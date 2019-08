Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a inchis vineri 16 standuri in Complexul Comercial Dragonul Rosu si a aplicat 26 de sanctiuni, in valoare totala de 262.510 lei, in urma unui control efectuat la 134 de operatori economici, a anuntat, vineri, institutia. De asemenea, comisarii ANPC au gasit 527.300 de produse cu abateri, in valoare de 3,21 milioane de lei. Printre abaterile constatate se numara deficiente de informare la textile fara compozitie fibroasa in limba romana, jucarii fara avertismente in limba romana, lipsa marcajului de conformitate CE, respectiv marcajul…