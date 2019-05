Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor a anunțat ca va pune in dezbatere publica un proiect de ordonanța de urgența prin care cota de TVA platita pentru produsele bio și cele tradițonale sa scada de la 9% la 5%. Alimentele respective trebuie sa fie autorizate de Ministerul Agriculturii. De asemenea, a propus masuri…

- Ministerul Finanțelor va elabora un proiect de act normativ pentru scutirea de la plata contribuției de sanatate a persoanelor care in perioada 2014-2017 au obținut venituri sub nivelul a 12 salarii minime brute, a anunțat miercuri premierul Viorica Dancila. De ...

- Ministerul Finanțelor va iniția in scurt timp un proiect de ordonanța de urgența care sa anuleze sumele datorate la CASS de catre persoane care in ultimii ani au obținut venituri mici, cum sunt de exemplu cele din dobanzi la depozite bancare, și au ajuns sa datoreze, din acest motiv, contribuție…

- Cei care depun declarația unica pentru ca obțin venituri impozabile din activitați independente, chirii, investiții, activitați agricole ș.a.m.d. se pot regasi fie in situația in care sunt obligați sa plateasca contribuția la sanatate (CASS), fie in situația in care nu sunt obligați, dar opteaza sa…

- Site-ul Fiscului funcționeaza cu probleme in ultimele zile, in condițiile in care aproximativ un milion de romani care realizeaza venituri din chirii, venituri agricole sau activitați independente ar trebui sa depuna Declarația Unica pana la 15 martie. Anul trecut, numai Declarația 600 trebuia depusa…

- Controalele demarate anul trecut la agentii economici din zona de sanatate au aratat ca exista situatii de decontari duble, dar rezultatul final va fi prezentat de ministrul Sanatatii, a anuntat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Anul trecut, am demarat astfel de verificari…

- Omul modern este supus zi de zi unei provocari careia ii rezista cu greu. Este vorba despre sedentarism, o problema ce atrage dupa sine nenumarate probleme de sanatate și afecțiuni. Din nefericire este doar unul dintre factorii care favorizeaza bolile și celelalte efecte negative asupra organismului…

Ca urmare a creșterii salariului minim brut, persoanele fara venituri care doresc sa se asigure de buna voie la sanatate au de achitat o suma mai mare.