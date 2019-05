Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a cerut , miercuri, Ministerului Finantelor Publice sa gaseasca urgent solutii care sa extinda facilitatea privind plata optionala a contributiilor sociale de sanatate si in cazul deciziilor de impunere din perioada 2014-2017 transmise persoanelor fizice care au obtinut…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a cerut Ministerului Finantelor Publice sa gaseasca de urgenta solutii care sa extinda facilitatea privind plata optionala a contributiilor sociale de sanatate si in cazul deciziilor de impunere din perioada 2014-2017 transmise persoanelor fizice care au obtinut venituri…

- Senatorul PNL Carmen HARAU acuza Guvernul PSD-ALDE ca urmarește cu deosebita consecvența politica care l-a consacrat, adica da cu o mana și ia cu doua, de aceasta data fiind afectați milioane de angajați incadrați pe salariul minim pe economie: „Potrivit Codului fiscal in vigoare, angajații…

- Bugetul de venituri și cheltuieli al Societații Naționale de Inchideri Mine Valea Jiului a fost lansat in dezbatere publica. Documentul prevede plați compensatorii pentru salariații care iși vor pierde locurile de munca in acest an. Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019…

- Surpriza de proporții de la ANAF. Fiscul din Romania pare sa fie decis sa scoata bani chiar și din piatra seaca, așa ca in ultimele zile o mulțime de romani s-au trezit acasa cu inștiințari conform carora au de plata impozite pentru venituri estimate, de care oamenii nu au insa habar.Citește…

- Astfel, incepand cu data de 15 martie 2019, caștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat este de 5.163 lei. Pentru intervalul 1 ianuarie – 14 martie 2019 se va utiliza valoarea de 4.162 lei. Cuantumul salariului de baza minim brut pe țara este…

- Temperaturile vor scadea semnificativ la nivelul intregii tari in perioada 19-21 martie si vor aparea si precipitatii predominant sub forma de ploaie, potrivit prognozei de specialitate pentru perioada 18 - 31...

- N. D. Pe modelul unor imobile construite pe plan national, inclusiv la Ploiesti, organizația neguvernamentala Habitat for Humanity Romania va realiza si in comuna Berceni locuinte pentru familii cu venituri reduse. Potrivit autoritatilor locale din Berceni, organizatia mentionata a demarat deja procesul…