, in incercarea de a limita ascensiunea islamului radical, transmite agentia France Presse. Amendamentele adoptate introduc, de asemenea, un regim de inregistrare a lacasurilor de cult si a inaltilor demnitari…

- Pentru evitarea aglomerarilor, Politia de Frontiera Romana si-a adaptat misiunile de supraveghere si control, precum si resursele umane si materiale la specificul fiecarei frontiere, astfel incat sa se asigure un control eficient si operativ.

- Omul de afaceri bulgar Nikolai Iordanov Banev si sotia acestuia Evghenia Zlateva Baneva, arestati pe 26 octombrie la Nisa, au fost extradati joi de Franta catre Bulgaria, unde vor raspunde in fata justitiei pentru abuz de bunuri sociale si spalarea a 590 de milioane de euro, a anuntat parchetul bulgar,…

- Norma de hrana inlocuiește tichetele de masa, care nu erau obligatorii, dar multe instituții le acordau. Prin Legea salarizarii s-a stabilit ca din decembrie 2018 sa primeasca norma de hrana toți bugetarii. Suma este impozabila, astfel ca, in final, fiecare bugetar va primi aproape 200 de lei, dupa…

- Intr-un deceniu, apeland la patru guvernari diferite și la zeci de parlamentari, Patriarhia Romana a reușit sa mute finanțarea Catedralei Mantuirii Neamului din sarcina proprie in sarcina bugetelor publice, se arata in articolul publicat pe Sa fie lumina, citat de G4media. Potrivit investigației jurnaliștilor,…

- O cladire a Arhiepiscopiei Bucurestilor, Palatul Nifon, va fi restaurata cu numai putin de 56 milioane de lei. Banii vin in proportie de 99% de la Ministerul Dezvoltarii, doar 1% reprezentand contributia Bisericii Ortodoxe. Cel putin asa arata un proiect de hotarare de guvern.

- In ultimii cinci ani, autoritatile tunisiene au intarit restrictiile de circulatie abuzive si ascunse, ceea ce incalca drepturile omului, a atentionat miercuri Amnesty International, informeaza AFP preluata de Agerpres. Din 2013, Ministerul de Interne al Tunisiei a restrictionat deplasarea…

- Politistii salajeni au efectuat in perioada 1 ianuarie-30 septembrie, 19 perchezitii domiciliare si au pus in aplicare 20 de mandate de aducere, in cadrul unor dosare penale ce vizeaza infracțiuni economice. In cauzele penale instrumentate, fata de 90 de persoane s-a dispus inceperea urmaririi penale,…