- Politia Romana anunta ca, in urma actiunilor desfasurate in ultima saptamana pentru siguranta transporturilor aeriene, navale si feroviare, au fost intocmite 95 de dosare penale. Totodata, 40 de persoane au fost prinse in flagrant, fiind confiscate bunuri in valoare de 1.600.000 de lei.

- Politistii au intocmit in aceasta saptamana 86 de dosare penale si au aplicat amenzi de peste 30.000 de lei in urma actiunilor derulate pentru siguranta transporturilor aeriene, navale si feroviare. "In urma actiunilor derulate de Politia Romana, in ultimele 7 zile, pentru siguranta transporturilor…

- Politistii au intocmit, in urma actiunilor derulate, in ultima saptamana, pentru siguranta transporturilor aeriene, navale si feroviare, 79 de dosare penale, 53 de persoane fiind prinse in flagrant. De asemenea, au fost confiscate bunuri in valoare de peste 120.000 de lei si 10.000 de euro, anunta Politia…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din Politia Romana au facut 80 de perchezitii si au instituit masuri asiguratorii in valoare de aproape 45 de milioane de lei, in ultima saptamana, in dosare penale intocmite pe numele unor persoane suspectate de infractiuni economice.…

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi au actionat in peste 1.000 de statii de cale ferata, aerogari, rute feroviare si navale si trenuri de calatori, pentru mentinerea sigurantei transporturilor. In perioada 25 ndash; 31 august 2018, sub coordonarea Directiei de Politie Transporturi, politistii…

- Politistii de la transporturi au intocmit, in ultima saptamana, 65 de dosare penale, au recuperat 55 de telefoane si 64 de accesorii de telefonie mobila, in valoare de 160.000 de lei, si au indisponibilizat 372 de parfumuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de 300.000 de lei, in cadrul actiunilor…

- Politistii de la transporturi au intocmit, in ultima saptamana, 65 de dosare penale, au recuperat 55 de telefoane si 64 de accesorii de telefonie mobila, in valoare de 160.000 de lei si au indisponibilizat 372 de parfumuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de 300.000 de lei, in cadrul actiunilor…

- Politistii de la transporturi au depistat in flagrant delict, in aceasta saptamana, 41 de persoane, au intocmit 77 de dosare penale si au indisponibilizat bunuri in valoare de aproape 1.000.000 de lei, in urma actiunilor pentru siguranta transporturilor aeriene, navale si feroviare. Potrivit unui comunicat…