Controale ANPC! Peste 7 tone de produse neconforme retrase din rafturile hipermarketurilor

Stiri pe aceeasi tema

- Echipe de comisari ai Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), formate din comisari ai Corpului de control, ai Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorului Centru-Brașov coordonați de catre șeful Corpului de Control al Președintelui ANPC și de catre Directorul General…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au aplicat 42 de amenzi, in valoare de 468.000 lei si 12 avertismente operatorilor din domeniul hypermarketuri-supermarketuri din zona Olteniei, conform datelor publicate pe site-ul institutiei, scrie Agerpres. Corpului de Control…

- Deputatul Eugen Nicolicea a declarat, marți, la Brașov, referindu-se la suspendarea președintelui Klaus Iohannis, ca „nu se face suspendare de dragul suspendarii” și trebuie „calculate eforturile și vazut rezultatul”, potrivit Mediafax. Eugen Nicolicea a spus, într-o…

- Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare , dr. Lavinia Buvnariu, a anunțat ca, la aceasta ora, la solicitarea Ministerului Sanatații, se fac controale in toate spitalele din Brașov, pentru a se vedea care este situația in privința pericolulului privin infecțiile nosocomiale, in special, la…

- Inspectorii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au retras de la comercializare 2,3 tone de produse din carne si au dat amenzi de peste 1,5 milioane lei ca urmare a verificarilor efectuate, in perioada 24 octombrie - 9 noiembrie 2018, la 1.127 operatori economici din intreaga…

- Doar patru cazuri de gripa au fost confirmate pana acum in Iasi, conform reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica din Iasi (DSP), desi Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunta ieri ca ar exista sase persoane diagnosticate in judet. Doua cazuri au fost confirmate…

- O femeie, de 51 ani, din judetul Galati, a decedat la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati din cauza virusului gripal de tip A, subtip H 1, a anuntat marti, reprezentantul Directiei de Sanatate Publica Galati, Ani Nistor. Potrivit acesteia, femeia suferea de hipertensiune si obezitate si era nevaccinata…

- Primaria Capitalei precizeaza ca autobuzul al carui furtun de la instalația de incalzire s-a spart, vineri, a fost scos din circulație și trimis la reparat. De asemenea, toate autobuzele Otokar vor fi verificate.Citește și: ALERTA - CCR il FORȚEAZA pe Iohannis sa semneze ordinele de numire…