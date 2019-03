Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de polițiști au verificat mai multe cluburi din Centrul Vechi din București, in noaptea de vineri spre sambata. La final, au fost date amenzi in valoare de peste 20.000 de lei pentru mai multe nereguli. "Pentru nereguli legate de casele de marcat, de respectarea legii privind paza bunurilor si…

- Peste 80 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov, Inspectoratului Teritorial de Munca Bucuresti, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, Directia Sanitara Veterinara si…

- Amenzi in valoare de peste 20.000 de lei au fost aplicate in mai multe cluburi din zona Centrului Vechi al Capitalei, fiind constatate mai multe nereguli in urma unor controale efectuate in noaptea de vineri spre sambata, au informat reprezentantii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…

- Peste 80 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, reprezentanti ai ISU Bucuresti - Ilfov, Inspectoratului Teritorial de Munca Bucuresti, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor au facut…

- Amenzi in valoare de peste 20.000 de lei au fost aplicate in mai multe cluburi din zona Centrului Vechi al Capitalei, fiind constatate mai multe nereguli in urma unor controale efectuate in noaptea de vineri spre sambata, au informat reprezentantii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) si Directia de Sanatate Publica (DSP) Bistrita-Nasaud au efectuat, miercuri, controale la Liceul tehnologic din comuna Rodna, dupa ce aici, in cursul zilei de marti, au fost descoperite urme de larve de insecte pe ambalajul unei…

- Un proiect de ordonanta vrea sa modifice, in regim de urgenta, legislatia privind protectia consumatorului. Din pacate, in conditiile in care proiectul nu e insotit de un studiu de impact, e greu de inteles daca noile sanctiuni propuse i-ar aduce vreun beneficiu consumatorului de rand sau daca ar…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, alaturi de reprezentanti ai Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor au actionat pe raza judetului Calarasi pentru protejarea populatiei impotriva actelor ilicite de comert.