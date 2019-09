Contribuabilii ar putea beneficia de o reducere de 3% din sumele achitate integral, din 2020 Potrivit acesteia, in acest sens a fost creionat un proiect de act normativ al listei albe a contribuabililor bun platnici, care se doreste a fi aplicat de la 1 ianuarie 2020. "Am realizat studiul de impact pe acest segment al celor care isi platesc impozitele si taxele la timp. Am identificat contribuabilii care se regasesc in situatia de a putea fi premiati. Reprezinta un numar semnificativ. A fost creionat proiectul de act normativ care reglementeaza doua aspecte: cum avem asa-zisa lista neagra, vom avea trimestrial, in acelasi ritm, lista alba, iar pe de alta parte proiectul de act… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

