Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai scumpa vacanta e la cort. Au simtit-o pe propriul buzunar turistii care au fost amendati cu mii de lei, pentru ca au campat ilegal pe plajele din Corbu si din Vadu. Pentru ca sunt zone protejate, rulotele si corturile sunt strict interzise acolo. Putini stiu insa acest lucru. Autoritatile au…

- In urma unei sesizari și a semnalelor aparute pe rețelele de socializare privind abandonarile ilegale de deșeuri pe un teren viran din Municipiul Lugoj, comisarii Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Timiș au efectuat un control in municipiul de pe Timiș. Nu au plecat fara sa amendeze primaria…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Brasov a efectuat in luna iulie 2019 un numar de 129 controale, in urma carora au fost depistate 76 de persoane care munceau fara forme legale. Cele 10 firme pentru care lucrau cei 76 angajați au fost sancționate cu amenzi in valoare de 280.000 lei. Cat privește…

- Controale drastice in targurile de animale din Argeș. Amenzi de peste 45.000 de lei. In intervalul 13 – 17 iulie, polițiștii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Schitu Golești au acționat in targurile anuale organizate pe raza comunelor Berevoești și Mihaești, impreuna cu politisti din cadrul Serviciului…

- Inspectorii pentru protectia consumatorilor au aplicat amenzi contraventionale in valoare de 324.000 de lei in urma unor controale efectuate la nivel national care au vizat respectarea prevederilor legale in exploatarea locurilor de joaca pentru copii, iar in cazul a 70 de operatori economici a fost…

- Dupa 451 de inspecții efectuate in primul semestru al anului, din care 233 planificate și alte 218 neplanificate, Comisariatul Județean Bacau al Garzii Naționale de Mediu a aplicat 62 de sancțiuni contravenționale in valoare totala de 689.000 de lei, cu peste 100.000 de lei mai mult ca in tot anul 2018.…

- ACTIUNE A POLITISTILOR VRANCENI PENTRU PROTEJAREA FONDULUI SILVIC In urma activitatilor desfasurate de politistii vranceni au fost constatate 8 infractiuni, au fost aplicate 14 sanctiuni in cuantum de 12.000 de lei si au fost confiscați peste 45 de mc material lemnos, in valoare de peste 12.500 de…

- Polițiștii clujeni au desfașurat o serie de controale de amploare in zona Coloniei Pata Rat.Astfel, la data de 11 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secțiile 1, 2, 3 și 7, sprijiniți de catre polițiștii Biroului Rutier Cluj-Napoca au organizat și desfașurat o acțiune…