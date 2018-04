Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au efectuat, marți, o serie de controale în zona piețelor agroalimentare din Cluj-Napoca, pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica. Astfel, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Cluj-Napoca, în colaborare cu Poliția Locala, au acționat…

- In intervalul de referinta, au fost depistate 269 persoane care lucrau fara forme legale, dintre care 32 erau din judetul Prahova, 25 din Timis si cate 22 din Arges si Hunedoara. De asemenea, in domeniul relatiilor de munca, au fost efectuate 2.029 de controale in urma carora s-au aplicat amenzi in…

- Inspectorii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Suceava efectueaza in aceasta perioada actiuni de control intense pe linia sigurantei alimentelor, pe fondul cresterii comertului si a consumului din perioada sarbatorilor de Pasti. Au fost constatate si nereguli in ...

- Weekendul trecut, politistii Serviciului Rutier – IPJ Suceava și formatiunile de profil din cadrul polițiilor municipale și orașenești au actionat pe drumurile nationale, europene si judetene pentru prevenirea evenimentelor rutiere. Au fost organizate actiuni pe diverse segmente de drum pentru ...

- Inspectia Muncii atentioneaza angajatorii ca va demara controale la angajatori dupa data de 31 martie, pentru a-i sanctiona abaterile de la legislatia privind transferul contributiilor, precizand ca ultima zi a lunii este termenul pana la care acestia trebuie sa transmita in REVISAL orice modificare…

- Serviciul Rutier Suceava, impreuna cu formatiunile de profil din cadrul politiilor municipale si orasenesti, a organizat saptamana trecuta, marti si miercuri, o actiune pe raza judetului pe linia prevenirii accidentelor rutiere datorate abaterilor savarsite de pietoni si de conducatorii auto care ...

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat marti ca a efectuat aproape 4.700 de controale, de la inceputul anului pana in prezent, iar in urma neregulilor gasite a aplicat amenzi in valoare totala de 1,052 milioane de lei.”Pentru a asigura buna…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta, impreuna cu cei ai Biroului Rutier Constanta, Mangalia si Medgidia, precum si politistii Formatiunii Rutiere Cernavoda, au continuat actiunea preventiva "SEATBELT", avand ca obiectiv verificarea folosirii centurii de siguranta si a dispozitivelor de…

- In baza Planului de activitati al Directiei Generale Politia Locala, in perioada 01.02.2018 02.03.2018, politistii locali din cadrul Serviciului control disciplina in constructii si afisajul stradal au efectuat un control tematic pentru verificarea respectarii documentatiilor tehnice vizate spre neschimbare,…

- ACTIVITAȚI PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA DELICTELOR SILVICEIn perioada 1–8 martie a.c., polițiștii vranceni au continuat activitațile pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice privind exploatarea, transportul, deținerea și comercializarea materialelor lemnoase. In urma a 102 controale,…

- Politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava, in cooperare cu specialiștii Garzii Forestiere Suceava și ai Direcției Silvice Suceava, au organizat in perioada 1-8 martie o actiune in sistem integrat pentru prevenirea și combaterea activitaților ilegale din domeniul circulației, ...

- In cursul lunii februarie 2018 inspectorii de munca din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 197 controale, din care 114 controale in domeniul relațiilor de munca (RM) și 83 controale in domeniul securitații și sanatații in munca (SSM). In cursul lunii ianuarie 2018 au fost efectuate 220 de controale,…

- In data de 06.03.2018, in intervalul orar 18:00 ndash; 23:00, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au actionat pe raza municipiului Constanta, in scopul verificarii, respectarii prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii si linistii publice, consumului produselor…

- Serviciul Rutier Suceava și formatiunile rutiere din cadrul polițiilor municipale și orașenești au organizat in perioada 2-4 martie o actiune pe raza județului pe linia combaterii excesului de viteza si sanctionarea altor abateri generatoare de evenimente rutiere grave.Au fost aplicate 412 ...

- Inspecția Muncii a desfașurat, in perioada 12 — 16 februarie 2018, acțiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 583.333 de euro, adica 2.712.500 de lei. Au fost depistate 199 de persoane care lucrau fara forme legale. Dintre acestea, 31 erau din județul Sibiu, 20 din Prahova…

- Politia Romana a intreprins, saptamana trecuta, peste 800 de controale pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice. In urma acestora, s-au constantat peste 100 de infracțiuni. Cele 813 de activitati si controale pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice care au fost interprinse saptamana…

- Primaria municipiului Constanta aduce la cunostinta constantenilor faptul ca, in data de 21.02.2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au actionat pe raza municipiului Constanta, in scopul verificarii prevederilor legale privind: gospodarirea si protectia mediului, comertul…

- Inspectorii de munca au aplicat, in perioada 5 - 9 februarie, amenzi de peste 2,28 milioane de lei (circa 489.517 euro), din care 1,87 milioane de lei pentru munca fara forme legale, se arata intr-o statistica publicata, marti, de Inspectia Muncii.Citeste si: Arhiepiscopia Tomisului, reactie…

- In aceasta saptamana, inspectorii DSVSA Dambovita au efectuat 92 controale in ferme, unitati de productie, prelucrare, depozitare si comercializare produse alimentare de origine animala si nonanimala.

- Politistii au dat peste 2.000 de amenzi si au intocmit 130 de dosare penale, in ultima saptamana, pentru delicte silvice, in urma desfasurarii a 820 de controale.Astfel, in perioada 8 - 14 februarie, politistii din tara, sub coordonarea Directiei de Ordine Publica a Politiei Romane, au efectuat…

- Ieri, 14 februarie 2018, politistii Secției 6 Politie Rurala Jidvei au organizat o actiune avand ca scop creșterea gradului siguranței publice, reducerea riscului rutier și verificarea legalitații desfașurarii transportului rutier public de persoane. Astfel ca, in urma actiunii desfasurate, politistii…

- Ieri, 12 februarie 2018, politistii din cadrul Postului de Poliție Miraslau, in colaborare specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina in randul participanților la trafic in mod deosebit pe linia verificarii starii tehnice a…

- Se schimba regulile care tin de protectia datelor personale. Firmele nu vor mai putea face schimb de informatii care tin de viata noastra privata, cum ar fi numerele de telefon sau adresele de e-mail.

- Ieri, 8 februarie 2018, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, Politiei Municipiului Sebes (42 de polițiști), impreuna cu polițiștii locali din cadrul Direcției Politia Locala Sebeș (9 de polițiști locali) si in colaborare cu un specialist din cadrul Registrului Auto Roman –…

- In luna ianuarie, DSVSA Arges a efectuat 505 controale soldate cu 9 sanctiuni contraventionale, din care 2 avertismente scrise, si 7 amenzi in valoare totala de 8000 lei. Produse in valoare de 171.522 lei au fost scose e la comercializare pentru ca era improprii consumului. In cursul lunii ianuarie…

- Inspectorii de munca au aplicat amenzi in valoare totala de circa 2,77 milioane de lei, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, in urma unor controale care au vizat depistarea persoanelor care lucrau la negru, potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, AGERPRES, de Inspectia Muncii. "Inspectia…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova a desfasurat in luna ianuarie actiuni de control in domeniul relatiilor de munca si securitatii si sanatatii in munca, in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 346.000 lei. In domeniul relatiilor de munca, s-au efectuat 190 controale, in urma…

- Ieri, 7 februarie 2018, politistii din cadrul Posturilor de Politie Cergau si Roșia de Secaș au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina in randul participanților la trafic in mod deosebit al conducatorilor auto care nu respecta regulile de circulație, pe raza localitatilor Cergau…

- In cursul zilei de ieri, jandarmii constanteni au intocmit mai multe dosare penale. Jandarmii au surprins in Constanta, patru persoane care aveau asupra lor unsprezece pliculete autosigilante transparente cu substanta vegetala de culoare verde si trei tigarete confectionate artificial, cu substanta…

- Peste 1.900 de obiective care opereaza cu valori au fost verificate de politistii de la ordine publica in ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate fiind aplicate peste 300 de amenzi, a caror valoare depaseste Potrivit Politiei Romane, in perioada 24 30 ianuarie 2018, sub coordonarea Directiei…

- In urma unor controale care au vizat depistarea persoanelor care lucrau la negru, inspectorii de munca au aplicat amenzi in valoare totala de circa 1,699 milioane de lei, in perioada 22 - 26 ianuarie, potrivit unui comunicat de presa transmis de Inspectia Muncii.

- Intre orele 11.00 – 13.00, polițiști din cadrul Secției nr. 1 Ploiești au organizat o razie in zona Halelor Centrale, in scopul prevenirii si combaterii activitatilor ilegale pe linie de comert, precum și pentru prevenirea si aplanarea starilor conflictuale, descurajarea elementelor infracționale și…

- “Cu ocazia acestor verificari au fost aplicate urmatoarele sancțiuni contravenționale: 4 sancțiuni contravenționale pentru ocuparea abuziva a locurilor rezervate cu destinație speciala, în valoare de 800 lei; 20 sancțiuni contravenționale pentru ocuparea locurilor de parcare adaptate,…

- Consiliul Concurentei a finalizat anul trecut 18 investigatii si a aplicat amenzi in valoare totala de 123 de milioane de lei (27,3 milioane de euro), cu 60% mai mult decat anul anterior, potrivit informatiilor publicate de institutie cu ocazia bilantului pe anul 2017, scrie Agerpres. 0 …

- Intre 26-28 ianuarie, politistii rutieri si de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au actionat pe soselele bihorene pentru combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, conducerea cu viteza…

- Peste 8.000 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, la nivel national, fiind organizate peste 4.000 de patrule si s-a actionat, pentru prevenirea accidentelor rutiere, cu 322 de aparate radar. In acest interval de timp, politistii au intervenit la 2.570 de evenimente, dintre care 2.100 au fost…

- Ieri, polițiștii au deschis 6 dosare penale, in timpul unei acțiuni pe linie rutiera desfașurata in zona Radauți. De asemenea, polițiștii au retras un certificat de inmatriculare și au dat 27 de sancțiuni contravenționale. Amenzile au totalizat aproape 10.000 de lei.

- Specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava au efectuat anul trecut 806 controale, fața de 1.543 in anul anterior. Ei au depistat 3.138 de deficiențe comparativ cu 19.871. Potrivit ISU „Bucovina”, diferențele au la baza reducerea numarului de inspectori, dar și faptul ca 2016 a fost…

- Politistii ialomiteni au aplicat, ieri, peste 100 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor si interventiilor efectuate au constatat 9 infractiuni. Oamenii legii au intervenit la 31 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112.

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 46 de evenimente, au aplicat 152 de amenzi si au constatat 20 de infractiuni. La data de 22 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 46 de evenimente, din care 39 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112.…

- Polițiștii orașului Ineu și ai Secției Rurale nr. 5 Ineu au desfașurat in trafic o acțiune cu efective marite, in vederea identificarii și sancționarii celor care incalca normele legislației rutiere. Astfel, in doar doua ore, pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 95 de sancțiuni contravenționale,…

- Politistii au aplicat 6.800 de sanctiuni contraventionale, au constatat 627 de infractiuni si au retinut 350 de permise de conducere in ultimele 24 de ore. "In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.700 de evenimente, au aplicat peste 6.800 de sanctiuni contraventionale si au constatat…

- Firmele de salubrizare au fost sanctionate luni cu amenzi in cuantum total de 30.000 de lei pentru ca nu au aplicat preventiv material antiderapant pe arterele din Capitala, a anuntat primarul general,...

- In data de 12.01.2018, in intervalul orar 22:00 mdash; 06:00, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta, in colaborare cu lucratori din cadrul Sectiei 3 Politie si reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica Constanta, au actionat pe raza municipiului Constanta, in…

- Politistii rutieri au verificat, in perioada 8-10 ianuarie, 160 de autoturisme, dintre care 140 de taximetre, aplicand amenzi de peste 45.000 de lei pentru abateri de la normele legale din domeniul circulatiei pe drumurile publice, activitatea de taximetrie si rent-a-car. Din cele 87 de sanctiuni,…

- Zeci de taximetristi din municipiul Buzau au fost luati la control de oamenii legii. Printre cei vizati de politistii au fost soferii de taxi din fata Garii CFR Buzau. In mod surprinzator, taximetristii s-au aratat incantati de controale, deoarece vor sa fie eliminata pirateria. Politia a urmarit legalitatea…

- ANAF ia masuri disperate pentru pastrarea angajatilor! Conform unui act normativ, angajatii Fiscului care aduc mai multi bani la stat vor primi prime lunare. Masura a fost luata in vederea introducerii unui sistem de cointeresare a personalului, scrie Romania TV.Citeste si: Elena Udrea, un…

- “În aceasta perioada au fost sesizate 74 de infractiuni. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 282 de sanctiuni contraventionale, a caror valoare totala depașește 87.000 de lei. Astfel, pentru abaterile rutiere constatate, au fost aplicate 216 sancțiuni contravenționale,…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va putea retine 15% din banii recuperati de la contribuabili pentru a le acorda premii angajatilor. Reprezentanții Ministerului Finantelor au precizat ca urmaresc astfel stimularea angajatilor fiscali pentru ca aceștia sa ramana in sistem. Asta dupa…

- Este oficial! Angajatii ANAF vor putea retine 15% din banii recuperati de la contribuabili pentru a le acorda premii angajatilor. In spatele acestui demers, Ministerul Finantelor urmareste stimularea ang...