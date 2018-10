Controale la firme specializate in comertul cu peste si produse din peste. Ce sanctiuni s-au aplicat

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane a efectuat 7 percheziții, in București. Activitațile s-au desfașurat la locuințele mai multor persoane banuite de cauzarea unui prejudiciu de 43.000.

- Cea mai mare parte a investitorilor straini s-a imbulzit in Bucuresti si in Ilfov unde s-au deschis peste 1.700 de noi firme din cele 3.337 inființate de straini in Romania, in perioada 1 ianuarie- 1 septembrie, potrivit datelor de la Registrul Comerțului. O alta parte s-a dus in județele de la granița…

- Polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane efectueaza 7 percheziții, in București. Activitațile se desfașoara la locuințele mai multor persoane banuite de cauzarea unui prejudiciu de 43.000.

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani au efectuat mai multe perchezitii la domiciliile unor persoane si la sediile unor agenti economici suspectati de vanzare de parfumuri si cosmetice contrafacute, se arata…

- Politistii au facut alte doua perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov la sediul unei societati comerciale specializate in servicii de consultanta in domeniul obtinerii de locuinte prin programe sociale, precum si la domiciliul administratorului acesteia, care este cercetat pentru inselaciune si…

- Politistii au facut alte doua perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov la sediul unei societati comerciale specializate in servicii de consultanta in domeniul obtinerii de locuinte prin programe sociale, precum si la domiciliul administratorului acesteia, care este cercetat pentru inselaciune…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorului de caz, au continuat investigatiile intr-o cauza in care se fac cercetari pentru conditionarea solutionarii cererilor unor beneficiari ai unor programe sociale ce implica garantii din partea statului roman de…

- Politistii au facut alte doua perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov la sediul unei societati comerciale specializate in servicii de consultanta in domeniul obtinerii de locuinte prin programe sociale, precum si la domiciliul administratorului acesteia, care este cercetat pentru inselaciune si…