- La aceasta ora, peste 100 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti actioneaza in 18 locatii, din toate sectoarele din Capitala, pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica, premergator si in perioada sarbatorilor pascale, dar si pentru prevenirea…

- Conform Politiei Capitalei, actiunile vizeaza prevenirea si combaterea comertului ilegal, desfasurandu-se pe doua paliere: pe linia combaterii faptelor care aduc atingere comertului cu produse alimentare si pe linia prevenirii si combaterii evaziunii fiscale si a comertului cu produse contrafacute.…

- Control de amploare in pietele si complexurile comerciale din Capitala, unde peste 100 de politisti si inspectori sanitar-veterinari fac controale, verificarile vizand comercializarea produselor alimentare.

- Inspectorii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Suceava efectueaza in aceasta perioada actiuni de control intense pe linia sigurantei alimentelor, pe fondul cresterii comertului si a consumului din perioada sarbatorilor de Pasti. Au fost constatate si nereguli in ...

- Luni, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au organizat și desfașurat mai multe acțiuni pe raza județului, avand ca scop prevenirea si combaterea evaziunii fiscale in domeniul comertului cu marfuri provenite din import sau din achizitii intracomunitare și pentru protejarea…

- 8 autoturisme au fost distruse sau avariate noaptea trecuta, in București, in urma a trei incendii care au fost provocate intenționat, potrivit Poliției. Jandarmii din Capitala au anunțat duminica dimineața ca au depistat, in zona Calea Grivitei, un barbat care ...

- Politistii au dat amenzi de peste 238.000 de lei in urma unor controale desfasurate in mai multe piete si in complexuri comerciale din Capitala, pentru asigurarea ordinii si sigurantei publice in perioada dinaintea sarbatorilor, precum si pentru a preveni faptele de natura penala sau contraventionala.Potrivit…

- Amenzi in valoare totala de peste 238.000 de lei au fost aplicate, joi, de politisti in urma unei actiuni de control efectuate in piete si complexuri comerciale din Sectoarele 2, 5 si 6 ale Capitalei premergator Sarbatorilor de Florii si Pasti. Conform unui comunicat de presa al DGPMB,…

- Premierul Viorica Dancila a semnat miercuri, 28 martie, decizia de schimbare a lui Marcel Bogdan Pandelica din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.In locul lui Pandelica, presedinte ANPC a fost numit Marius Parvu. Marcel Bogdan Pandelica fusese…

- Indragita cantareata de muzica populara a fost internata in stare grava la Spitalul Elias din Bucuresti, fiind diagnosticata cu o boala de pancreas, neraspunzand la tratament. Ionela Prodan a fost de mai multe ori internata in spital, in ultima perioada.

- "Saptamana viitoare vor fi dezbateri pe doua proiecte din domeniul sanatatii pe care le propun si sper sa obtin sustinerea Consiliului General. Unul se refera la un sprijin acordat de Primaria Capitalei pentru doamnele care sunt insarcinate, pentru ca s-a dovedit statistic in intreaga tara si in…

- A BURGARI, burgaresc, burgarești, burgarim vb. 1. A degusta un numar cat mai mare de burgeri, la iarba verde, la BURGERFEST 2018 2. A nu lasa niciun burger neterminat. 3. A te bucura de un weekend in aer liber, cu multa muzica buna, distracție și evident, burgeri senzaționali! Cea de-a patra ediție…

- CSM Bucuresti a anuntat, joi, ca suedeza Isabelle Gullden, coordonatoarea de joc a echipei, a refuzat prelungirea contractului si va parasi clubul din Capitala la finalul acestui sezon. Dupa trei ani petrecuti la CSM, Gullden a optat pentru un transfer la echipa din prima liga franceza, Brest Bretagne.

- Seful Politiei Romane Catalin Ionita a anuntat luni ca a dispus declansarea cercetarii prealabile fata de un sef de serviciu din cadrul Directiei de Operatiuni Speciale si fata de doi politisti din cadrul structurii de investigatii criminale din Prahova, in urma verificarilor facute in cazul perchezitiilor…

- Campioana CSM Volei Alba Blaj a invins liderul CSM Bucuresti cu scorul de 3-2 (25-22, 25-23, 21-25, 18-25, 15-10), vineri seara, in Capitala, in etapa a doua a fazei play-off (locurile 1-6) a Diviziei A1 la volei feminin. Echipa din Blaj, care va evolua in semifinalele Ligii Campionilor, a reusit sa…

- O firma din București va reface gardul care imprejmuiește Cimitirul „Pacea” din zona Cetații de Scaun a Sucevei. Primarul Ion Lungu a afirmat ca la licitație au fost depuse trei oferte, iar firma din Capitala s-a impus cu un preț de 346.359 de lei. Prețul de pornire a fost de 422.500 de lei. Primarul…

- La cei 8 ani impliniti, Iuliana Alexandra Paramanov, din Botosani, poate rosti un singur cuvant: mama. In urma cu cinci ani a fost diagnosticata cu o boala rara, care a impiedicat-o sa se dezvolte ca un copil normal, sa poata vorbi sau sa poata merge singura. Si, ca si cum nu ar fi fost indeajuns, pe…

- Ghilea conducea un Audi Q7, iar la intersecția cu strada Constantin Noica, nu a respectat semnificația indicatorului rutier ,,Oprire” și nu a acordat prioritate de trecere. Astfel ca, a intrat in coliziune cu un autoturism condus pe drumul prioritar, dinspre Piața Nucetului inspre strada Nufarului,…

- Un barbat de 27 de ani a fost retinut in Capitala dupa ce politistii au incercat sa opreasca autoturismul in care se afla, inmatriculat in Marea Britanie, urmarindu-l in trafic si tragand focuri de arma. Barbatul a lovit masina Politiei si si-a chemat si rudele in ajutor.Citește și: SURSE…

- Autostrada A2 a fost inchisa luni dupa-amiaza pe sensul catre Bucuresti din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate mai multe utilaje de deszapezire, anunta Politia conform News.ro . “Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera pe sensul…

- CentrulINFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei anuntaca circulatiarutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta - Bucuresti este oprita la km 193, între Constanta si Cernavoda.

- Inca o seara cu proteste in București și in țara. Oamenii au ieșit din nou in Piața Victoriei din Capitala pentru a susține DNA și pe șefa Direcției, Laura Codruța Kovesi. Protestatarii sunt revoltați ca ministrul Justiției cere revocarea acesteia din funcție.

- Bucureștenii au parte de mai multe zile geroase, in care sunt așteptate și ninsori viscolite. ANM a anunțat acum prognoza meteo pentru București pentru perioada 25 februarie – 1 martie. In aceasta perioada, Capitala se va afla sub cod portocaliu de ninsori și viscol , precum și sub avertizare de ger…

- Un nou produs traditional din judetul Bihor a obtinut recunoasterea ca produs traditional. Este vor despre „Painea de casa Salonta C.A.P.”. Detinatorul acestui atestat de producator traditional este societatea Vespan Salonta. „Urmare a colaborarii dintre reprezentantii Directiei…

- Controale in toate parchetele din tara, dupa scandalul de la DNA Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a dispus verificari la toate parchetele din tara pentru identificarea "riscurilor interne si a vulnerabilitatilor", de controlul la DNA, respectiv DIICOT urmand sa se ocupe procurorii-sefi…

- ”In 2018 bugetul Capitalei este fantezie, care promite totul, fara sa rezolve nimic. In primul rand, veniturile sunt umflate din pix, cifrele nu au justificare, sunt facute doar sa sune bine: o creștere de la 3,9 miliarde lei in 2017 la 5,7 miliarde venituri și 6,267 miliarde lei cheltuieli, in 2018,…

- Argeseanul Bogdan Pandelica a fost demis din functia președinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Pandelica a fost numit la conducerea ANPC in noiembrie 2015 de catre fostul premier Victor Ponta. Membru PSD din 1995, consilier local in Pitești din anul 2000, Bogdan Pandelica…

- Un sofer aflat sub influenta alcoolului a provocat, luni seara, un accident de circulatie in Capitala. Din primele informatii, ar fi vorba despre soferul directorului Politiei Comunitare a sectorului 3 Bucuresti. Barbatul se afla la volanul masinii de serviciu, a lovit doua automobile parcate, apoi…

- Scene șocante in București și in localitatea Pantelimon: Poliția a urmarit mai mulți kilometri un șofer care nu a oprit la semnele agentilor. Fugit din Capitala, barbatul a intrat cu mașina in Pantelimon și a lovit mai multe autoturisme, ranind grav o persoana.Citeste si: Petitie FARA PRECEDENT:…

- Situatie halucinanta la Spitalul de Arsuri din Capitala! Medicul Camelia Roiu acuza ca, recent, a descoperit ca nu i-au fost platite asigurarile la Casa de Sanatate si Casa de Pensii. ,,Din declarațiile actualei directiuni, am ințeles ca acești bani au fost ...

- Politistii bucuresteni au destructurat o retea de hoti formata din patru barbati care sunt acuzati ca au furat mai multe obiecte vestimentare si accesorii din mall-uri situate in Capitala si in judetul Prahova. Din datele și probele administrate in cauza de catre polițiști din cadrul Serviciului Investigații…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Arges au facut, luni, sapte percheztii in Capitala si in judetele Arges si Giurgiu la persoane suspectate ca introduceau heroina in penitenciare. Douazeci de persoane vor fi duse la audieri la Pitesti. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

- Sunt probleme pe calea ferata in judetul Mehedinti unde un tren privat de marfa a deraiat joi dimineata. CFR a anuntat ca traficul feroviar este afectat in urma acestui accident, astfel ca cei care doresc sa mearga spre Bucuresti sau sa ajunga la Lugoj din Capitala, vor avea ceva probleme. ”Trenurile…

- Piata de spatii comerciale a inregistrat o premiera in 2017, acesta fiind primul an in care inchiderile de centre comerciale au depasit volumul deschiderilor, marcand o contradictie cu evolutia vanzarilor si potentialul inca neacoperit al pietei, spune Florian Gheorghe, head of research in…

- Un caz grav a avut loc ieri, intr un mall din Bucuresti, daca ar fi sa ne luam dupa postarea utilizatorului de pe Facebook Florin Armeanca.Acesta spunea:"Abuzurile politiei romane I au lasat copilul minor de circa 4 5 anisori in grija unor straini. Copilul de frica a urinat si striga "o bate pe mami"…

- Neagu Djuvara va fi inmormantat duminica, la cimitirul Bellu. Trupul neinsuflețit al istoricului va fi depus la Catedrala greco-catolica “Sfantul Vasile cel Mare” din Bucuresti unde va avea loc și slujba de inmormantare. Neagu Djuvara va fi inmormantat duminica la cimitirul Bellu din Capitala. Trumpul…

- Consolul onorific al Bulgariei a fost implicat intr-un accident grav pe DN 5 - Bucuresti - Giurgiu. Masina in care se afla acesta s-a rasturnat. Consulul bulgar a fost transportat de urgenta la spital.

- Peste 200 de argeseni participa la mitingul din Piata Universitatii din Bucuresti. Mitingul este organizat impotriva modificarii legilor justitiei, a Codului Penal si a Codului Fiscal. Participantii din Arges s-au mobilizat de mai multe zile pe retelele de socializare si au plecat spre Capitala intr-o…

- Zeci de protestatari din Cluj, Sibiu sau Tg-Mures au ajuns deja in Capitala pentru a participa la protestul anuntat la ora 18.00, in Piata Universitatii. Jandarmeria Romana indeamna, pe Facebook, la calm, iar cei care se afla in preajma unor persoane violente, sa se indeparteze de ele, scrie Mediafax.…

- Profesorul universitar a vorbit despre politica, despre cum arata Parlamentul altadata prin comparație cu acțiunile care se petrec astazi. De asemenea, academicianul a vorbit și despre moartea lui Corneliu Vadim Tudor, despre Gadea, despre linșajul la care sunt supuși medicii in zilele noastre și…

- Șoferii circula de azi dimineața cu mașinile pe un adevarat patinoar prin Capitala. In timp ce primarii susțin ca au dat cu soluții azi noapte, realitatea este alta: drumurile sunt acoperite cu un strat de gheața și zapada. Abia azi dimineața au scos drumarii utilajele, semn ca azi noapte au dormit…

- "In data de 10.01.2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport 'Henri Coanda', Otopeni, s-au prezentat pentru a iesi din tara, spre directia Bruxelles, sase persoane care s-au legitimat cu documente eliberate de autoritatile din Palestina, in care erau aplicate vize Schengen", informeaza un…

- Fostul sef al Guvernului, actualmente edil al Clujului, se afla la momentul de fata in CApitala, mai exact la sediul din Bucuresti al DIICOT-ului. Emil Boc a ajuns in aceasta dimineata in fata procurorilor Directiei de Investigare a Criminalitatii Organizate pentru a da declaratii, in calitate de martor,…

- Andreea Marin are un loc special unde merge sa se relaxeze – casa sa de vacanța de pe Valea Prahovei. Andreea Marin, care in februarie anul trecut a divorțat de cel de-al treilea soț al sau, medicul turc Tuncay Ozturk , are o casa de vacanța pe Valea Prahovei, la Telega. Pana la vila din Telega, diva…

- Angajații IP Ciocana din cadrul Direcției de Poliție municipiului Chișinau, in urma masurilor speciale de investigații au reținut un tanar in varsta de 25 ani, domiciliat in capitala, care se afla in cautare pentru circulatia ilegala a drogurilor.