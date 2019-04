Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a anuntat ca depune plangere penala pe numele unei clinici dintr-un mall din Bucuresti. Motivul: desi clinica a fost inchisa de Directia de Sanatate Publica, face in continuare programari. Ministrul sustine ca va notifica si conducerea mall-ului, argumentand…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca Directia de Sanatate Publica monitorizeaza cazul de la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Capitala, ea precizand ca s-au prelevat probe care au fost trimise pentru analize la Institutul Cantacuzino.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca, incepand de luni, intre Directia de Sanatate Publica (DSP) si Apa Nova nu mai exista acel protocol care prevedea ca o comunicare publica putea fi facuta doar cu acordul furnizorului de apa. "Ministerul Sanatatii a cerut Directiei de Sanatate Publica…

- „Inainte ca acest comunicat sa ajunga in spațiul public, am luat legatura telefonic cu Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, pe care am informat-o despre masurile pe care Ministerul Sanatații le va dispune, dar aș dori sa precizez: NU Ministerul Sanatații ar fi trebuit sa dispuna aceste…

- ASOCIAȚIA PRO CONSUMATORI (APC), fosta Asociația pentru Protecția Consumatorilor din Romania (APC Romania), organizație de utilitate publica cu o activitate neintrerupta timp de 29 de ani, a constatat ca ministrul sanatații, dna. Sorina Pintea nu a folosit mecanismele și resursele de care dispune Ministerul…

- Distribuitorul de apa potabila pentru Bucuresti a utilizat pentru tratarea apei o cantitate mare de clor, necesara in conditiile in care pe 29 ianuarie 2019 s-a produs o poluare cu amoniu pe raul Arges, in urma topirii masive de zapada, anunta Ministerul Sanatatii. Ca urmare a acestui fapt, miercuri,…