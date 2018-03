Stiri pe aceeasi tema

- In perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, medicii veterinari de stat desfasoara controale tematice specifice, pentru a asigura cetatenilor un comert cu alimente sigure. Controalele urmaresc respectarea conditiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor din toate targurile de animale,…

- Un client al McDonalds a fost atat de scarbit de ce a gasit intr-un restaurant incat și-a aruncat pranzul la gunoi. Tanarul de 26 de ani a facut publica descoperirea facuta in toaleta restaurantului, iar dupa ce totul s-a aflat, conducerea restaurantului a luat masuri! Descoperirea oripilanta a fost…

- Mai este putin pana la Pastele iar Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Dambovita a dispus intensificarea controalelor pentru verificarea conditiilor de igiena in care sunt produse, depozitate, transportate si valorificate carnea de miel, ouale si alte alimente de origine animala…

- Eficientizarea pieței materialelor de construcții sta in soluții online, cu clienți care au posibilitatea de a realiza comenzi online și de a stabili termenul de livrare. Comerțul online crește constant in toate sectoarele, iar extinderea platformelor online cu soluții diverse este obligatorie pentru…

- In perioada 13.02.2018 – 09.03.2018, s-a desfasurat o actiune la nivel national pentru verificarea modului de respectare, de catre operatorii din sectorul alimentar, a conditiilor sanitare veterinare si de siguranta alimentelor referitoare la transportul, ambalarea, depozitarea si comercializarea oualor…

- Conform prezentarii facute la o dezbatere pe tema drepturilor cumparatorului in mediul online de catre directorul general al ANPC Paul Anghel, un numar de 28.224 de reclamatii care au vizat produse sau servicii in 2017, adica 36% din totalul celor care au precizat modul iin are au intrat in posesia…

- Ziua mondiala a drepturilor consumatorilor. “Ziua mondiala a drepturilor consumatorilor/World Consumer Rights Day” este marcata, in fiecare an, in data de 15 martie. Ideea a fost lansata, pentru a se scoate in evidenta aspecte legate de serviciile de care beneficiaza consumatorii. Și la noi in tara,…

- Controalele efectuate in anul 2017 la mai multe instante si unitati de parchet au scos in evidenta mai multe disfunctionalitati si vulnerabilitati, a afirmat, luni, inspectorul sef al Inspectiei Judiciare (IJ), Lucian Netejoru, intr-o postare pe pagina de Facebook a institutiei. El a precizat ca Directia…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis joi, 8 martie a.c., un mesaj in cadrul Galei "Din apreciere pentru tine", organizata de catre Federatia Patronatelor Femeilor Antreprenor. Mesajul a fost prezentat de catre domnul Cosmin-Stefan Marinescu, Consilier Prezidential - Departamentul Politici…

- In perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale inspectorii sanitari veterinari vor demara controalele tematice specifice, pentru a asigura cetatenilor un comert cu alimente sigure. Controalele urmaresc respectarea conditiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor din…

- In scopul prevenirii aparitiei si evolutiei unor episoade de toxiinfectii alimentare in perioada Sarbatorilor Pascale 2018, DSVSA Prahova va intensifica controalele oficiale in unitatile de abatorizare, procesare, depozitare si vanzare cu amanuntul a produselor alimentare, tinand cont de faptul ca…

- Vanzarile din comertul cu amanuntul in magazinele clasice au scazut per ansamblu cu 25,3% in ianuarie 2018 fata de decembrie 2017, dar in comertul online livrarile au crescut cu 0,8%, reiese din datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

- Ministerul Educatiei a anuntat, miercuri, ca a decis anularea rezultatelor evaluarilor inspectorilor scolari generali, a inspectorilor generali adjuncti si a directorilor caselor corpului didactic, dupa ce in urma verificarilor facute de catre Corpul de Control al ministrului au fost constatate vicii…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la un avans al preturilor in comertul cu amanuntul, pana in aprilie, si la o crestere moderata a numarului de salariati in sectorul serviciilor, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).Soldul conjunctural indica…

- ♦ In 2017, exporturile de servicii, de 20 de miliarde de euro au fost de 2,5 ori mai mari fata de anul 2005. ♦ Excedentul din comertul international cu servicii a crescut la 8 mld. euro, acoperind o mare parte din deficitul de la comertul cu bunuri. ♦ Sectorul IT&C a adus exporturi in valoare-record…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus efectuarea de controale la toate unitatile subordonate. Echipe de control sunt asteptate si la Lugoj. Verificarile vor fi facute de catre procurorii sefi ai Directiei Nationale Anticoruptie si Directiei de Investigare…

- Un cațel cu un defect grav de deplasare va fi ajutat de medicii veterinari de la USAMV Cluj, dar mai trebuie obținute donații pentru operație. Cațelul se numește Chance și a fost abandonat la o ferma, iar Asociația Arca lui Noe își propune sa îl ajute.…

- Inspectia Judiciara a contestat in parte decizia Sectiei de procurori a CSM nr. 686 din 31.10.2017, prin care s-a aprobat raportul intocmit in urma controlului dispus de ministrul Justitiei la DNA. Plangerea IJ a fost respinsa luni ca inadmisibila, insa documentul prin care se contesta decizia CSM cuprinde…

- In top cinci al celor mai mari cresteri de preturi la alimente in 2017 au fost ouale, care s-a scumpit cu 43%, untul cu 23%, fructele proaspete cu 11%, carnea de porc cu 6% si carnea de vaca, al carei pret a crescut cu 5%, arata datele Institutului de Statistica. In total, preturile la alimente au crescut…

- Inspectorii santitar veterinari au pornit, de cateva zile, prin județ, pentru a verifica agenții economici care depoziteaza ori comercializeaza oua din spațiul intracomunitar. Purtatorul de cuvant al Direcției Sanitar Veterinare și Siguranța Alimentelor Buzau, medicul Iulian Moca, spune ca este un control…

- Citeste si: Consumul la 10 luni se mentine sus, dar majorarea accizelor la carburanti a tras vanzarile in jos in octombrie Electricitate pentru mobilitate: Masinile electrice incep sa-si faca loc si lasa in urma alimentarea cu carburanti Cei patru care fac legea: Companiile Petrom, Rompetrol, Lukoil…

- Aproape 400 de oua au fost retrase de la comercializare, in județul Buzau, dupa ce medicii sanitar-veterinari au fost alertați de cei din Prahova, cu suspiciunea de a fi infestate cu fipronil. Medicii sanitar-veterinari din judetul Buzau asteapta rezultatul analizelor pentru 397 de oua retrase de la…

- Discounterul german Lidl, care a cucerit in sase ani comertul alimentar local, majoreaza salariile celor peste 5.500 de angajati de la 1 martie, astfel ca un vanzator va castiga minimum 3.061 de lei brut (1.800 lei net), iar un comisionar va ajunge la 3.301 lei brut, informeaza Ziarul Financiar in ediția…

- Toti soferii sunt obligati sa aiba asta in masina! Amenzile incep de la 1000 de lei: Politia Romana a inceput controalele! O noua prevedere legislativa le impune soferilor romani sa aiba intotdeauna la ei o fisa. Aceasta fisa se mai numeste si “cartea de salvare a autoturismului”. De retinut este ca…

- Keysfin, companie specializata pe piața de business intelligence, a dat publicitații un barometru privind mediul economic romanesc pentru anul care tocmai a inceput. Realizat in perioada 10-30 decembrie 2017, pe un esantion reprezentativ de 150 de firme din diverse domenii de activitate, de la comert…

- Ouale sint cunoscute pentru nivelul ridicat de colesterol, insa au o multime de beneficii pentru sanatate. Iata ce ti se intimpla daca maninci trei oua in fiecare saptamina. Iti reduci riscul de boli de inima - Datorita cresterii colesterolului bun, esti mai putin expus la boli cardiace. Iti imbunatatesti…

- Articole vestimentare și de incalțaminte, susceptibile a fi contrafacute, erau comercializate in mai multe puncte comerciale din or. Edineț și Drochia, relateaza NOI.md. Bunurile, estimate la aproximativ 300 de mii de lei, au fost depistate de catre Inspectorii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal,…

- Comertul online din Romania a inregistrat in 2016 cea mai mare crestere din Europa, de 38%, mai mult decat dublu fata de media europeana, de 15%, conform unui studiu Ecommerce Europe. In 2017, estimarea era de 2,5 miliarde de euro, insa in realitate valoarea cumparaturilor online a ajuns la…

- Toate controalele de pe mijloacele de transport in comun din Constanta sunt inregistrate, de astazi, atat audio, cat si video. Regia Autonoma de Transport in Comun a achizitionat camere video pentru echipele de control, astfel ca orice actiune va fi monitorizata de acum incolo. Masura a fost luata pentru…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda a semnat actul normativ care va forta aproape toate magazinele, cu exceptia celor de proximitate, sa isi inchida portile in zilele de duminica, o masura sustinuta de puternica biserica catolica, transmit Reuters si AP.

- Raspandirea vehiculelor electrice și dezvoltarea energiei regenerabile se desfașoara mai rapid decat se aștepta, fapt care amenința cu o restructurare radicala a pieței mondiale a energiei și va aduce probleme pentru țarile care depind de exportul de hidrocarburi. In 2015 se estima ca scaderea cererii…

- Potrivit oficialilor STPT, saptamana trecuta s-au dat 20 de amenzi calatorilor prinși fara bilet. Mai mult, controlorii societații au dat jos din mijloacele de transport oamenii strazii care deranjau calatorii și au adunat gunoaiele din vehicule. „Pentru asigurarea unui transport in siguranța…

- Pentru atitudine conștiincioasa fața de indeplinirea misiunilor de serviciu, profesionalism și contribuție la menținerea ordinii publice și asigurarea securitații rutiere in perioada sarbatorilor de iarna pe durata activitaților organizate la Targul de Craciun din Capitala, zece angajați ai Inspectoratului…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata din noiembrie 2017, excluzand comertul cu autovehicule si motociclete, a scazut cu 3,3% ca serie bruta fata de luna octombrie. De altfel, ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cifra a scazut cu 0,8%, arata datele publicate…

- Comertul cu motociclete si intretinerea si repararea acestora, intretinerea si repararea autovehiculelor, afacerile cu jocuri de noroc, activitatile hoteliere si agentiile turistice au inregistrat cele mai mari cresteri in 11 luni din 2017, comparativ cu perioada similara a anului anterior, arata datele…

- Ouale, untul si fructele proaspete sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult in decembrie 2017 fata de luna anterioara din acelasi an, in timp ce, in categoria de marfuri nealimentare, cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate in cazul combustibililor, releva datele Institutului…

- 277 deficiențe, constatate in timpul derularii a 50 de controale In cursul lunii decembrie 2017, inspectorii de prevenire din cadrul ISU ”A.D. Ghica” Teleorman au desfașurat 50 de controale, dintre care: 33 la operatori economici (22 fiind inopinate), 14 la instituții (9 inopinate), 2 la localitați…

- In ianuarie 2017, Belarusul a anuntat anularea obligativitatii vizei pentru sejururile cu o durata de cinci zile maximum pentru cetatenii din 80 de tari, inclusiv pentru 39 de tari europene si Statele Unite. Dupa aceea, Belarusul si Rusia au inceput sa aiba neintelegri in privinta frontierei comune.Aleksandr…

- Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat și chiar cu unele semne de ingrijorare evoluția economica reala a economiei in acest an. Inflația, deprecierea leului și incertitudinile legate de cadrul fiscal sunt principalele semnale ridicate de mediul de business, in a opta ediție a barometrului…

- In cursul lunii decembrie, Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor precum si a municipiului Bucuresti au desfașurat 7.872 de controale in unitatile din industria agroalimentara care desfasoara activitati in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, a painii, a…

- Romania s-a mentinut pe deficit in comertul cu produse agroalimentare dupa primele trei trimestre din 2017, exporturile avansand cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform…

- ”Fac obiectul prezentei proceduri sumele de restituit reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si dobanzile aferente stabilite de instantele…

- "In ceea ce priveste Curtea Europeana pentru Justitie, serviciul de transport persoane prin intermediul aplicatiilor de pe Internet reprezinta de fapt serviciul de taximetrie care a fost pana acum mascat in serviciu de transport, ceea ce consider ca este o ilegalitate. Aceste firme trebuie sa intre…

- Emanuel Ungureanu, omul care a depus prima plangere impotriva medicului Lucan, a dat cateva declaratii de presa in fata sediului DIICOT, unde este miercuri audiat de procurori in unul dintre cele mai mari cazuri de coruptie dupa anii '90. "Le-am adus procurorilor informatii suplimentare. Sunt…

- OUA UMPLUTE pentru Revelion. Ingrediente: 11 oua (un ou este folosit pentru umplutura) 2 linguri mustar 50 ml ulei 100 gr. unt (la temperatura camerei) 2 linguri zeama de lamaie sare si piper Citeste si Retete cu peste delicioase pentru masa de Revelion 2018 OUA UMPLUTE pentru…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice continua acțiunile pentru protejarea populației impotriva activitaților comerciale ilicite, anunta IPJ BN. Joi, 21 decembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au continuat acțiunile pentru prevenirea…

- eMAG, liderul pietei locale de comert online “copereaza” cu Consiliul Concurentei si ii ofera informatii care sa duca la clarificarea activitatii derulate prin platforma marketplace, pentru care compania este suspectata de abuz de pozitie dominanta, conform datelor transmise de companie. …