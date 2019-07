Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce marti in seidinta CEx a PSD s-a votat pentru numirea Vioricai Dancila drept candidat al partidului la alegerile prezidentiale, Paul Stanescu a avut un schimb tensionat de replici cu acceasta din urma, reprosandu-i ca nu crede in sansele premierului de a intra in turul doi al prezidentialelor.

- Viorica Dancila este propunerea votata si in ședința BPN al partidului, cu doar doua voturi impotriva. Gabriela Firea a renunțat la candidatura. In cadrul CEX, intre Paul Stanescu și președintele PSD a existat un schimb tensionat de replici, Paul Stanescu spunand ca nu crede in șansele lui…

- Premierul Viorica Dancila este candidatul PSD pentru alegerile prezidențiale, au decis social-democrații în ședința Biroului Permanent Național. Au votat împotriva doar doi pesediști - Paul Stanescu și Dumitru Buzatu. Comitetul Executiv urmeaza sa valideze propunerea, iar decizia…

- Paul Stanescu a demisionat din funcția de presedinte executiv al PSD, la doua saptamani dupa ce fusese numit in funcție. Anunțul a fost facut in timpul Comitetului Executiv al PSD, iar Paul Stanescu nu și-a argumentat decizia. Anunțul a fost facut dupa ce acesta s-a aratat impotriva convocarii unui…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste astazi, liderii partidului urmand sa stabileasca data congresului si sa discute din nou despre remanierile din Guvern. Paul Stanescu a demisionat din funcția de presedinte executiv al PSD, la doua saptamani dupa ce fusese numit in funcție. Premierul Viorica Dancila…

- Premierul Viorica Dancila va pleda la ședința Comitetului Executiv programata sa inceapa la ora 11 pentru organizarea Congresului PSD unde ar urma sa fie ales noul președinte in cursul lunii iunie, in timp ce gruparea Stanescu – Firea ar dori ca alegerea noului președinte sa fie organizata dupa alegerile…

- Premierul Viorica Dancila a explicat ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre propunerile de miniștrii, iar acesta i-a dat asigurari ca in scurt timp va veni cu o decizie finala.”Am discutat cu domnul președinte despre fiecare propunere, am spus de ce am facut aceste propuneri,…

- Ședința urgenta la Guvern. Premierul Viorica Dancila, președintele executiv al PSD, Paul Stanescu, și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, au o intalnire. Potrivit Romania TV, cei trei discuta despre transpunerea in lege a votului de la referendum, dar și chestiuni ce țin de politica…