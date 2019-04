Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de kilograme de substanțe toxice au fost descoperite de politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase. Aceștia au organizat o actiune pe linia prevenirii si combaterii traficul de produse sau substante toxice, pe raza municipiului Rosiorii de Vede. Cu acest prilej au fost descoperite…

- Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat joi mai multe controale pe raza municipiului Botosani, pentru prevenirea si combaterea actelor ilicite de comert cu produse accizabile.

- O adevarata „parfumerie” improvizata a fost depistata de jandarmii timișoreni, care au controlat comercianții din piața Mehala. Oamenii legii din cadrul Gruparii Mobile Timișoara au desfașurat o acțiune de combatere a comerțului cu produse contrafacute sau de contrabanda duminica, in data de 3 februarie.…

- Oamenii legii ii atenționeaza pe cetațenii moldoveni sa fie prudenți atunci cand iși fac cumparaturile, pentru a nu-și pune viața și sanatatea in pericol. Iata ce au descoperit polițiștii la o piața din Balți.

- CHIȘINAU, 26 feb – Sputnik. Mai mulți agenți economici din raionul Cahul au protestat în fața Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor Cahul pentru ca nu li s-a oferit certificate veterinare pentru a-și putea vinde carnea la tarabele de la piața. Aceștia au adus bucați de carcasa…

- ANCOM a efectuat aproximativ 4.000 de controale pe piata serviciilor de comunicatii electronice si de servicii postale in anul 2018 „In 2018 am finalizat una dintre cele mai ample campanii de monitorizare realizata vreodata de ANCOM. Este vorba despre campania de masurare a acoperirii nationale cu servicii…

- Alerta alimentara din partea autoritatilor. In zeci de restaurante, cofetarii, pizzerii și magazine alimentare au fost date amenzi de peste 600 de mii de lei, pentru ca, in loc de produse din lapte, precum branza ori cașacaval, acestea foloseau grasimi hidrogenate.

- Aproape 11 mii de joburi vacante asteapta sa fie ocupate in prezent in Moldova. Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cele mai multe sunt in municipiile Chisinau si Balti, iar cele mai putine - in Cantemir, Edinet si Falesti.