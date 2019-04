Controalele la peşte s-au lăsat cu amenzi în Postul Paştelui V. Stoica Reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Prahova au verificat modul in care se respecta condițiile de comercializare a peștelui și a produselor de pescuit provenite din Romania sau din zona Uniunii Europene. Potrivit DSVSA Prahova, verificarile au fost efectuate in colaborare cu polițiștii, inclusiv prin controale in traficul rutier. Cele mai multe dintre cele 84 de controale efectuate in perioada martie – 5 aprilie 2019 au fost la magazinele de desfacere a peștelui, urmate de supermarketuri și magazine alimentare in care se vinde pește. Printre neconformitațile… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

