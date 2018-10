Stiri pe aceeasi tema

- Prevenirea și combaterea contrabandei cu tutun ramane o prioritate a polițiștilor maramureșeni. In urma unor controale pentru prevenirea și combaterea comerțului ilicit cu țigari de proveniența ucraineana sau țigari netimbrate in Romania, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- Ieri, 05 septembrie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice – Biroul de Investigare a Criminalitatii Economice Sighetu Marmatiei cu sprijinul politistilor de la Sectia 6 Politie Rurala Sarasau au actionat pe raza de competenta pentru prevenirea, descoperirea si combaterea…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat un control la societati comerciale cu profil de activitate vanzarea de produse furajere si nutreturi concentrate pentru hrana animalelor domestice, pe raza municipiului Pitesti. In urma verificarilor politistii au…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud au aplicat in minivacanța de saptamana trecuta peste 40 de amenzi in valoare de circa 60.000 lei. Majoritatea sancțiunilor au fost aplicate impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite. In aceasta minivacanța, polițiștii Serviciului de…

- Ieri, 09 august, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au actionat pe raza localitatilor Ocna Sugatag si Targu Lapus pentru prevenirea, descoperirea si combaterea faptelor care se comit in domeniul evaziunii fiscale și pentru protejarea populației impotriva unor acte de comerț…

- Politistii au intervenit, duminica, la peste 3.750 de evenimente, majoritatea sesizate prin serviciul 112. Au constatat 824 de infractiuni si au aplicat aproape 8.300 de sanctiuni contraventionale, fiind retinute 544 de permise de conducere.