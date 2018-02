Stiri pe aceeasi tema

- Toader, catre procurorul general: Ati dat o declaratie absolut neinspirata ca DNA ramane fara obiectul muncii In cadrul Sectiei de procurori a CSM, convocata marti dupa procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, au existat contre intre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si procurorul general,…

- In cadrul Sectiei de procurori a CSM, convocata marti dupa procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, au existat contre intre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si procurorul general, Augustin Lazar, cel din urma dorind sa stie care a fost rationamentul prin care a ignorat regulamentul CSM.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a adresat, marti, in sedinta Sectiei pentru Procurori a CSM, Laurei Codruta Kovesi si lui Augustin Lazar. Pe procurorul general l-a criticat pentru o declaratie publica, iar sefei DNA i-a spus transmis ca partenerii externi sunt dezinformati.

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, l-a intrebat marti pe Tudorel Toader, la sedinta Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), daca ministrul Justitiei poate sa faca o cerere de revocare a procurorului sef al DNA fara a tine cont de procedurile prevazute…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut marti, la sedinta CSM, ca procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a facut o declaratie "absolut neinspirata" in cazul sectiei de anchetare a magistratilor. "Critici vehemente au fost formulate cu privire la modificarile legislative,…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat marti, la intrarea in sediul CSM, ca cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocarea a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa parcurga o...

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, se va prezenta, marti, in fata Sectiei pentru Procurori a CSM, pentru a fi audiata referitor la raportul prezentat de catre ministrul Justitiei. La sedinta va participa si Tudorel Toader, ministrul Justitiei, cel care cere revocarea ei din functie. Avizul…

- Augustin Lazar il umilește pe ministrul Justiției, Tudorel Toader! Acesta a spus, joi, in conferința in care a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, ca dosarele se lucreaza in ordine cronologica, nu in funcție de personajele care sunt implicate.”Am auzit ca s-a vehiculat ca dosarele…

- Raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), prezentant joi seara de catre ministrul Justiției, in urma caruia a fost solicitata revocarea sefei DNA, Laura Codruța Kovesi, este de negasit. Deși ministrul Tudorel Toader a promis ca va posta documentul pe site-ul…

- Dupa ce, dupa un adevarat rechizitoriu televizat, Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj referitor la aceasta propunere: „Astazi, am avut parte de o prezentare lipsita de claritate a raportului…

- Presedintele Klaus Iohannis a scris joi, pe pagina sa de Facebook, ca isi mentine opinia ca DNA si conducerea sa „fac o treaba foarte buna”, dupa ce ministrul Justitiei a cerut revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Astazi, am avut parte de o prezentare lipsita de claritate…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalisti ce va face daca ministrul Justitiei va cere revocarea sefei DNA. "Asta cu revocarea constat ca este o preocupare intensa in spațiul public. Momentan, sincer, nu vad motive de revocare. Dar, s-ar putea sa existe unele pe care nu le cunosc…

- Dupa raportul activitații DNA, prezentat, joi seara, de ministrul Justiției, Tudorel Toader, a venit și reacția președintelui Klaus Iohannis, care o susține in continuare pe Laura Codruța Kovesi. „Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, joi, dupa cererea de revocare a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, avansata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ca spera ca masurile sa continue si cu cererea de revocare a procurorului general, Augustin Lazar. „S-a cerut revocarea…

- Este vorba despre controlul privind eficiența managementului DNA, cerut de ministrul Justiției și derulat timp de mai multe saptamani de Inspecția Judiciara, prin intermediul a șase inspectori. In toamna, secția pentru procurori a CSM i-a audiat pe inspectori și conducerea DNA. Concluzia CSM a venit…

- Asa cum am fost deja anuntati, astazi, la ora 18:00, ministrul Justitiei va iesi in fata jurnalistilor si va prezenta un raport privind activitatea DNA. In acest context deputatul Liviu Plesoianu ii transmite un mesaj special: TT... OO!

- In asteptarea concluziilor pe care Tudorel Toader le va prezenta, in privinta raportului privind activitatea manageriala la Directia Nationala Anticoruptie, liderii PSD si ALDE au avut o intrevedere. Discutiile, la care au participat reprezentantii conducerii celor doua formatiuni ce fac parte din Coalitie,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se incadreze in limitele legii si sa faca o analiza obiectiva, cu luarea deciziilor care se impun. "Eu astept ca domnul ministru al Justitiei sa se incadreze in limitele legale, sa respecte legea, sa faca…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, miercuri, ca asteapta de la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa nu se faca de ras, el facand aceasta declaratie in perspectiva iesirii publice pe care Toader a anuntat ca o va avea joi. Intrebat ce asteapta de la ministrul Justitiei, Tudorel Toader,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, si-a exprimat speranta, miercuri, ca ministrul Justitiei sa isi faca datoria "din fisa postului", mai ales in contextul ultimelor informatii aparute in spatiul public legate de DNA Ploiesti. Intrebat ce asteapta din partea lui Tudorel…

- Presedintele ALDE Iasi, deputatul Varujan Vosganian, a "sfatuit" conducerea DNA sa se abtina de la comentarii pana la prezentarea, in Parlament, de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a raportului privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA si a subliniat…

- Presedintele ALDE Iasi, deputatul Varujan Vosganian, a "sfatuit" conducerea DNA sa se abtina de la comentarii pana la prezentarea, in Parlament, de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a raportului privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA si a subliniat ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca zilele urmatoare va avea o discutie cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si "daca va fi nevoie", va fi un dialog in trei - cu Toader si cu procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Discutia dintre Klaus Iohannis si Tudorel Toader va avea loc pe…

- Klaus Iohannis a anunțat ca, in zilele urmatoare, va avea o intalnire cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. El nu exclude o intalnire și cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și o posibil intalnire in trei.”De fiecare data cand apare o problema publica m-am implicat cum am crezut de cuviința.…

- Intalnire de gradul Zero joi intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, adus in regim de urgenta din Japonia de scandalul in care este implicat DNA Prahova, ca urmare a aparitiei in presa a unor intregistrari furnizate de fiul fostului sef la CJ Prahova, Vlad Cosma, condamnat…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, miercuri seara, ca nu stie la ce raport a facut referire ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si ca nu a avut nicio discutie cu el pe aceasta tema. Intrebata de jurnalisti, la conferinta de presa de miercuri , despre raportul privind DNA, care contine…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca va discuta, joi, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre situatia din DNA, precizand ca ii va solicita acestuia sa aiba o declaratie in privinta deciziei pe care a luat-o fata de scandalul din DNA. Intrebata daca a discutat cu Toader despre…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca va discuta joi cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe tema ultimelor informatii aparute in spatiul public legate de DNA. ‘Am vorbit imediat ce a aparut in spatiul public informatia, i-am spus domnului ministru sa vina in tara, maine va fi in tara, vom avea…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca va discuta joi cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe tema ultimelor informatii aparute in spatiul public legate de DNA. "Am vorbit imediat ce a aparut in spatiul public informatia, i-am spus domnului ministru sa vina in tara, maine va fi in tara, vom avea…

- Luata cu asalt de jurnalisti, premierul Viorica Dancila a marturisit ca va discuta cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe tema dezvaluirilor ce au in centrul lor anumiti procurori din DNA. Mai mult decat atat, ea sustine ca va exista, in acest sens, o analiza ampla. Citeste si: Se cer…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe Tudorel Toader, ministrul Justitiei, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la...

- "Dupa cum stiti, ministrul Justitiei este membru al Consiliului, face parte dintre cei care iau decizii pe probleme de justitie, deci putea sa vorbeasca. Acolo este o problema care este vizibila cum ochiul liber. Am fost europarlamentar 9 ani de zile, stiu ca sunt anumiti oameni care dezinformeaza.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a facut un apel catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru a lua masuri urgente, in urma dezvaluirilor "incredibile" facute duminica seara de fostul deputat Vlad Cosma, afirmand ca acestea dovedesc faptul ca "sistemul este foarte bolnav''.…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, și-a spus parerea despre dezbaterile aprinse care au fost miercuri in Parlamentul European in legatura cu legile justiției și statul de drept din Romania, dupa ce in plenul forului european nu i s-a permis, din cauza procedurii, sa-și spuna punctul de vedere.

- Guvernul Romaniei are "o responsabilitate politica foarte clara" in privinta modificarilor din justitie si "nu poate doar sa spuna ca parlamentul se ocupa de aceasta chestiune", a declarat miercuri, la o intalnire restransa cu jurnalisti romani, eurodeputata Ska Keller, copresedinte al Grupului Verzilor/Alianta…

- Laura Codruța Kovesi e cea mai puternica persoana din Romania! Asta ar putea sa reiasa dintr-un sondaj Avangarde, difuzat de Antena 3, joi seara. Kovesi a primit de la 26% dintre respondenți nota maxima din sondaj, nota 5. Pe locul secund s-a clasat Hans Klemm, ambasadorul SUA, care a primit nota…

- Parlamentarii au fost convocati, ieri, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila. La sedinta comuna de plen si-au inregistrat prezenta 429 de parlamentari, iar pentru validarea noului Guvern era nevoie de un numar de 233 de parlamentari. Guvernul Dancila a…

- Ministrul propus pentru Justitie, Tudorel Toader, a precizat, duminica, referitor la abuzul in serviciu, ca va comunica varianta care va pleca de la ministerul Justitiei, el aratand ca modificarile propuse presupun, in mod evident, redefiniri ale continutului normativ.

- Conducerea PSD a aprobat noua lista a miniștrilor ce vor forma cabinetul Dancila, condus de prima femeie prim ministru din istoria României. Pe lânga ministerele obișnuite, a fost înființat postul de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor…

- O femeie ofiter din cadrul Agentiei Nationale a Penitenciarelor va prelua conducerea Penitenciarului de Maxima Siguranta Iasi, investirea in functie urmand aiba loc luni, la eveniment fiind asteptat si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Potrivit unor surse judiciare, Cristina Dumitran…

- Ministrul in exercitiu al justitiei, Tudorel Toader, are programata, astazi, o intrevedere cu presedintele CEDO referitoare la foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot privind conditiile din penitenciare. Saptamana trecuta, ministrul anuntase ca, dupa ce memorandumul va fi supus…

- Anunțul ministrul Justiției, Tudorel Toader, cu privire la o eventuala propunere de revocare a șefei DNA era așteptata pana la finalul anului, dar suspansul se prelungește chiar și cu mai puțin de 48 de ore inainte de trecerea in 2018. Surse politice precizeaza, pentru STIRIPESURSE.RO, ca decesul…

- Radu Tudor a prezentat în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, cinci mesaje-cheie lansate de președintele Klaus Iohannis. 1. Klaus Iohannis considera ca 'încercarile de a controla sistemul judiciar' fac acest sistem mai prost si precizeaza…

- "Parlamentarismul acesta de bulibaseala si avarie trebuie sa inceteze", a spus seful statului, in discutia informala cu jurnalistii, potrivit News.ro. Ziaristii l-au intrebat de ce crede ca actuala coalitie majoritara se grabeste atat de tare cu legile justitiei, iar presedintele a replicat…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca ‘incercarile de a controla sistemul judiciar’ fac acest sistem mai prost si precizeaza ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, il evita in discutiile pe aceasta tema. ‘Aceste incercari de a controla sistemul judiciar nu-l fac mai bun, ci il fac mai prost’, a…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, considera ca decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), potrivit careia afirmatiile demnitarului privind dosarul “Belina” au dus la afectarea independentei justitiei, este “o hotarare emotionala”. “CSM – o hotarare emotionala!”, a scris Tudorel Toader,…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat, marti, ca dosarul Revolutiei ar putea fi afectat de modificarile care ar urma sa fie aduse Codurilor penale, precizand ca este vorba, in cauza, de inregistrari documentare importante facute acum 27 de ani. Citeste si: Guvernul il CONTRAZICE pe ministrul…

- Dezbaterile pe legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii se lasa cu scandal in comisia speciala pentru legile justiției. Revocarea membrilor CSM a starnit discuții aprinse intre Steluța Cataniciu (ALDE) și Florin Iordache (PSD).Articolul 55, alineatul (1) al legii 317/2004…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat joi ca niciodata nu ar trebui ca ministrul Justitiei sa spuna ce au de facut procurorii in anchete, anunța Agerpres.Citește și: Cristian Danilet despre un amendament votat in Comisia parlamentara: 'E o prostie evidenta; magistratul roman nu e atat…

- Procurorul general al României, Augustin Lazar, a declarat joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, ca modificarea legilor Justiției ''va bulversa justiția româna", iar ''dorința de a pune sub control acest domeniu este mai puternica