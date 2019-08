Controale în Delta Dunării. Bărcile cu turiști, verificate de poliție Acțiunea polițiștilor s-a desfașurat pentru a vedea daca se respecta legea privind transportul de persoane și legalitatea acestuia, precum și respectarea normelor privind siguranța turiștilor. Ofițerii de bord din cadrul Autoritații Navale Romane au oprit ambarcațiuni pe canalul navigabil, iar polițiștii au verificat legalitatea documentelor și a participanților la traficul naval. Au fost verificate 18 ambarcațiuni și au aplicat patru sancțiuni contravenționale, in valoare totala de 6000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor legale a operatorilor economici de a utilza aparate electronice… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

