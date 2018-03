Stiri pe aceeasi tema

- 95 de decese, din cauza gripei. Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 95, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii…

- Ministerul Sanatatii a atribuit contractul-cadru pentru vaccinul ROR, de imunizare a copiilor impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei, in valoare de 10,46 milioane lei (2,25 milioane euro), unui numar de cinci companii farmaceutice, potrivit unui anunt publicat in Sistemul Electronic de Achizitii…

- Contractul a fost castigat de Farmexim, Europharm Holding, Mediplus Exim, Farmexpert DCI si Pharmafarm, scrie news.ro. Potrivit anuntului de participare la licitatie, publicat in iulie 2017, Ministerul Sanatatii dorea sa achizitioneze intre 445.000 si 1,34 milioane doze de vaccinuri ROR, estimand…

- Inca un om a murit de gripa. Numarul total de decese a ajuns la 88 Înca o persoana a murit de gripa, numarul deceselor provocate de aceasta boala ajungând, în tara noastra, la 88. Este vorba despre o tânara de 17 ani, din judetul Covasna, care suferea si de alte boli…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica a judetului Covasna, Agoston Laszlo, a declarat pentru AGERPRES ca tanara a fost internata in urma cu cateva zile la sectia Infectioase a Spitalului Judetean din Sfantu Gheorghe, iar apoi a fost transferata la ATI, unde a incetat din viata. Potrivit…

- Potrivit datelor anuntate joi de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul deceselor de gripa a ajuns la 88. In saptamana 26 februarie - 4 martie, la nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinic,infectii acute…

- Alexandra Stan a postat pe un cont de socializare imagini din Spitalul Clinic Județean de Urgența din Constanța, unde este internat tatal ei, criticand atitudinea asistentelor, dar și faptul ca in...

- Alexandra Stan a scris pe o retea de socializare ca asistentele nici macar n-au bagat-o in seama cand le-a atras atentia ca trebuie schimbata branula tatalui, informeaza Romania TV. Citeste si IMAGINI NEBUNE. Un cuplu a fost filmat in timp ce facea amor la geam VIDEO Mai mult, artista…

- Intoarsa in tara de urgenta, cantareata s-a lovit de realitatea crunta din spitalele din Romania. Alexandra Stan a fost nevoita sa lase traiul tihnit din Statele Unite pentru a se intoarce in tara, unde tatal sau se afla in stare grava la spital. Conditiile de spitalizare, insa, au socat-o pe cantareata…

- Alexandra Stan trece prin momente mai puțin placute. Tatal artistei se confrunta cu probleme de sanatate și este internat la Spitalul Județean Constanța. Pe contul personal de socializare, cantareața s-a declarat șocata de condițiile din unitatea medicala și a urcat și fotografii cu salonul in care…

- Numarul deceselor cauzate de gripa a ajuns la 82. Mesajul transmis de ministrul Sanatatii Alte doua persoane au murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand la 82. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca specialistii sustin ca nu exista o epidemie de gripa, Romania aflandu-se…

- Seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta, Horia Constantinescu, a declarat marti, ca echipele de control ale institutiei au efectuat o verificare la hipermaketul Auchan de pe Soseaua Mangaliei din municipiul Constanta. Comisarii au gasit mai multe legume si fructe…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunta ca numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 80, fiind confirmat inca un caz. Este vorba despre un barbat in varsta de 80 de ani, din Capitala, care avea si alte probleme de sanatate. Barbatul nu…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a informat ca numarul persoanelor moarte de gripa in Romania a crescut la 73.Ultima persoana care a decedat din cauza acestei boli este o femeie de 58 de ani din judetul Hunedoara, care avea conditii medicale preexistente si nu era…

- Nu spune nimeni ca nu este corect sa te abții pe deplin de la a consuma dulciuri, practic o alimentație echilibrata și sanatoasa trebuie sa conțina și dulciuri. Insa secretul consta in ce dulciuri alegi sa consumi și in cantitatea ingerata. In plus, cercetatorii au observat ca dulciurile au…

- Potrivit datelor anuntate joi de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 19-25 februarie, la nivel national numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa, infectii acute respiratorii si pneumonii) a fost de 141.069, cu 67% mai mare,…

- Inca o persoana a murit din cauza gripei, numarul total al deceselor provocate de virusul gripa ridicandu-se astfel la 69. Este vorba despre o femeie de 76 de ani, din județul Cluj. Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a confirmat, joi, inca un deces din cauza virusului gripal, o femeie de…

- Patronul unui depozite de marfuri alimentare en-gros, din Constanța, risca sa ramana fara produse in valoare de sute de mii de lei dupa ce comisarii de la Protecția Consumatorilor au descoperit ca erau depozitate in curte, pe un ger naprasnic. Iar la București, dupa un control la Piața de Gros, s-au…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 54, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinata antigripal. Este vorba despre o femeie…

- Potrivit INSP, este vorba despre o femeie in varsta de 77 de ani, din judetul Bihor, care a murit din cauza virusului gripal de tip B, nefiind vaccinata impotriva gripei si avand si alte probleme de sanatate. De la debutul sezonului 2017-2018, numarul persoanelor care au murit din cauza gripei…

- Trei persoane au fost retinute pentru 24 de ore si sase au fost plasate sub control judiciar in urma perchezitiilor domiciliare efectuate de politisti la persoane banuite de trafic si consum de droguri din Bacau, Constanta si Eforie Nord, informeaza un comunicat al IGPR, transmis vineri Agerpres.Conform…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat, vineri, ca numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 52. Un barbat de 62 de ani din Arad a murit din cauza gripei. Aceeași soarta a avut-o și un barbat de 58 de ani din județul Timiș . Niciunul dintre barbați nu era vaccinat impotriva virusului…

- O macelarie din Constanta a fost inchisa temporar de reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor, in urma unui control. Comisarii au descoperit carne expirata si produse depozitate in spatii insalubre.Summary

- Autoritatea Electorala Permanenta a desfasurat, anul trecut, o misiune de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile si cheltuielile inregistrate de Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteana Galati in anul 2016, an electoral, perioada verificata fiind 1.01.2016-31.12.2016.Ca…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 37, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente si erau nevaccinate…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 39, a informat marti Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente si…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 39, a informat marti Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, scrie AGERPRES.Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente…

- Cofetaria Dumy din cartierul Tomis Nord a fost închisa temporar de OPC dupa un control efectual de comisarii de la Protecția Consumatorului. Controlul a fost facut în aceasta dimineața. În bucataria cofetariei, comisarii OPC au gasit mizerie și ustensile folosite…

- O cofetarie din municipiul Constanta a fost inchisa temporar de inspectorii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC), iar sute de kilograme de produse au fost retrase de la comercializare, dupa ce echipele de control au descoperit mai multe nereguli, printre care ustensile vechi,…

- In saptamana 12-16 februarie, in județul nostru au fost raportate 23 de noi imbolnaviri. Pentru a doua saptamana la rand, județul Vaslui se afla in topul infecțiilor cu rujeola, conform datelor Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) aferente perioadei 12-16 februarie.…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, joi seara, ca a fost confirmat un nou deces provocat de gripa, fiind vorba despre o femeie in varsta de 62 de ani din judetul Bihor. Pacienta a suferit de infectie cu virus gripal de tip B si avea boli…

- Peste 129.000 de cazuri de infectii respiratorii s-au inregistrat in ultima saptamana, cu 44 la suta mai mult decat in perioada similara a anului trecut. Au fost confirmate peste o mie de cazuri noi de gripa, cele mai multe in Bucuresti si in judetele Constanta, Olt, Brasov, Iasi. Centrul…

- Peste 129.000 de cazuri de infectii respiratorii s-au inregistrat in ultima saptamana, cu 44 la suta mai mult decat in perioada similara a anului trecut. Au fost confirmate peste o mie de cazuri noi de gripa, cele mai multe in Bucuresti si in judetele Constanta, Olt, Brasov, Iasi, potrivit NEWS.RO.Citeste…

- Peste 129.000 de cazuri de infectii respiratorii s-au inregistrat in ultima saptamana, cu 44 la suta mai mult decat in perioada similara a anului trecut. Au fost confirmate peste o mie de cazuri noi de gripa, cele mai multe in Bucuresti si in judetele Constanta, Olt, Brasov, Iasi. Centrul…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, joi, ca morbiditatea prin infectii respiratorii acute a fost mai crescuta in ultima saptamana, depasind nivelul minim asteptat. La nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța, azi, alte patru decese înregistrate din cauza gripei, numarul total de decese ajungând la 26 de la începutul sezonului rece. Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), prin Centrul Național de Supraveghere și Control al…

- Zece masini au fost distruse intr-un accident care a avut loc seara trecuta in Constanta. Singura victima a fost o femeie care a scapat de sub control masina pe care o conducea. Ea a fost ranita usor dupa ce vehiculul sau a rupt un stalp de electricitate si, apoi, a lovit mai multe autoturisme parcate.

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a inregistrat al 22-lea deces provocat de gripa, la o femeie in varsta de 65 de ani, din Calarași. Femeia avea confirmat virusul gripal tip B, nu era vaccinata și avea condiții medicale preexistente. Vineri, ministrul Sanatatii,…

- Gripa a provocat deja 21 de decese Numarul deceselor cauzate de gripa la nivel national a ajuns luni la 21, potrivit Centrului de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Un barbat în vârsta de 48 de ani, din judetul Iasi, a murit dupa ce s-a infectat cu virusul…

- Noul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, a dispus trimiterea unui control la spitalul privat din Constanța care in numai doua saptamani a inregistrat doua decese, o mama care a murit la scurt timp dupa ce a nascut un copil sanatos și un bebeluș care a murit la cateva ore dupa ce a fost adus pe lume.

- Un barbat in varsta de 40 de ani din judetul Iasi a murit din cauza gripei, fiind al patrulea deces inregistrat din cauza virusului gripal in aceasta iarna. Conform Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, un barbat in varsta de 40 de ani, care avea si alte afectiuni,…

- Primul deces din cauza gripei, in sezonul 2017-2018. O femeie in varsta de 69 de ani, din București, a murit la Spitalul ”Victor Babeș” din Capitala, din cauza gripei. Din testele facute in laboratorul spitalului, ar fi vorba de o gripa de tip B, dar sunt așteptate și confirmarile de la Institutul Cantacuzino.…

- Peste 10.300 de cazuri de rujeola s au inregistrat in Romania de la debutul epidemiei, din care 37 de decese, iar un al 38 lea deces posibil din cauza rujeolei este in curs de investigare, arata ultimele date transmise de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile CNSCBT .In…

- Radu Mazare, fostul primar al municipiului Constanta cercetat sub control judiciar, s-ar afla in statul Madagascar, unde ar fi cerut azil politic, potrivit unor surse judiciare, citate de Agerpres. 109 109 0 109 0 0

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 920/VIII/3 din 27 septembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatei PATRU ANA-MARIA, la data faptelor președinte al Autoritații Electorale…

- Numarul cazurilor de rujeola este in scadere, in județul Brașov, potrivit datelor oficiale. Astfel, saptamana trecuta a fost raportat doar un caz , fata de 14 in saptamana anterioara. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 18 -22.12.2017…

- Sedintele foto profesionale de Craciun sunt must have-ul acestui sezon. Fie ca mergeti in cuplu, in familie, cu bunicii sau cu animalul de companie, fortografiile vor ramane amintiri peste ani. Astazi, am vizitat si noi un fotograf care ne-a spus cateva detalii despre aceste sedinte. In studioul sau…

- In saptamana, 4-10 decembrie a fost confirmat primul caz de gripa din sezonul 2017-2018. Este vorba despre un barbat, in varsta de 62 de ani, din județul Constanța, cu o suferința medicala cunoscuta, dar care nu a fost vaccinat antigripal. Centrul Național de Prevenire și Control al Bolilor Transmisibile…

- O actiune de cooperare a avut loc in data de 13 decembrie 2017 intre politisti si medicii D.S.V.S.A. Constanta. Cu aceasta ocazie au fost aplicate sanctiuni de 33.500 lei. Potrivit IPJ Constanta, la data de 13 decembrie a.c., politistii din cadrul Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice,…