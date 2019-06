Contre între Ciolacu și Oprișan? Dăncilă reacționează după ședința PSD ”Eu nu aș spune ca sunt contre. Ca sunt pareri diferite... este normal. Și intr-o familie putem avea opinii diferite și este bune ca fiecare iși spune punctul de vedere. Este foarte bine sa ascultam parerea tuturor. Au existat discuții divergente nu numai intre Marian Oprișan, intre Marcel Ciolacu, au existat opinii diferite, dar eu sunt convinsa ca la sfarșitul ședinței toți vom merge in aceeași direcție și aceste opinii nu au influențat modul de abordare pe care il vom avea in perioada urmatoare. Nu cred ca mai sunt tensiuni in partid”, a precizat Viorica Dancila intr-o declarație… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

