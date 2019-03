Control comun al ANPDCA si Ministerului Sanatatii privind medicatia copiilor cu afectiuni psihice institutionalizati

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Ministerul Sanatatii vor demara un control comun pentru verificarea modului in care se prescriu si se administreaza medicamente copiilor cu afectiuni psihice...

- Ministrul Muncii, Marius Budai, precizari de ultima ora in scandalul privind nereguli in prescrierea și administrarea de medicamente copiilor instituționalizați cu afecțiuni psihice. Concret, un ONG a semnalat ca mii de copii din astfel de centre ar fi sedați in mod abuziv."Precizari cu privire…

- Sorina Pintea, Ministrul Sanatatii, a anuntat, miercuri dimineata ca e declarata epidemie de gripa, fiindca au fost inregistrate trei saptamani epidemice consecutive si sunt 54 de decese din cauza acestei boli. „Nu putem afirma ca ne confruntam cu un sezon gripal mai sever fata de sezonul precedent,…

- Parinții unui bebeluș așteapta sa vina reprezentanți ai Ministerului Sanatații, dupa ce bebelușul lor de 7 luni, care a fost internat intre 24 – 31 decembrie 2018 cu pneumonie, ar fi contractat rujeola la spital, iar acum e in coma.

- In prima saptamana a acestui an, morbiditatea prin infectii respiratorii acute in saptamana a fost mai crescuta comparativ cu cea inregistrata in saptamana precedenta, dar s-a incadrat in intervalul asteptat, conform unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Potrivit CNSCBT, in prima saptamana a acestui an, morbiditatea prin infectii respiratorii acute a fost mai crescuta comparativ cu cea inregistrata in saptamana precedenta, dar s-a incadrat in intervalul asteptat. La nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa…