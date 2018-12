Contribui la stat, la Pilonul II si Pilonul III. Ce pensie voi primi la batranete?

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Arad, ca partidul pe care il conduce sustine cresterea contributiei la Pilonul II de pensii la 6%, conform prevederilor legislative initiale, scrie Agerpres."Pilonul II de pensii, administrat privat, este sansa populatiei active, care…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Arad, ca partidul pe care il conduce sustine cresterea contributiei la Pilonul II de pensii la 6%, conform prevederilor legislative initiale. "Pilonul II de pensii, administrat privat, este sansa populatiei active, care astazi munceste,…

- Dintre toti romanii care au iesit la pensie in perioada ianuarie 2016 - ianuarie 2018, nu mai putin 13.775 aveau dreptul sa incaseze pensie privata obligatorie. Suma totala pe care fondurile de pensii private o aveau de platit catre acesti oameni ajungea la 89,5 milioane de lei, potrivit datelor…

- Scaderea populatiei Romaniei va afecta negativ sistemul de pensii Scaderea populatiei României, atât prin sporul negativ, cât si prin migratie, va afecta negativ sistemul de pensii, au declarat vineri, 26 octombrie, specialistii prezenti la o reuniune de profil. Doua institutii…

- O batrana de 80 de ani din Iași traiește de pe o zi pe alta, cu o pensie care nu ii asigura foarte multe. Nepotul ei a postat o fotografie cu ea, in ziua in care a devenit octogenara, și a povestit pe scurt prin ce a trecut in tinerețe. Batrana Ileana a prins vremuri […] The post Ce pensie mizera are…

- Pilonul II de pensii este oarecum popular printre romani - 86% dintre participantii la un studiu derulat in mediul urban spun ca au auzit de existenta lui. In schimb, doar 60% se declara contributori la acest sistem. Pe de alta parte, cei mai multi nu...

- Pilonul II de pensii a devenit obligatoriu in urma cu 11 ani, insa putini romani stiu ce suma au acumulat in cont pana acum. Stiati ca acest lucru se poate afla foarte usor? Iata ce trebuie sa faceti: – intrati pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara si completati formularul de pe ACEASTA…

- Mai mulți deputați USR propun ca redeventele si impozitul asupra veniturilor suplimentare datorate de titularii de acorduri petroliere offshore ar trebui sa fie transferate in conturile romanilor din Pilonul 2 de pensii. Ba mai mult administratorii fondurilor sa investeasca cel putin 50% din ele in…