Controale pentru depistarea timișorenilor care nu colectează selectiv deșeurile Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș impreuna cu polițiștii locali desfașoara in aceasta perioada verificari asupra modului de colectare a deșeurilor de catre cetațenii din municipiul Timișoara. Acțiunea, coordonata de polițiștii locali, are drept scop informarea, conștientizarea, constatarea și sancționarea celor care nu respecta legislația in vigoare din domeniu. S-a acționat in zona Complexului Studențesc, […] The post Controale pentru depistarea timișorenilor care nu colecteaza selectiv deșeurile appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

