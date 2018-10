Controale ale politiei la taximetristii din zona a opt aeroporturi. Amenzi de aproape 30.000 lei

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au aplicat amenzi de aproape 30.000 de lei, au retras 13 certificate de inmatriculare si au retinut trei permise de conducere dupa verificari care i-au vizat pe taximetristii din zona a opt aeroporturi din tara, informeaza un comunicat al IGPR transmis, sambata, AGERPRES. Potrivit…

- Politistii i-au verificat pe taximetriștii ce lucreaza in zona a 8 aeroporturi din țara. In doar 2 ore au fost verificate peste 270 de mașini de taxi și au fost date 117 amenzi pentru abateri de la normele privind circulația pe drumurile publice și activitatea de taximetrie, informeaza Poliția Romana.La…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, joi, o serie de controale de amploare la șantierele din cartierul Gherogheni, din Cluj-Napoca.”La data de 18 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 3 Poliție, împreuna cu cei din cadrul Serviciului…

- Politistii desfasoara, pana in decembrie, controale si actiuni de prevenire a unor incidente in care sunt implicati caini agresivi sau periculosi. In primele patru luni ale anului, au fost constatate 74 de infractiuni si au fost aplicate 459 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea legislatiei…

- Politistii din cadrul Postului de Politie Oltina au depistat la data de 9 septembrie a.c., un tanar, in varsta de 28 de ani, din localitatea Oltina, judetul Constanta, care a condus un autoturism, pe DJ 391A, fiind sub influenta substantelor alcoolice.Tanarul a fost condus la spital pentru a i se preleva…

- Pe 28 iulie, polițiștii au constatat 4 infracțiuni și au aplicat 30 de sancțiuni contravenționale, in cuantum de 10.600 de lei, intr-o acțiune desfașurata la Campulung Moldovenesc pentru creșterea gradului de siguranța publica. Totodata, au fost reținute 3 permise de conducere și au fost retrase 3 certificate…

