Un numar de 107 agentii de turism din Romania au ramas fara licente de functionare, in 2017, in timp ce 125 astfel de societati au fost radiate la solicitarea expresa a acestora, reiese din datele Ministerului Turismului, publicate pe propria pagina de Internet. Conform statisticii, in cazul agentiilor de turism pentru care a fost dispusa retragerea licentelor de functionare din cauza neregulilor constatate, deciziile au survenit la distanta de jumatate de an de la eliberarea actului de functionare. De asemenea, pe lista se regasesc firme pentru care licenta de functionare abia fusese…

- "Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania a luat nota de noul pas facut in directia imbunatatirii cadrului general de functionare a pietei de servicii turistice odata cu adoptarea reglementarilor care privesc garantarea pachetelor de servicii turistice - Legea privind…

- Aproximativ 50 de familii din judetul Olt vor trebuie sa dea inapoi banii incasati cu titlu de alocatii de stat pentru copii. Si asta intrucat au beneficiat in mod nejustificat de acest drept atat in tara, cat si in strainatate, scrie gazetaoltului.ro. Inspectorii Agentiei Judetene pentru…

- Ministerul Turismului organizeaza, luni, o intalnire publica pe tema Fondului de garantare a pachetelor turistice din Romania, impreuna cu Asociatia Profesionistilor de Turism din Romania (APTR). La dezbateri vor participa, din partea oficialitatilor, Mircea Dobre – ministrul Turismului, si Alexandru…

- Nicolae Eugen Crisan a fost numit, in 2001, in pozitia de presedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. In mandatul detinut de Crisan, de prim presedinte al institutiei, s-au pus bazele sistemului de supraveghere si functionare a pietei asigurarilor din Romania, in sens modern. Nicolae…

- Aproape sigur, primul meci amical se va disputa in Romania, probabil la Craiova, cu Israel, iar cel de-al doilea in deplasare, cu Irlanda. Niciuna dintre selectionate nu este calificata la tuneul final al CM 2018. In toamna lui 2018, din luna septembrie, au loc partidele din nou-infiintata…

- Olanda si Norvegia au intregit, luni seara, tabloul echipelor calificate in sferturile Campionatului Mondial de handbal feminin. Din pacate, Romania a parasit competitia dupa 27-28 cu Cehia . Astazi vor avea loc primele doua confruntari din sferturi: Suedia vs Danemarca si Franta vs Muntenegru.

- In plina disputa simbolica asupra orașului-legenda Ierusalim, din Israel – generata de Donald Trump, din rațiuni pur electorale -, in Europa apar semne ale unui viitor european la fel de disputat. Premierul Marii Britanii, Theresa May, a ajuns la un compromis semnificativ cu UE, privind costurile și…

- Franta este tara cu cel mai ridicat nivel de fiscalitate din Uniunea Europeana in 2016, urmata de Danemarca si Belgia, potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat. Potrivit datelor Eurostat, raportul dintre veniturile din taxe şi produsul intern brut, adică ponderea ocupată de suma…

- Grupele de la Turul de Elita: Grupa 1: Serbia, Spania (detinatoarea titlului), Ucraina, Cehia Grupa 2: Belgia, Croatia, Suedia, Cipru Grupa 3: Irlanda, Polonia, Georgia, Macedonia Grupa 4: Portugalia, Finlanda, Elvetia, Slovacia Grupa 5: Italia, Islanda, Olanda, Turcia Grupa 6: Franta, Austria, Danemarca,…

- Naționala Under 19 a Romaniei, cu Ucraina, Suedia și cu Serbia, la Turul de Elita. Competiția, gazduita de țara noastra (21-27 martie 2018). Reprezentativa Under 19 a Romaniei și-a aflat miercuri, 6 decembrie, adversarii de la Turul de Elita, ultimul premergator Campionatului European de anul viitor.…

- Ajustat la puterea de cumparare (PPS), cele mai mici preturi la gazele naturale destinate consumatorilor casnici se inregistrau in Luxemburg (3,5 PPS per 100 kWh), Marea Britanie (4,3 PPS per 100 kWh) si Belgia (4,7 PPS per 100 kWh), iar cele mai mari preturi in Portugalia (9,7 PPS per 100 kWh), Suedia…

- Producția agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015, statele membre cu cea mai mare producție agricola totala fiind Franța (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) și Germania (52,9 miliarde…

- Batranii, copiii și femeile gravide sunt cei mai expuși epidemiei de gripa. In ciuda faptului ca rata de mortalitate din cauza gripei este foarte ridicata pentru persoanele cu varsta de 65 de ani sau mai mult, in Romania, ponderea batranilor care se vaccineaza este de 10%, conform datelor Oficiului…

- Institutul Oncologic ”Ion Chiricuța" din Cluj-Napoca a primit denumirea de ”Clinical Cancer Center” din partea instituției de profil europene, Organisation of European Cancer Istitutes (OECI). Evenimentul reprezinta o premiera pentru România…

- Normele cu privire la introducerea traseului aplicativ pentru proba de verificare a aptitudinilor fizice la concursurile de admitere în școlile MAI au fost publicate în Monitorul Oficial, anunța Ministerul Afacerilor Interne (MAI), care precizeaza ca a fost eliminat criteriul de înalțime.…

- SCM Craiova și HC Zalau și-au aflat grupele in Cupa EHF. Nume mari pentru echipele din Romania, dar nu sunt adversari de nebatut. Azi, la pranz, a avut loc la Viena tragerea la sorți a grupelor Cupei EHF, la feminin. Romania a avut in urna a treia valorica doua reprezentante: SCM Craiova și HC Zalau.…

- Romania a ieșit din cursa pentru relocarea Agentiei Europene a Medicamentului! Decizia a fost luata luni, in urma unui vot secret exprimat pe baza criteriilor politice. Dupa primul tur, in joc au ramas, pentru runda a doua doar 3 țari: Italia, prin Milano, Olanda, prin Amsterdam, și Danemarca, prin…

- Fotbalul feminin s-a dezvoltat considerabil in Europa in ultimii cinci ani, conform unui raport dat publicitații de forul continental (UEFA), in care se arata ca Romania are peste 50.000 de jucatoare legitimate. Fotbalul feminin continua sa creasca in popularitate, iar jocul cu balonul rotund a primit…

- ImPuls, cel mai important festival de teatru de animatie din Romania, ofera publicului oportunitatea de a vedea 32 de spectacole din China, Danemarca, Franta, Germania, Grecia, Israel, Italia si Romania, extrem de diferite stilistic in care se combina ultimele tehnici in materie de teatru vizual si…

- Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana din punct de vedere al procentajului populatiei care traieste in locuinte proprietate personala, 96% in 2016, cu mult peste media din UE, de 69,3%, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Anul trecut, in fiecare…

- Concursul European de Securitate Cibernetica (ECSC), desfasurat anul acesta la Malaga, Spania, si-a stabilit castigatorii. Echipa Romaniei, sustinuta de certSIGN, a castigat locul 2, in urma tarii gazda si peste Italia ce a completat podiumul. Organizat la initiativa European Union Agency for Network…

- Romania ocupa primul loc in Uniunea Europeana atunci cand vine vorba despre proprietatea asupra imobilelor in care locuiesc cetațenii. Potrivit datelor Eurostat, 96% dintre romani sunt proprietari ai imobilelor in care traiesc. Cea mai mare parte a romanilor, 96% potrivit datelor Eurostat, sunt proprietari…

- Dintre romance, Mihaela Buzarnescu a reusit un salt spectaculos in clasament, de 17 pozitii, pana pe locul 72, cel mai bun din cariera, cu 856 de puncte, dupa ce a castigat turneul ITF de la Poitiers. In Top 100 WTA, Sorana Cirstea se mentine pe locul 37, cu 1.455 puncte, la fel Irina-Camelia…

- Un roman exporta de 10 ani in Occident case pe structura din lemn, care se asambleaza in doua zile. Sunt case eficiente energetic, sigure la cutremur și costa intre 450 și 600 de euro/mp. , patronul Honeywood, județul Bacau, le propune romanilor acest tip de locuințe pe care…

- Desi ne-am plasat in fruntea UE la crestere economica pe ultimii doi ani in termeni de evolutie a PIB, aceasta performanta notabila a fost obtinuta in conditiile in care avem intr-o proportie extrem de redusa intreprinderi cu crestere rapida, asa cum sunt ele definite de Eurostat in termeni comparabili…

- Astazi, de la ora 10, la Casa de Cultura a Stundentilor din Iasi are loc Targul de Job-uri „Careers in White”. Sunt puse la dispozitia celor interesati oportunitați de munca pentru asistenții medicali, medicii rezidenți, medicii specialiști, fizioterapeuți sau infirmieri. Locurile de munca oferite se…

- Directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Gheorghe Gaberi, solicitat de IPN, spune ca este absolut firesc ca unele fructe sa aiba daunatori. Loturile de prune întoarse pâna acum din Rusia, pe motiv ca s-ar fi depistat în ele „viermele oriental”,…

- Ministerul Turismului vrea sa organizeze o vizita ”educationala si de informare” pentru 16 bloggeri si fotografi de travel din Romania, in perioada 26-29 octombrie, pentru care are un buget maxim alocat de 24.229 lei (5.287 de euro), fara TVA, din fonduri bugetare. In acest sens, ministerul vrea sa…

- Oamenii din foarte multe zone ale mapamondului, inclusiv din Romania, au avut parte de un spectacol inedit pe cer, in aceste zile. Cerul a avut o culoare deosebita, un roșu puternic, iar cercetatorii din Marea Britanie susțin ca știu care este cauza.Meteorologii explica faptul ca din cauza…

- Emisiunea se numește Peking Express, anunta paginademedia.ro. Are in centrul atentiei cupluri ce trebuie sa parcurga un traseu care acopera mai multe țari și mii de kilometri, avand la dispoziție doar un dolar pe zi. In variantele internaționale ale emisiunii sunt mai multe trasee, cum ar…

- Liderul Halep are un avantaj fragil inaintea Turneului Campioanelor La Turneul Campioanelor de la Singapore (22-29 octombrie), ultima competitie la care Simona Halep va participa in acest an, se va stabili liderul finalului de sezon in circuitul WTA! Halep va merge la Singapore din postura…

- Biroul Procurorului Public European (EPPO) va avea sediul la Luxemburg și se va ocupa de cazurile transfrontaliere pe care adesea procurorii naționali le considera dificil de urmarit. Se estimeaza ca EPPO va fi operațional incepand din anul 2020.Concret, EPPO va avea un birou central in…

- FRF incearca in aceste zile sa finalizeze discuțiile privind amicalele naționalei de la mijlocul lui noiembrie, cand se vor disputa barajele pentru CM. Potrivit surselor Gazetei Sporturilor, intenția Federației ar fi sa dispute un meci acasa, pe noul stadion din Craiova, cu un adversar de top, pe lista…