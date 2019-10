Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Dan Barna a anunțat joi, la Parlament, dupa ce Guvernul Dancila a picat, ca va merge la Cotroceni cu pactul de anticipate. El fusese intrebat cu ce propunere de premier se va prezenta in fața președintelui Iohannis.„Vom merge la consultari la Cotroceni cu pactul de anticipate și…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a venit pe o trotineta electrica la Biroul Electoral Central pentru a-și depune candidatura la alegerile prezidențiale din noiembrie. ”Am venit cu aceasta trotineta electrica pentru a da un mesaj sa folosim mai puțin mașinile, sa avem grija de mediu și de viitorul…

- "Ii cer presedintelui Iohannis sa-i ceara doamnei Dancila demisia si, mai ales, sa declara public si explicit, in perspectiva demisiei doamnei Dancila, care nu mai are sprijin parlamentar, sa declare public si explicit ca nu va mai acorda inca o sansa PSD. Lucrul acesta nu mai poate continua. Fiecare…

- "Romania functioneaza astazi in regim de avarie, tara noastra are nevoie fundamentala de o schimbare acum, nu peste cinci ani, nu peste zece ani. (...) Este nevoie de o energie noua si un aer proaspat in politica. Presedintele Romaniei are o forta extraordinara in puterea mesajului si in forta inspiratiei…

- Viorica Dancila a fost desemnata, sambata, in cadrul Congresul extraordinar al PSD, candidat al partidului la alegerile prezidentiale. "Dupa toate dezastrele produse in majoritatea domeniilor de o guvernare haotica si nociva pentru romani, premierul acestei guvernari, Viorica Dancila, are…

- Deputatul PNL Ioan Cupsa, membru al Comisiei juridice, a declarat vineri ca este nevoie de o reforma a Curtii Constitutionale, de o profesionalizare si de o reintoarcere a acestei institutii strict la rolul sau. "Avem nevoie sau nu (...) de o reforma a Curtii Constitutionale a Romaniei? CCR…

- Curtea Constitutionala a publicat motivarea hotararii de pe 27 iunie, prin care a validat referendumul consultativ din 26 mai. In ciuda validarii finale, CCR prezinta o serie de argumente prin care “desfiinteaza” practic demersul presedintelui Iohannis. Potrivit judecatorilor Constitutionali, consultarea…

