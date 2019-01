Controale efectuate de poliţiştii rutieri la taximetre Zilele acestea, politisti din cadrul Biroului Rutier de la Politia municipiului Buzau au desfasurat o actiune de verificare a autovehiculelor ce efectueaza transport in regim de taxi pentru combaterea activitaților ilegale ce pot fi desfasurate pe aceasta linie. Politistii au urmarit verificarea modului in care sunt respectate prevederile O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice precum si ale Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Au fost oprite pentru control peste 40 de autovehicule, iar in urma neregulilor constatate au fost aplicate… Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi noaptea, in jurul orei 23.30, a fost sesizata producerea unui accident rutier pe DJ 203K. Din primele verificari efectuate de politistii rutieri la fata locului, a rezultat ca in timp ce conducea un autoturism din directia Buzau catre Sageata, pe raza localitatii Vadu Pasii, un tanar de 23 de ani…

- In ziua de 6 ianuarie a.c., in urma activitatilor desfasurate de politistii de investigatii criminale de la Politia municipiului Buzau in cazul unui furt din locuinta, fapta comisa in noaptea de 4 spre 5 decembrie 2018, a fost identificat principalul banuit, stabilindu-se ca ar fi vorba despre un buzoian…

- Polițiștii din Buzau sunt in alerta maxima dupa ce un taximetrist in varsta de 61 de ani, din Ialomița, a fost jefuit și injunghiat de un client. Agresiunea s-a produs azi-noapte, pe raza localitații Cilibia. Potrivit IPJ Buzau, taximetristul din Ialomita ar fi luat un client din Slobozia care i-a cerut…

- Zilele trecute, politisti si un procuror din Galati, cu sprijinul colegilor din IPJ Buzau, au surprins in flagrant delict patru persoane banuite de savarsirea infractiunii de furt calificat.

- Un giurgiuvean cautat de autoritatile din Austria pentru tainuire si constituire de grup infractional organizat a fost depistat de politistii rutieri oradeni. Potrivit unui comunicat al IPJ Bihor, dat publicitatii luni, barbatul a fost depistat duminica seara, 9 decembrie, pe DN 1, in localitatea Bors,…

- "In perioada 04-05 decembrie a.c., politistii Brigazii Rutiere au organizat o actiune pentru verificarea legalitatii efectuarii transportului public de persoane in regim taxi. Astfel, s-a urmarit eliminarea activitatilor ilicite in domeniul taximetriei, verificarea detinerii documentelor de transport…

- O buzoianca de 34 de ani, urmarita internațional pentru contrabanda cu tutun, a fost arestata de polițiștii buzoieni. Femeia va fi expulzata in Italia. Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au pus in executare mandatul de aducere emis de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au constatat 5 infractiuni si au aplicat sanctiuni in valoare de peste 155.000 de lei in urma unor controale efectuate in judetul Calarasi.