Contre intre Metrorex si constructorul Magistralei 5: Cand se va circula cu metroul in Drumul Taberei?

- Marin Aldea, directorul Metrorex a afirmat miercuri ca lucarile la Magistrala 5 sunt 90% gata, cele de structura fiind finalizate in materie de 97%, iar cele de finisaje, 85%, anunța MEDIAFAX.Citește și: Curtea Constituționala, motivare care arunca in aer alegerile prezidențiale/ DOCUMENT…

- Anul si promisiunea pentru metroul din Drumul Taberei. Desi ministrul Transporturilor inca spera ca in trei luni sa inaugureze magistrala, muncitorii din teren par sa il contrazica. Pe langa finisaje si lucrarile de suprafata, nici sistemul de automatizare, care va face posibila circulatia…

- Metroul din Drumul Taberei va intra in trafic la finele acestui an, in decembrie 2019, in conditiile in care din punct de vedere al stadiului fizic este finalizat 97%, a declarat marti ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, la Realitatea TV. "Mi-am asumat si eu si directorul (Metrorex n.r.)…

- Ministrul Transporturilor a declarat ca „sunt rezolvate toate problemele” in cazul procesului pe care Metrorex l-a pierdut cu firma Astaldi, constructorul magistralei de metrou din Drumul Taberei. Razvan Cuc da asigurari ca Astaldi a acceptat ca Metrorex sa plateasca eșalonat suma de 94 de milioane,…

- Termenul stabilit pentru darea in folosinta a metroului din Drumul Taberei a ramas luna decembrie, a dat asigurari marti ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, intr-o conferinta de presa. "Secţiunea 5 (de metrou - n. r.), da, în decembrie. Sunt rezolvate toate problemele", a spus Răzvan…

- 'Sectiunea 5 (de metrou - n. r.), da, in decembrie. Sunt rezolvate toate problemele', a spus Razvan Cuc. Seful de la Transporturi a precizat ca s-a acceptat esalonarea datoriilor pe care Metrorex le avea catre constructorul italian si a reiterat ca acestea nu afecteaza constructia Magistralei 5,…

- Astaldi, firma care se ocupa de lucrarile la Magistrala 5, conditioneaza continuarea acestora de achitarea a 94 de milioane de lei, desi compania de transport se afla cu platile la zi, a declarat Marin Aldea, directorul Metrorex.

- USLM: "Cu toate ca Astaldi trebuia sa termine lucrarile la magistrala 5 de metrou Eroilor – Drumul Taberei in anul 2015, nu numai ca nu s-au terminat lucrarile , dar din cauza incompetentei reprezentantilor directiei juridice din cadrul Metrorex care au pierdut in instanta proces dupa proces (circa…