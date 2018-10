Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta il ameninta pe Liviu Dragnea cu noi poze care sa demonstreze ca acesta nu s-a luptat cu "statul paralel". Fostul premier sustine ca liderul PSD foloseste sintagma pentru a defini toate institutiile pe care nu le controleaza. Mai mult, Victor Ponta crede ca Liviu Dragnea a fost interesat…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) anunta declansarea protestelor in fata penitenciarelor, incepand de vineri, cerand rezolvarea urgenta a revendicarilor care tin de imbunatatirea

- Federația Sindicatelor din ANP susține, referitor la decesul fostului judecator Stan Mustața, ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, are informațiile de natura a clarifica circumstantele decesului, dezinformand publicul. "Ministrul Justitiei, domnul Tudorel Toader, declara recent ca a cerut…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) transmite, vineri, ca ministrul Justitiei avea informatii care puteau clarifica circumstantele decesului fostului judecator Stan Mustata, in conditiile in care Tudorel Toader a cerut ancheta la trei inchisori.

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarerelor informeaza ca incepand cu data de 10 august 2018 membrii sindicatelor afiliate se vor afla in greva japoneza in semn de protest fata de lipsa de interes a autoritatilor pentru solutionarea problemelor din penitenciare, potrivit…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor transmite, luni, printr-un comunicat de presa, ca majoritatea celor 31 de sindicate afiliate au notificat conducerile penitenciarelor in legatura cu refuzul de a efectua ore suplimentare si au depus sesizari impotriva ordinelor…

- Minerii anunta proteste extreme in cazul in care vor pierde grupa de munca de la inceputul anului viitor. Sindicalistii sustin ca oamenii vor opri lucrul in Complexul Energetic Oltenia daca nu va fi modificata legislatia si ei...

- Consilierii de probațiune din cadrul Serviciului de Probațiune (SP) București se vor afla in greva de avertisment joi. Greva va incepe la ora 10:00 și se va incheia la ora 12:00, urmand ca in cursul saptamanii viitoare sa declanșeze greva generala daca revendicarile lor nu vor fi soluționate urgent…