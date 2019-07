Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Brașov au efectuat cinci perchezitii, miercuri, in Brașov, intr-un dosar penal vizand comiterea infracțiunii de contrabanda. Potrivit reprezentanțiilor Inspectoratului Județean de Poliție Brașov au fost vizate domiciliile unor persoane…

- In urma unui control in trafic, efectuat pe raza comunei Padeș, care viza verificarea legalitații transportului de material lemnos, oamenii legii au depistat un șofer care transporta lemne fara a avea avizul de insoțire completat corespunzator. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tismana au acționat…

- Polițiștii locali aflați in misiune de asigurare a liniștii și oridinii publice in centrul orașului au interceptat, miercuri, in jurul orei 12.00, in Piața Sfatului, un barbat care ținea la vedere un pistol. Oamenii legii l-au legitimat și au mai constatat ca barbatul de 65 de ani mai deținea asupra…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brașov, au efectuat 14 perchezitii, la data de 22 iunie a.c., in județele Brașov, Covasna și Suceava, intr-un…

- Tragedie cumplita la Codlea, unde un baietel in varsta de 7 ani a murit strivit de un utilaj. Din cate se pare, micutul s-a furisat singur in atelierul tatalui sau, iar in timp ce se juca pe acolo, un utilaj a cazut peste el. Tragedia a avut loc in urma cu trei zile, dar numai acum s-a aflat in mod…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au actionat pe raza municipiului Baia Mare, pentru descoperirea si combaterea faptelor ilicite in domeniul evaziunii fiscale, protejarea populatiei impotriva actelor de comert ilicit cu produse legume-fructe si asigurarea unui…

- S-a intamplat marți, 8 mai, preț de cateva ore, timp in care polițiștii rutieri, de ordine publica și investigații criminale, cu sprijinul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice și ai Biroului de Combatere a Delictelor Silvice au desfașurat o acțiune pentru identificarea și sancționarea…

- In perioada Sarbatorilor Pascale, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Brașov au acționat pe linia combaterii comerțului ilegal cu produse alimentare și a evaziunii fiscale din acest domeniu. Astfel, in perioada 27 – 30 aprilie politistii au efectuat o serie de…