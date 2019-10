Stiri pe aceeasi tema

- INGROZITOR.. Tragedia de la Targu Frumos a bagat in mormant o familie intreaga de hușeni! Este vorba despre profesoara Manuela Danilcenco, 52 de ani, soțul acesteia, 51 de ani și fiul Theodor, de 23 de ani, impreuna cu prietena sa, Ana Burduja, din Vaslui. Vestea morții acestora a generat reacții ample,…

Accidentul s-a petrecut in jurul orei 22.40, iar la fața locului a intervenit un echipaj SMURD, care a consultat medical patru persoane, doua dintre acestea, fiind transportate la spital.

- NEINTELEGERI… Noaptea de duminica spre luni a fost una alba pentru Ionut Simion, patronul unei firme de transport din Vaslui. Dupa cateva sicane in trafic cu niste motociclisti, acesta a ajuns incatusat la sectia de politie. Asta pentru ca din grupul motocilistilor facea parte si un politist, care desi…

- Registrul Auto Roman a verificat, in prima jumatate a anului 2019, din punct de vedere tehnic in trafic, 33.508 vehicule, in toata țara. In urma controalelor s-a constatat ca mai puțin de jumatate (45,47%) dintre acestea erau neconforme. Cele mai multe probleme au fost descoperite la instalația electrica…

- Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Brașov vor demara in urmatoarea perioada o acțiune de prevenție, informare și verificare la locurile de munca apartinand unitatilor din administratia publica a judetului. Inspectorul Șef ITM Brasov, Adrian Reit a anunțat marți,…

- Doi oameni, un copil de 3 ani și o femeie in varsta de 79 de ani, au fost uciși in propria curte dupa ce doi teribiliști inconștienți au intrat in plina viteza cu mașina peste ei in curte. Tragedia a avut loc in comuna Vacareni din județul Tulcea. Cei doi transmiteau live pe Facebook acrobațiile…

Autobuze, microbuze, precum si alte autovehicule de transport persoane sau marfuri vor fi oprite pentru control, saptamana viitoare, de politistii rutieri.

- Polițiștii clujeni au desfașurat, miercuri, o serie de controale in trafic, pe raza municipiului Dej.”La data de 17 iulie a.c., politistii Biroului Rutier Dej au organizat si desfasurat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere pe raza de competenta. Actiunea a vizat in principal impunerea unui…