- Secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a avut, miercuri, o intrevedere cu Mahrah Alshaya Al-Ali, insarcinatul cu afaceri al Emiratelor Arabe Unite in Romania, pe tema participarii Romaniei la Expo 2020 Dubai. Demnitarul MAE a precizat faptul ca participare ar putea crește profilul de țara, anunța…

- Secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a avut intrevederi bilaterale cu inalti functionari ai ONU, la sediul Organizatiei, ocazie cu care a abordat mai multe subiecte, printre care modalitatile de indeplinire a obiectivelor de dezvoltare durabila, conectivitatea in domeniul transporturilor, asistenta…

- Secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a participat, in perioada 16-17 iulie 2019, la conferinta "Statele Unite si Europa Centrala: Sarbatorind o Europa unita si libera, construind un nou secol impreuna", care s-a desfasurat la Washington DC si a fost organizata de catre Atlantic Council (ACUS)…

- Secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a participat, in perioada 13-14 iulie 2019, la reuniunea la nivel inalt a Parteneriatului Global privind cooperarea eficienta pentru dezvoltare, care s-a desfasurat la New York, si a fost organizata de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE)…

- De Ziua Mondiala a Refugiatului, organizația “Salvați Copiii” solicita autoritaților oferirea unor servicii integrate de asistența pentru copiii solicitanți de azil inca din prima zi in Romania. In 2017, numarul solicitanților de azil in Romania a ajuns la 4.815, iar in anul 2018 cererile de azil au…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Externe, Maria Magdalena Grigore, a co-prezidat, in perioada 23- 24 mai 2019, cu ocazia deținerii președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, cel de-al 44-lea Co...

- Procedura de solicitare a finantarii prin acest program va fi simplificata prin eliminarea autorizatiei de constructie din lista documentelor necesare la depunerea dosarului. 'In sedinta de Guvern de astazi imbunatatim functionarea Fondului de Dezvoltare si Investitii preluand propuneri venite…

- La sedinta cu secretarii unitatilor administrativ-teritoriale desfasurata luni, 13 mai, in sistem de videoconferinta, au fost abordate probleme referitoare la masurile stabilite pentru organizarea si desfasurarea in bune conditii a procesului electoral din 26 mai, pentru alegerea membrilor din Romania…